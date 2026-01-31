$42.850.00
17:53 • 7904 перегляди
Енергопостачання в усіх областях України відновлено: регіони повертаються до планових графіків – Шмигаль
17:28 • 13200 перегляди
"рф працює над забезпеченням миру в Україні": Віткофф розповів про зустріч з посланцем путіна дмитрієвим у СШАPhoto
Ексклюзив
16:54 • 12640 перегляди
Через блекаут у Молдові на кордоні з Україною тимчасово зупиняли пропуск транспорту: що відбувалося у Паланці
31 січня, 15:43 • 13528 перегляди
Без особистої зустрічі з путіним неможливо вирішити територіальні питання - Зеленський
31 січня, 14:50 • 13437 перегляди
Рух транспорту та товарів на кордоні України та Молдови повністю відновлено
31 січня, 14:25 • 11195 перегляди
Україна посилює цифрову координацію евакуації: нова система відстежить шлях людини
31 січня, 13:12 • 10527 перегляди
Військовий бюджет путіна тріщить по швах на тлі відновлення мирних переговорів - Bloomberg
31 січня, 12:33 • 5912 перегляди
"Укрзалізниця" змінює маршрути у трьох областях та пересаджає пасажирів у автобуси через загрозу обстрілів
31 січня, 11:48 • 11101 перегляди
Енергосистема України відновлюється після системної аварії, світло повернеться найближчими годинами - Міненерго
31 січня, 10:30 • 18448 перегляди
Зеленський: аварійна ситуація в енергосистемі - через технологічні причини на лініях між Україною і Молдовою, необхідне реагування є
SpaceX почала блокувати Starlink для російських дронів

Київ • УНН

 • 54 перегляди

SpaceX Ілона Маска, на прохання Міноборони України, вживає заходів проти використання росіянами терміналів Starlink для ударів дронами. Ці дії спрямовані на захист українських військових, цивільних та інфраструктури від загроз з боку ворожих БпЛА.

SpaceX почала блокувати Starlink для російських дронів

Компанія SpaceX Ілона Маска на прохання Міністерства оборони України почала вживати перші контрзаходи проти використання росіянами терміналів Starlink для ударів дронами. Про це повідомив радник голови відомства з технологічних напрямків Сергій Бескрестнов (позивний "Флеш"), повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, він не може "публічно озвучувати все, що вже зроблено, робиться і буде зроблено".

Але всі ці дії спрямовані на одну мету: захист жителів нашої країни (як військових, так і цивільних) і наших об'єктів інфраструктури від загрози з боку ударних БпЛА противника

- зазначив "Флеш".

Він наголосив, що поточні рішення є тимчасовими і будуть замінені "глобальним, продуманим рішенням, на яке нам знадобиться час".

"Також, давно настав час зібрати всю інформацію по країні щодо користувачів послуг SpaceX в Армії. Не приховую, такі спроби вже були, але багато солдатів, які використовують волонтерські Старлінкі та особисті Старлінкі, не хотіли подавати інформацію командуванню. Раптом командир забере, або новий не дасть, або ще щось. ... Я ще раз прошу вибачення у тих, кого тимчасово торкнулися вжиті заходи, але для безпеки країни зараз це дуже важливі і необхідні дії", - додав "Флеш".

Контекст

Нещодавно українські фахівці виявили термінал Starlink на борту збитого російського безпілотника БМ-35. Це дозволяє операторам керувати апаратом на великих відстанях, роблячи його майже невразливим для РЕБ.

Міноборони України зв'язалося зі SpaceX для вирішення проблеми використання Starlink на російських безпілотниках. Михайло Федоров подякував Ілону Маску за швидку реакцію та початок роботи над ситуацією.

Інтеграція супутникового зв'язку SpaceX у конструкцію дрона дозволяє операторам керувати апаратом у режимі реального часу на величезних відстанях.

Сікорський закликав Маска обмежити Starlink для росіян: той вибухнув образами28.01.26, 12:45 • 24037 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в УкраїніТехнології
Війна в Україні
Starlink
Михайло Федоров
Міністерство оборони України
Ілон Маск