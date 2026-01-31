SpaceX почала блокувати Starlink для російських дронів

Компанія SpaceX Ілона Маска на прохання Міністерства оборони України почала вживати перші контрзаходи проти використання росіянами терміналів Starlink для ударів дронами. Про це повідомив радник голови відомства з технологічних напрямків Сергій Бескрестнов (позивний "Флеш"), повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, він не може "публічно озвучувати все, що вже зроблено, робиться і буде зроблено".

Але всі ці дії спрямовані на одну мету: захист жителів нашої країни (як військових, так і цивільних) і наших об'єктів інфраструктури від загрози з боку ударних БпЛА противника - зазначив "Флеш".

Він наголосив, що поточні рішення є тимчасовими і будуть замінені "глобальним, продуманим рішенням, на яке нам знадобиться час".

"Також, давно настав час зібрати всю інформацію по країні щодо користувачів послуг SpaceX в Армії. Не приховую, такі спроби вже були, але багато солдатів, які використовують волонтерські Старлінкі та особисті Старлінкі, не хотіли подавати інформацію командуванню. Раптом командир забере, або новий не дасть, або ще щось. ... Я ще раз прошу вибачення у тих, кого тимчасово торкнулися вжиті заходи, але для безпеки країни зараз це дуже важливі і необхідні дії", - додав "Флеш".

Контекст

Нещодавно українські фахівці виявили термінал Starlink на борту збитого російського безпілотника БМ-35. Це дозволяє операторам керувати апаратом на великих відстанях, роблячи його майже невразливим для РЕБ.

Міноборони України зв'язалося зі SpaceX для вирішення проблеми використання Starlink на російських безпілотниках. Михайло Федоров подякував Ілону Маску за швидку реакцію та початок роботи над ситуацією.

Інтеграція супутникового зв'язку SpaceX у конструкцію дрона дозволяє операторам керувати апаратом у режимі реального часу на величезних відстанях.

