Как происходит верификация Starlink в Украине: Минобороны разъяснило процедуру

$43.140.03
50.900.14
ukenru
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 30636 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
5 февраля, 14:39 • 34348 просмотра
Конец соглашения о ядерном сдерживании между рф и США: что меняется в мировой безопасности и есть ли угроза для мира и Украины
5 февраля, 13:04 • 28551 просмотра
Зеленский сообщил о возвращении 157 украинцев домой в рамках обмена после долгой паузыPhoto
5 февраля, 10:18 • 42097 просмотра
США, Украина и рф договорились об обмене 314 пленными - Уиткофф
Эксклюзив
5 февраля, 10:05 • 78005 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
5 февраля, 09:53 • 31874 просмотра
Внесенные в "белый список" Starlink работают, а терминалы россиян уже заблокированы - Федоров
5 февраля, 09:33 • 30073 просмотра
Силы обороны поразили инфраструктуру российского полигона "Капустин Яр" с использованием в том числе "Фламинго" - Генштаб
5 февраля, 09:26 • 23102 просмотра
Генштаб подтвердил поражение логистического хаба оккупантов, пункта управления дронов подразделения "Ахмата" на курщине
5 февраля, 09:20 • 15782 просмотра
На фоне непогоды произошло уже 259 ДТП: до трети - в Киеве и области, движение на Житомирской трассе затруднено
5 февраля, 07:22 • 15259 просмотра
В Абу-Даби начался второй день переговоров с участием Украины, США и рф - Умеров
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
2м/с
81%
742мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Минэнерго: наиболее сложная ситуация в районе Киева, который питала ТЭЦ-45 февраля, 21:38 • 17853 просмотра
Враг атаковал Запорожскую область: повреждены дома, обесточены 12 тысяч абонентовVideo5 февраля, 22:32 • 8268 просмотра
Ракетная атака на российский белгород: местные жители сообщают об отключении воды, света и отопленияVideo5 февраля, 23:04 • 8576 просмотра
Укрзалізниця показала возвращение 116 освобожденных из плена украинцев домойVideo5 февраля, 23:37 • 10052 просмотра
До начала лета: российские чиновники предупреждают путина об угрозе экономического кризиса в рф - WP01:53 • 6536 просмотра
публикации
Укрзализныця вводит динамические цены на люкс-билеты и новые правила возврата средств5 февраля, 20:38 • 15862 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 30637 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
Эксклюзив
5 февраля, 10:05 • 78005 просмотра
Активисты StopOdrex запустили Telegram-канал после третьей блокировки сайта клиникой4 февраля, 11:15 • 73252 просмотра
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"3 февраля, 14:37 • 103205 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Густаво Петро
Лавров Сергей Викторович
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Индия
Абу-Даби
Реклама
УНН Lite
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессииVideo5 февраля, 18:35 • 11264 просмотра
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро5 февраля, 15:30 • 14499 просмотра
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерьюVideo5 февраля, 13:14 • 23866 просмотра
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имяPhoto5 февраля, 11:46 • 27430 просмотра
Принцесса Уэльская подтвердила пополнение в семье: у Кейт и Уильяма появился щенок4 февраля, 23:05 • 58975 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Золото
Социальная сеть
Старлинк

Как происходит верификация Starlink в Украине: Минобороны разъяснило процедуру

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Министерство обороны Украины разъяснило процедуру верификации Starlink через "белый список" SpaceX. Терминалы, внесенные в список, работают без ограничений, а те, что использовались россиянами, заблокированы.

Как происходит верификация Starlink в Украине: Минобороны разъяснило процедуру
Фото: Министерство обороны Украины

Министерство обороны Украины выступило с разъяснением относительно процедуры верификации Starlink. Этот шаг стал быстрым ответом на использование россиянами дронов с этой технологией для террора гражданского населения Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ведомства.

Детали

Как отметили в министерстве, первая очередь терминалов, внесенных в "белый список" SpaceX, работают без ограничений. В то же время терминалы, которые использовались российскими войсками на оккупированных территориях, уже заблокированы.

Сейчас "белый список" терминалов обновляется постепенно. То есть, если вы подали свой терминал на регистрацию, но он еще не работает - нужно подождать до 48 часов. Это масштабный процесс, который требует времени. Министерство обороны работает над тем, чтобы данные поступали на проверку в режиме реального времени. Если не успели подать свой терминал на верификацию - запланируйте это на ближайшее время. Внедрение "белых списков" началось и будет продолжаться

- заявили в ведомстве.

В министерстве также добавили: если терминалы заказаны, но еще не поступили в Украину - подавать их на верификацию нужно уже после получения. Военные это могут сделать через определенных ответственных в своей воинской части. Гражданские это могут сделать через ЦНАП, а бизнесы - через Дию.

В то же время визит в ЦНАП рекомендуется запланировать заранее, поскольку из-за российских ударов по энергосистеме большинство ЦНАПов работают на альтернативных источниках питания.

Напомним

В Украине запустили регистрацию терминалов Starlink через "белый список" в ответ на использование их россиянами.

Евгений Устименко

ОбществоПолитикаТехнологии
Техника
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Старлинк
SpaceX
Министерство обороны Украины
Украина