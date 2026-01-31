SpaceX начала блокировать Starlink для российских дронов
Киев • УНН
SpaceX Илона Маска, по просьбе Минобороны Украины, принимает меры против использования россиянами терминалов Starlink для ударов дронами. Эти действия направлены на защиту украинских военных, гражданских и инфраструктуры от угроз со стороны вражеских БПЛА.
Компания SpaceX Илона Маска по просьбе Министерства обороны Украины начала принимать первые контрмеры против использования россиянами терминалов Starlink для ударов дронами. Об этом сообщил советник главы ведомства по технологическим направлениям Сергей Бескрестнов (позывной "Флэш"), сообщает УНН.
Детали
По его словам, он не может "публично озвучивать все, что уже сделано, делается и будет сделано".
Но все эти действия направлены на одну цель: защита жителей нашей страны (как военных, так и гражданских) и наших объектов инфраструктуры от угрозы со стороны ударных БпЛА противника
Он подчеркнул, что текущие решения являются временными и будут заменены "глобальным, продуманным решением, на которое нам понадобится время".
"Также, давно пора собрать всю информацию по стране относительно пользователей услуг SpaceX в Армии. Не скрою, такие попытки уже были, но многие солдаты, использующие волонтерские Старлинки и личные Старлинки, не хотели подавать информацию командованию. Вдруг командир заберет, или новый не даст, или еще что-то. ... Я еще раз прошу прощения у тех, кого временно коснулись принятые меры, но для безопасности страны сейчас это очень важные и необходимые действия", - добавил "Флэш".
Контекст
Недавно украинские специалисты обнаружили терминал Starlink на борту сбитого российского беспилотника БМ-35. Это позволяет операторам управлять аппаратом на больших расстояниях, делая его почти неуязвимым для РЭБ.
Минобороны Украины связалось со SpaceX для решения проблемы использования Starlink на российских беспилотниках. Михаил Федоров поблагодарил Илона Маска за быструю реакцию и начало работы над ситуацией.
Интеграция спутниковой связи SpaceX в конструкцию дрона позволяет операторам управлять аппаратом в режиме реального времени на огромных расстояниях.
