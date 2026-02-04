Федоров разъяснил верификацию Starlink военными для бесперебойной связи: обратился к командирам

$43.190.22
50.950.04
ukenru
3 февраля, 22:15 • 13760 просмотра
Трамп о нарушенном "энергетическом перемирии": Путин сдержал слово, пауза закончилась
3 февраля, 19:39 • 22401 просмотра
Трамп не удивлен атакой россии на Украину этой ночью – Белый дом
3 февраля, 18:25 • 21492 просмотра
рф ответила рекордом баллистики на просьбу Трампа: Зеленский ожидает реакции США после ударов рф по энергетике
3 февраля, 16:50 • 22744 просмотра
Генсек НАТО Рютте посетил киевскую ТЭЦ, которую ночью атаковала россияPhoto
Эксклюзив
3 февраля, 16:41 • 22837 просмотра
Три уровня пенсий вместо одного: как государство хочет изменить систему и кто за это заплатит
3 февраля, 16:33 • 16158 просмотра
Сенатор Грэм призвал Трампа поставлять Украине ракеты Tomahawk после новой массированной атаки рф
3 февраля, 11:49 • 25377 просмотра
"Каждый такой удар рф подтверждает - они не воспринимают дипломатию всерьез": Зеленский заявил, что работа переговорной команды будет скорректирована
Эксклюзив
3 февраля, 11:48 • 33606 просмотра
Принудительная мобилизация иностранцев: в оборонном комитете Верховной Рады прокомментировали вероятность привлечения в армию граждан других стран
3 февраля, 11:19 • 17700 просмотра
Более 98% от ВВП: госдолг Украины превысил 9 трлн грн - МинфинPhoto
3 февраля, 09:22 • 25382 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра FPV и станции РЭБ оккупантов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−14°
2.7м/с
73%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Тихановская призвала Литву возобновить транспортное сообщение с Беларусью3 февраля, 22:52 • 5924 просмотра
Украина получит "шахедобойки" Tridon Mk2 при финансировании Швеции и ДанииPhoto3 февраля, 23:38 • 7192 просмотра
Умер Чак Негрон – голос легендарного хита "Joy to the World" и основатель Three Dog Night3 февраля, 23:55 • 3704 просмотра
Французские прокуроры требуют запретить Марин Ле Пен участвовать в выборах на пять лет4 февраля, 00:13 • 4574 просмотра
Снегопады в Японии: число жертв возросло до 35 человек, снежный покров превышает 2, а местами и 4 метраPhoto05:46 • 5192 просмотра
публикации
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"3 февраля, 14:37 • 28601 просмотра
Давление на стратегический бизнес: что стоит за делами против группы авиакомпаний Романа Милешко3 февраля, 14:17 • 30592 просмотра
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться3 февраля, 06:30 • 69791 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo2 февраля, 18:38 • 78685 просмотра
Финал Нацотбора на "Евровидение-2026": когда смотреть и как поддержать своего фаворита2 февраля, 17:09 • 60931 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Музыкант
Кир Стармер
Каролин Ливитт
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Днепропетровская область
Великобритания
Реклама
УНН Lite
"Дальше больше, но без детей": Осадчая и Горбунов о девяти годах брака3 февраля, 18:03 • 12768 просмотра
Monokate удивила новым образом: Екатерина Павленко стала платиновой блондинкой перед Нацотбором на "Евровидение-2026"Video3 февраля, 16:57 • 13657 просмотра
Лилия Ребрик показала, как ее дочь занимается гимнастикойPhoto3 февраля, 14:20 • 17142 просмотра
Тарас Цымбалюк признался, что реалити "Холостяк" не оправдало его ожиданийPhoto3 февраля, 11:58 • 24226 просмотра
Победительнице "Холостяка-13" отказали в регистрации брака: известна причинаPhoto2 февраля, 19:01 • 34957 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Золото
ЧатГПТ

Федоров разъяснил верификацию Starlink военными для бесперебойной связи: обратился к командирам

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Министр обороны Федоров призвал верифицировать все терминалы Starlink, используемые в целях обороны, через систему DELTA для внесения их в "белый список". Это обеспечит их работу после блокировки и непрерывность связи.

Федоров разъяснил верификацию Starlink военными для бесперебойной связи: обратился к командирам

Министр обороны Михаил Федоров указал на важность верификации всех терминалов Starlink для целей обороны и объяснил, как это сделать, пишет УНН.

Подробности

"Продолжается процесс верификации Starlink в Украине. Граждане активно вносят терминалы в "белый список", чтобы обеспечить их работу", - отметил министр обороны Федоров.

"Сейчас критически важно верифицировать все терминалы, которые используются в целях обороны. Для этого военным необходимо передать все номера терминалов Starlink через систему DELTA в "белый список"", - подчеркнул Федоров.

Он указал, что "не нужно ставить собственные терминалы на баланс воинской части или передавать данные учетных записей". Достаточно внести терминал в "белый список", чтобы он продолжил работать после блокировки.

"Впоследствии мы построим процесс так, чтобы SpaceX получала данные для регистрации терминалов в режиме реального времени", - указал министр.

"Обращаюсь к командирам всех уровней: организуйте верификацию терминалов Starlink, чтобы обеспечить бесперебойность и стабильность связи", - подчеркнул глава Минобороны.

Напомним

В Украине запустили регистрацию терминалов Starlink через "белый список" в ответ на использование их россиянами.

"Белый список" Starlink: как узнать KIT-номер и UTID, чтобы пройти верификацию и пользоваться терминалом03.02.26, 21:20 • 3104 просмотра

Юлия Шрамко

Война в УкраинеПолитикаТехнологии
Техника
Кабинет Министров Украины
Военное положение
Война в Украине
Старлинк
Михаил Федоров
SpaceX
Министерство обороны Украины
Украина