Как происходит верификация Starlink в Украине: Минобороны разъяснило процедуру

Министерство обороны Украины выступило с разъяснением относительно процедуры верификации Starlink. Этот шаг стал быстрым ответом на использование россиянами дронов с этой технологией для террора гражданского населения Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ведомства.

Как отметили в министерстве, первая очередь терминалов, внесенных в "белый список" SpaceX, работают без ограничений. В то же время терминалы, которые использовались российскими войсками на оккупированных территориях, уже заблокированы.

Сейчас "белый список" терминалов обновляется постепенно. То есть, если вы подали свой терминал на регистрацию, но он еще не работает - нужно подождать до 48 часов. Это масштабный процесс, который требует времени. Министерство обороны работает над тем, чтобы данные поступали на проверку в режиме реального времени. Если не успели подать свой терминал на верификацию - запланируйте это на ближайшее время. Внедрение "белых списков" началось и будет продолжаться