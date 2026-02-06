$43.140.03
Блокировка Starlink для россиян замедлит удары по логистике Украины - ISW

Киев • УНН

 • 126 просмотра

Институт изучения войны сообщает, что блокировка терминалов Starlink для россиян повлияет на их попытки наносить удары по украинской логистике. SpaceX заблокировала терминалы по просьбе Минобороны Украины после обнаружения их на российских дронах.

Блокировка Starlink для россиян замедлит удары по логистике Украины - ISW

российские удары по украинской логистике замедлятся в связи с блокировкой терминалов Starlink на оккупированных территориях Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Институт изучения войны.

Подробности

По данным аналитиков Института, усилия по блокировке терминалов Starlink для оккупантов, вероятно, повлияют на попытки россиян наносить удары по украинской логистике и иметь авиационное превосходство на поле боя.

Стоит напомнить, что еще в конце января 2026 года украинские специалисты обнаружили спутниковый терминал "Starlink" на борту сбитого российского беспилотника одностороннего действия БМ-35. Эти дроны впоследствии стали использоваться для ударов по украинским поездам, а также по транспорту вдоль трассы E-50 Покровск - Павлоград в Днепропетровской области. В результате ударов есть погибшие и раненые, преимущественно гражданские.

"Starlink делает эти дроны почти неуязвимыми для РЭБ": новая серьезная угроза от российских БПЛА и как с ней бороться27.01.26, 18:28 • 61255 просмотров

Но на это отреагировали в компании SpaceX Илона Маска: по просьбе Министерства обороны Украины терминалы, использовавшиеся россиянами, начали блокировать.

По словам командира одного из подразделений Сил беспилотных систем ВСУ, российские войска накопили значительное количество Starlink. Эти терминалы обеспечивали им стабильную связь между подразделениями.

Кроме того, россияне стали интегрировать Starlink для управления дронами. Но усилия по блокировке российских терминалов лишат врага возможности проводить разведывательные и ударные миссии, поддерживать связь между группами, а также усложнят наступательные операции, заявили в Институте изучения войны.

Напомним

В Министерстве обороны Украины сообщили: терминалы Starlink, которые использовались российскими войсками на оккупированных территориях, уже заблокированы.

В то же время в Украине запустили регистрацию терминалов Starlink через "белый список" в ответ на использование их россиянами.

Впоследствии в Минобороны Украины объяснили процедуру верификации Starlink через "белый список" SpaceX.

Евгений Устименко

Война в УкраинеТехнологии
Техника
Военное положение
Война в Украине
Старлинк
Институт изучения войны
SpaceX
Министерство обороны Украины
Илон Маск
Украина