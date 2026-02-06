$43.140.03
Ексклюзив
5 лютого, 15:05
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 14:39
Кінець угоди ядерного стримування між рф та США: що змінюється у світовій безпеці та чи є загроза для світу та України
5 лютого, 13:04
Зеленський повідомив про повернення 157 українців додому у межах обміну після довгої паузи
5 лютого, 10:18
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
Ексклюзив
5 лютого, 10:05
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
5 лютого, 09:53
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
5 лютого, 09:33
Сили оборони уразили інфраструктуру російського полігону "Капустін Яр" з використанням у тому числі "Фламінго" - Генштаб
5 лютого, 09:26
Генштаб підтвердив ураження логістичного хабу окупантів, пункту управління дронів підрозділу "Ахмата" на курщині
5 лютого, 09:20
На тлі негоди сталося вже 259 ДТП: до третини - у Києві та області, рух на Житомирській трасі ускладнено
5 лютого, 07:22
В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів за участю України, США та рф - Умєров
Як відбувається верифікація Starlink в Україні: Міноборони роз'яснило процедуру

Київ • УНН

 • 460 перегляди

Міністерство оборони України роз'яснило процедуру верифікації Starlink через "білий список" SpaceX. Термінали, внесені до списку, працюють без обмежень, а ті, що використовувались росіянами, заблоковані.

Як відбувається верифікація Starlink в Україні: Міноборони роз'яснило процедуру
Фото: Міністерство оборони України

Міністерство оборони України виступило з роз’ясненням стосовно процедури верифікації Starlink. Цей крок став швидкою відповіддю на використання росіянами дронів з цією технологією для терору цивільного населення України. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр відомства.

Деталі

Як зазначили у міністерстві, перша черга терміналів, внесених у "білий список" SpaceX, працюють без обмежень. Водночас термінали, які використовувались російськими військами на окупованих територіях, вже заблоковані.

Наразі "білий список" терміналів оновлюється поступово. Тобто, якщо ви подали свій термінал на реєстрацію, але він ще не працює - потрібно зачекати до 48 годин. Це масштабний процес, який потребує часу. Міністерство оборони працює над тим, щоб дані надходили на перевірку в режимі реального часу. Якщо не встигли подати свій термінал на верифікацію - заплануйте це на найближчий час. Впровадження "білих списків" розпочалося і буде тривати далі

- заявили в відомстві.

У міністерстві також додали: якщо термінали замовлені, але ще не надійшли в Україну - подавати їх на верифікацію потрібно вже після отримання. Військові це можуть зробити через визначених відповідальних у своїй військовій частині. Цивільні це можуть зробити через ЦНАП, а бізнеси - через Дію.

Водночас візит до ЦНАПу рекомендується запланувати заздалегідь, оскільки через російські удари по енергосистемі більшість ЦНАПів працюють на альтернативних джерелах живлення.

Нагадаємо

В Україні запустили реєстрацію терміналів Starlink через "білий список" у відповідь на використання їх росіянами.

Євген Устименко

