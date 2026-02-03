$42.970.16
Трамп не удивлен атакой россии на Украину этой ночью – Белый дом
18:25 • 5136 просмотра
рф ответила рекордом баллистики на просьбу Трампа: Зеленский ожидает реакции США после ударов рф по энергетике
16:50 • 10430 просмотра
Генсек НАТО Рютте посетил киевскую ТЭЦ, которую ночью атаковала россияPhoto
Эксклюзив
16:41 • 11878 просмотра
Три уровня пенсий вместо одного: как государство хочет изменить систему и кто за это заплатит
16:33 • 10610 просмотра
Сенатор Грэм призвал Трампа поставлять Украине ракеты Tomahawk после новой массированной атаки рф
3 февраля, 11:49 • 19020 просмотра
"Каждый такой удар рф подтверждает - они не воспринимают дипломатию всерьез": Зеленский заявил, что работа переговорной команды будет скорректирована
Эксклюзив
3 февраля, 11:48 • 26904 просмотра
Принудительная мобилизация иностранцев: в оборонном комитете Верховной Рады прокомментировали вероятность привлечения в армию граждан других стран
3 февраля, 11:19 • 16215 просмотра
Более 98% от ВВП: госдолг Украины превысил 9 трлн грн - МинфинPhoto
3 февраля, 09:22 • 24028 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра FPV и станции РЭБ оккупантов
Эксклюзив
3 февраля, 09:16 • 34160 просмотра
"Массированный удар по Украине - это российская подготовка к переговорам": в оборонном комитете ВР отреагировали на ночную вражескую атаку
"Белый список" Starlink: как узнать KIT-номер и UTID, чтобы пройти верификацию и пользоваться терминалом

Киев • УНН

 • 984 просмотра

Украина внедряет "белый список" для терминалов Starlink, чтобы предотвратить их неправомерное использование россиянами. Работать будут только проверенные и зарегистрированные устройства, а остальные будут отключены.

"Белый список" Starlink: как узнать KIT-номер и UTID, чтобы пройти верификацию и пользоваться терминалом

Вскоре на территории Украины будут работать только проверенные и зарегистрированные терминалы Starlink, а все остальные будут отключены. Это ответ на неправомерное использование россиянами дронов с этой коммерчески доступной технологией для террора гражданского населения. В Министерстве обороны рассказали, как узнать KIT-номер и UTID, чтобы пройти верификацию и пользоваться терминалом, передает УНН.

В Украине внедряется "белый список" для терминалов спутникового Starlink. Это ответ на неправомерное использование россией дронов с этой коммерчески доступной технологией для террора гражданского населения. Вскоре на территории Украины будут работать только проверенные и зарегистрированные терминалы, а все остальные будут отключены. Из соображений повышенной осторожности, разрешенные терминалы будут работать только в стационарном режиме и на низких скоростях во время движения

- говорится в сообщении.

Чтобы верифицировать Starlink, нужно лишь пройти простую и удобную процедуру верификации. Для этого прежде всего необходимо узнать KIT-номер и/или UTID.

KIT-номер комплекта указан на транспортной этикетке комплекта Starlink. Например: KIT00000000.

UTID указывается в приложении Starlink. Если вы недавно загрузили приложение, нажмите "Подключиться к Wi-Fi" и выберите сеть STARLINK.

На главном экране приложения Starlink нажмите кнопку "Меню" в верхнем левом углу страницы. Затем прокрутите страницу вниз и нажмите информационный пузырек с буквой "i", чтобы просмотреть сведения об идентификаторе UTID.

В разделе "Starlink" найдите идентификатор Starlink/идентификатор терминала. Например: 01000000-00000000-00e1c9f7. Не обращайте внимания на буквы "ut" впереди.

Напомним

В Украине запускают регистрацию терминалов Starlink через "белый список" в ответ на использование их россиянами.

Павел Башинский

Война в УкраинеТехнологии
Техника
Бренд
Война в Украине
Старлинк
Украина