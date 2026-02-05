Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров

Термінали Starlink, внесені до "білого списку" в Україні, працюють, а термінали росіян заблоковано, повідомив у четвер міністр оборони Михайло Федоров, пише УНН.

Внесені в "білий список" Starlink працюють - термінали росіян уже заблоковано - повідомив Федоров у соцмережах.



"У противника на фронтах навіть не проблема, у противника катастрофа. Все управління військами лягло. На багатьох ділянках зупинені штурмові дії. По наших військах з'ясували, що були проблеми у тих, хто не оперативно подав списки на приватні Старлінкі. Процес обробки триває", - додав радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Деталі

Міністр оборони повідомив, що продовжується верифікація терміналів Starlink.

"Перша черга терміналів, які потрапили в "білий список", уже працює. Наразі "білі списки" оновлюють раз на добу. Якщо ви подали свій термінал на реєстрацію, але він ще не працює - варто зачекати. Це дуже масштабний процес, який потребує часу. Паралельно вже зараз працюємо над тим, щоб дані надходили на перевірку в режимі реального часу", - повідомив Федоров.

Він додав, що цивільним потрібно верифікувати свої Starlink через ЦНАП. Для юросіб уже незабаром буде доступна відповідна послуга на порталі "Дія", вказав міністр.

"Наша команда разом із партнерами оперативно відпрацьовує всі кейси. Дякую військовим та командирам, які оперативно верифікували свої термінали. Безперервність і стабільність звʼязку для фронту критично важлива", - наголосив голова Міноборони.

