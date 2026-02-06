Як відбувається верифікація Starlink в Україні: Міноборони роз'яснило процедуру
Київ • УНН
Міністерство оборони України роз'яснило процедуру верифікації Starlink через "білий список" SpaceX. Термінали, внесені до списку, працюють без обмежень, а ті, що використовувались росіянами, заблоковані.
Міністерство оборони України виступило з роз’ясненням стосовно процедури верифікації Starlink. Цей крок став швидкою відповіддю на використання росіянами дронів з цією технологією для терору цивільного населення України. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр відомства.
Деталі
Як зазначили у міністерстві, перша черга терміналів, внесених у "білий список" SpaceX, працюють без обмежень. Водночас термінали, які використовувались російськими військами на окупованих територіях, вже заблоковані.
Наразі "білий список" терміналів оновлюється поступово. Тобто, якщо ви подали свій термінал на реєстрацію, але він ще не працює - потрібно зачекати до 48 годин. Це масштабний процес, який потребує часу. Міністерство оборони працює над тим, щоб дані надходили на перевірку в режимі реального часу. Якщо не встигли подати свій термінал на верифікацію - заплануйте це на найближчий час. Впровадження "білих списків" розпочалося і буде тривати далі
У міністерстві також додали: якщо термінали замовлені, але ще не надійшли в Україну - подавати їх на верифікацію потрібно вже після отримання. Військові це можуть зробити через визначених відповідальних у своїй військовій частині. Цивільні це можуть зробити через ЦНАП, а бізнеси - через Дію.
Водночас візит до ЦНАПу рекомендується запланувати заздалегідь, оскільки через російські удари по енергосистемі більшість ЦНАПів працюють на альтернативних джерелах живлення.
Нагадаємо
В Україні запустили реєстрацію терміналів Starlink через "білий список" у відповідь на використання їх росіянами.