Эксклюзив
10:05 • 268 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
09:53 • 868 просмотра
Внесенные в "белый список" Starlink работают, а терминалы россиян уже заблокированы - Федоров
09:33 • 4418 просмотра
Силы обороны поразили инфраструктуру российского полигона "Капустин Яр" с использованием в том числе "Фламинго" - Генштаб
09:26 • 4710 просмотра
Генштаб подтвердил поражение логистического хаба оккупантов, пункта управления дронов подразделения "Ахмата" на курщине
09:20 • 4654 просмотра
На фоне непогоды произошло уже 259 ДТП: до трети – в Киеве и области, движение на Житомирской трассе затруднено
07:22 • 8938 просмотра
В Абу-Даби начался второй день переговоров с участием Украины, США и рф - Умеров
4 февраля, 21:10 • 17911 просмотра
Украина потеряла 55 тыс. военных в войне против россии - Зеленский
4 февраля, 20:17 • 28068 просмотра
Есть риск, что графики отключений могут ухудшаться - Шмыгаль
4 февраля, 19:40 • 21999 просмотра
Международный уголовный суд получил запрос на арест чиновников рф за удары по украинской энергетике - СМИ
4 февраля, 18:32 • 20907 просмотра
Зеленский анонсировал обмен военнопленных в ближайшее время
Внесенные в "белый список" Starlink работают, а терминалы россиян уже заблокированы - Федоров

Киев • УНН

 • 872 просмотра

Терминалы Starlink, внесенные в "белый список", работают, а терминалы россиян заблокированы. Это привело к катастрофе в управлении войсками противника и остановке штурмовых действий, сообщил советник министра обороны "Флэш".

Внесенные в "белый список" Starlink работают, а терминалы россиян уже заблокированы - Федоров

Терминалы Starlink, внесенные в "белый список" в Украине, работают, а терминалы россиян заблокированы, сообщил в четверг министр обороны Михаил Федоров, пишет УНН.

Внесенные в "белый список" Starlink работают – терминалы россиян уже заблокированы

- сообщил Федоров в соцсетях.

"У противника на фронтах даже не проблема, у противника катастрофа. Все управление войсками легло. На многих участках остановлены штурмовые действия. По нашим войскам выяснили, что были проблемы у тех, кто не оперативно подал списки на частные Старлинки. Процесс обработки продолжается", - добавил советник министра обороны Сергей "Флэш" Бескрестнов.

Детали

Министр обороны сообщил, что продолжается верификация терминалов Starlink.

"Первая очередь терминалов, попавших в "белый список", уже работает. Сейчас "белые списки" обновляют раз в сутки. Если вы подали свой терминал на регистрацию, но он еще не работает – стоит подождать. Это очень масштабный процесс, который требует времени. Параллельно уже сейчас работаем над тем, чтобы данные поступали на проверку в режиме реального времени", - сообщил Федоров.

Он добавил, что гражданским нужно верифицировать свои Starlink через ЦНАП. Для юрлиц уже в скором времени будет доступна соответствующая услуга на портале "Дія", указал министр.

"Наша команда вместе с партнерами оперативно отрабатывает все кейсы. Спасибо военным и командирам, которые оперативно верифицировали свои терминалы. Бесперебойность и стабильность связи для фронта критически важна", - подчеркнул глава Минобороны.

Юлия Шрамко

