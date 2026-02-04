$43.190.22
Федоров роз'яснив верифікацію Starlink військовими для безперебійного зв'язку: звернувся до командирів

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Міністр оборони Федоров закликав верифікувати всі термінали Starlink, які використовують у цілях оборони, через систему DELTA для внесення їх у "білий список". Це забезпечить їх роботу після блокування та безперервність зв'язку.

Федоров роз'яснив верифікацію Starlink військовими для безперебійного зв'язку: звернувся до командирів

Міністр оборони Михайло Федоров вказав на важливість верифікувати всі термінали Starlink для цілей оборони і пояснив, як це зробити, пише УНН.

Деталі

"Продовжується процес верифікації Starlink в Україні. Громадяни активно вносять термінали у "білий список", щоб забезпечити їх роботу", - зазначив міністр оборони Федоров.

"Зараз критично важливо верифікувати всі термінали, які використовують у цілях оборони. Для цього військовим необхідно передати всі номери терміналів Starlink через систему DELTA у "білий список"", - наголосив Федоров.

Він вказав, що "не треба ставити власні термінали на баланс військової частини чи передавати дані облікових записів". Достатньо внести термінал у "білий список", щоб він продовжив працювати після блокування.

"Згодом ми побудуємо процес так, щоб SpaceX отримувала дані для реєстрації терміналів у режимі реального часу", - вказав міністр.

"Звертаюся до командирів усіх рівнів: організуйте верифікацію терміналів Starlink, щоб забезпечити безперервність та стабільність звʼязку", - наголосив голова Міноборони.

Нагадаємо

В Україні запустили реєстрацію терміналів Starlink через "білий список" у відповідь на використання їх росіянами.

Юлія Шрамко

