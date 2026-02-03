$42.970.16
“Білий список” Starlink: як дізнатися KIT-номер та UTID, щоб пройти верифікацію та користуватися терміналом

Київ • УНН

Україна впроваджує "білий список" для терміналів Starlink, щоб запобігти їх неправомірному використанню росіянами. Працюватимуть лише перевірені та зареєстровані пристрої, а інші будуть відключені.

“Білий список” Starlink: як дізнатися KIT-номер та UTID, щоб пройти верифікацію та користуватися терміналом

Незабаром на території України працюватимуть лише перевірені й зареєстровані термінали Starlink, а всі інші будуть відключені. Це відповідь на неправомірне використання росіянами дронів із цією комерційно доступною технологією для терору цивільного населення. У Міністерстві оборони розповіли, як дізнатися KIT-номер та UTID, щоб пройти верифікацію та користуватися терміналом, передає УНН

В Україні впроваджується "білий список" для терміналів супутникового Starlink. Це відповідь на неправомірне використання росією дронів із цією комерційно доступною технологією для терору цивільного населення. Незабаром на території України працюватимуть лише перевірені й зареєстровані термінали, а всі інші будуть відключені. З міркувань підвищеної обережності, дозволені термінали працюватимуть лише у стаціонарному режимі та на низьких швидкостях під час руху 

- йдеться в повідомленні. 

Щоб верифікувати Starlink, потрібно лише пройти просту та зручну процедуру верифікації. Для цього перш за все необхідно дізнатися KIT-номер та/або UTID.

KIT-номер комплекту вказаний на транспортній етикетці комплекту Starlink. Наприклад: KIT00000000.

UTID вказується в застосунку Starlink. Якщо ви нещодавно завантажили застосунок, натисніть "Під’єднатися до Wi-Fi" і виберіть мережу STARLINK.

На головному екрані застосунку Starlink натисніть кнопку "Меню" у верхньому лівому куті сторінки. Потім прокрутіть сторінку вниз і натисніть інформаційну бульбашку з літерою "i", щоб переглянути відомості про ідентифікатор UTID.

У розділі "Starlink" знайдіть ідентифікатор Starlink/ідентифікатор термінала. Наприклад: 01000000-00000000-00e1c9f7. Не зважайте на літери "ut" попереду.

Нагадаємо 

В Україні запускають реєстрацію терміналів Starlink через "білий список" у відповідь на використання їх росіянами.

Павло Башинський

