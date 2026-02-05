Внесенные в "белый список" Starlink работают, а терминалы россиян уже заблокированы - Федоров

Терминалы Starlink, внесенные в "белый список" в Украине, работают, а терминалы россиян заблокированы, сообщил в четверг министр обороны Михаил Федоров, пишет УНН.

Внесенные в "белый список" Starlink работают – терминалы россиян уже заблокированы - сообщил Федоров в соцсетях.



"У противника на фронтах даже не проблема, у противника катастрофа. Все управление войсками легло. На многих участках остановлены штурмовые действия. По нашим войскам выяснили, что были проблемы у тех, кто не оперативно подал списки на частные Старлинки. Процесс обработки продолжается", - добавил советник министра обороны Сергей "Флэш" Бескрестнов.

Детали

Министр обороны сообщил, что продолжается верификация терминалов Starlink.

"Первая очередь терминалов, попавших в "белый список", уже работает. Сейчас "белые списки" обновляют раз в сутки. Если вы подали свой терминал на регистрацию, но он еще не работает – стоит подождать. Это очень масштабный процесс, который требует времени. Параллельно уже сейчас работаем над тем, чтобы данные поступали на проверку в режиме реального времени", - сообщил Федоров.

Он добавил, что гражданским нужно верифицировать свои Starlink через ЦНАП. Для юрлиц уже в скором времени будет доступна соответствующая услуга на портале "Дія", указал министр.

"Наша команда вместе с партнерами оперативно отрабатывает все кейсы. Спасибо военным и командирам, которые оперативно верифицировали свои терминалы. Бесперебойность и стабильность связи для фронта критически важна", - подчеркнул глава Минобороны.

