"Белый список" Starlink: как узнать KIT-номер и UTID, чтобы пройти верификацию и пользоваться терминалом

В Украине внедряется "белый список" для терминалов спутникового Starlink. Это ответ на неправомерное использование россией дронов с этой коммерчески доступной технологией для террора гражданского населения. Вскоре на территории Украины будут работать только проверенные и зарегистрированные терминалы, а все остальные будут отключены. Из соображений повышенной осторожности, разрешенные терминалы будут работать только в стационарном режиме и на низких скоростях во время движения - говорится в сообщении.

Чтобы верифицировать Starlink, нужно лишь пройти простую и удобную процедуру верификации. Для этого прежде всего необходимо узнать KIT-номер и/или UTID.

KIT-номер комплекта указан на транспортной этикетке комплекта Starlink. Например: KIT00000000.

UTID указывается в приложении Starlink. Если вы недавно загрузили приложение, нажмите "Подключиться к Wi-Fi" и выберите сеть STARLINK.

На главном экране приложения Starlink нажмите кнопку "Меню" в верхнем левом углу страницы. Затем прокрутите страницу вниз и нажмите информационный пузырек с буквой "i", чтобы просмотреть сведения об идентификаторе UTID.

В разделе "Starlink" найдите идентификатор Starlink/идентификатор терминала. Например: 01000000-00000000-00e1c9f7. Не обращайте внимания на буквы "ut" впереди.

