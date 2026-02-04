Федоров разъяснил верификацию Starlink военными для бесперебойной связи: обратился к командирам

Министр обороны Михаил Федоров указал на важность верификации всех терминалов Starlink для целей обороны и объяснил, как это сделать, пишет УНН.

Подробности

"Продолжается процесс верификации Starlink в Украине. Граждане активно вносят терминалы в "белый список", чтобы обеспечить их работу", - отметил министр обороны Федоров.

"Сейчас критически важно верифицировать все терминалы, которые используются в целях обороны. Для этого военным необходимо передать все номера терминалов Starlink через систему DELTA в "белый список"", - подчеркнул Федоров.

Он указал, что "не нужно ставить собственные терминалы на баланс воинской части или передавать данные учетных записей". Достаточно внести терминал в "белый список", чтобы он продолжил работать после блокировки.

"Впоследствии мы построим процесс так, чтобы SpaceX получала данные для регистрации терминалов в режиме реального времени", - указал министр.

"Обращаюсь к командирам всех уровней: организуйте верификацию терминалов Starlink, чтобы обеспечить бесперебойность и стабильность связи", - подчеркнул глава Минобороны.

Напомним

В Украине запустили регистрацию терминалов Starlink через "белый список" в ответ на использование их россиянами.

"Белый список" Starlink: как узнать KIT-номер и UTID, чтобы пройти верификацию и пользоваться терминалом