Как происходит верификация Starlink в Украине: Минобороны разъяснило процедуру
Киев • УНН
Министерство обороны Украины разъяснило процедуру верификации Starlink через "белый список" SpaceX. Терминалы, внесенные в список, работают без ограничений, а те, что использовались россиянами, заблокированы.
Министерство обороны Украины выступило с разъяснением относительно процедуры верификации Starlink. Этот шаг стал быстрым ответом на использование россиянами дронов с этой технологией для террора гражданского населения Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ведомства.
Детали
Как отметили в министерстве, первая очередь терминалов, внесенных в "белый список" SpaceX, работают без ограничений. В то же время терминалы, которые использовались российскими войсками на оккупированных территориях, уже заблокированы.
Сейчас "белый список" терминалов обновляется постепенно. То есть, если вы подали свой терминал на регистрацию, но он еще не работает - нужно подождать до 48 часов. Это масштабный процесс, который требует времени. Министерство обороны работает над тем, чтобы данные поступали на проверку в режиме реального времени. Если не успели подать свой терминал на верификацию - запланируйте это на ближайшее время. Внедрение "белых списков" началось и будет продолжаться
В министерстве также добавили: если терминалы заказаны, но еще не поступили в Украину - подавать их на верификацию нужно уже после получения. Военные это могут сделать через определенных ответственных в своей воинской части. Гражданские это могут сделать через ЦНАП, а бизнесы - через Дию.
В то же время визит в ЦНАП рекомендуется запланировать заранее, поскольку из-за российских ударов по энергосистеме большинство ЦНАПов работают на альтернативных источниках питания.
Напомним
В Украине запустили регистрацию терминалов Starlink через "белый список" в ответ на использование их россиянами.