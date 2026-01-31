SpaceX начала блокировать Starlink для российских дронов

$42.850.00
51.240.00
ukenru
17:53 • 8524 просмотра
Энергоснабжение во всех областях Украины восстановлено: регионы возвращаются к плановым графикам – Шмыгаль
17:28 • 13972 просмотра
"рф работает над обеспечением мира в Украине": Виткофф рассказал о встрече с посланником путина дмитриевым в СШАPhoto
Эксклюзив
16:54 • 13146 просмотра
Из-за блэкаута в Молдове на границе с Украиной временно останавливали пропуск транспорта: что происходило в Паланке
31 января, 15:43 • 14027 просмотра
Без личной встречи с путиным невозможно решить территориальные вопросы - Зеленский
31 января, 14:50 • 13825 просмотра
Движение транспорта и товаров на границе Украины и Молдовы полностью восстановлено
31 января, 14:25 • 11386 просмотра
Украина усиливает цифровую координацию эвакуации: новая система отследит путь человека
31 января, 13:12 • 10691 просмотра
Военный бюджет Путина трещит по швам на фоне возобновления мирных переговоров - Bloomberg
31 января, 12:33 • 5976 просмотра
"Укрзалізниця" меняет маршруты в трех областях и пересаживает пассажиров в автобусы из-за угрозы обстрелов
31 января, 11:48 • 11132 просмотра
Энергосистема Украины восстанавливается после системной аварии, свет вернется в ближайшие часы - Минэнерго
31 января, 10:30 • 18508 просмотра
Зеленский: аварийная ситуация в энергосистеме - из-за технологических причин на линиях между Украиной и Молдовой, необходимое реагирование есть
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−13°
4м/с
80%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Моральное состояние оккупантов держится на опиоидах: ГУР обнародовало новые перехватыVideo31 января, 13:23 • 11707 просмотра
Координационный штаб согласовал обязательную эвакуацию 25 детей с родителями из семи населенных пунктов Харьковской области31 января, 13:38 • 7476 просмотра
Спецпредставитель путина прибыл в Майами и уже отправился на переговоры с представителями ТрампаVideo31 января, 13:52 • 13402 просмотра
Певица-предательница Ёлка отказалась от украинского гражданства и получила паспорт РФ16:40 • 8738 просмотра
Атомные станции возвращаются к полной мощности работы, энергосистема стабилизируется – Укрэнерго18:22 • 6118 просмотра
публикации
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
Эксклюзив
31 января, 10:00 • 30256 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 18:21 • 59867 просмотра
"Скрининг 40+": когда придет приглашение в "Дію" и как получить 2 тыс. грн на здоровьеPhoto30 января, 16:26 • 40469 просмотра
Американская торговая палата: бизнес должен иметь возможность доминировать в будущем30 января, 13:45 • 45571 просмотра
Ошибки прошлого. Как предыдущее руководство Госавиаслужбы уничтожило репутацию регулятора30 января, 12:58 • 48286 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Дональд Трамп
Виктор Орбан
Джеффри Эпштейн
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Молдова
Румыния
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Певица-предательница Ёлка отказалась от украинского гражданства и получила паспорт РФ16:40 • 8802 просмотра
Имение актера Джина Хэкмена выставили на продажу почти через год после его смертиVideo31 января, 09:00 • 19647 просмотра
Кибератакам подверглись компании-владельцы приложений для знакомств Bumble, Badoo и Tinder31 января, 07:38 • 23714 просмотра
Шэрон Стоун заявила, что общается с духами из потустороннего мира и подтвердила участие в Эйфории 330 января, 18:42 • 24365 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер февраля: что стоит посмотреть на большом экранеVideo30 января, 18:12 • 22941 просмотра
Актуальное
Отопление
Техника
Дипломатка
Фильм
Сериал

SpaceX начала блокировать Starlink для российских дронов

Киев • УНН

 • 348 просмотра

SpaceX Илона Маска, по просьбе Минобороны Украины, принимает меры против использования россиянами терминалов Starlink для ударов дронами. Эти действия направлены на защиту украинских военных, гражданских и инфраструктуры от угроз со стороны вражеских БПЛА.

SpaceX начала блокировать Starlink для российских дронов

Компания SpaceX Илона Маска по просьбе Министерства обороны Украины начала принимать первые контрмеры против использования россиянами терминалов Starlink для ударов дронами. Об этом сообщил советник главы ведомства по технологическим направлениям Сергей Бескрестнов (позывной "Флэш"), сообщает УНН.

Детали

По его словам, он не может "публично озвучивать все, что уже сделано, делается и будет сделано".

Но все эти действия направлены на одну цель: защита жителей нашей страны (как военных, так и гражданских) и наших объектов инфраструктуры от угрозы со стороны ударных БпЛА противника

- отметил "Флэш".

Он подчеркнул, что текущие решения являются временными и будут заменены "глобальным, продуманным решением, на которое нам понадобится время".

"Также, давно пора собрать всю информацию по стране относительно пользователей услуг SpaceX в Армии. Не скрою, такие попытки уже были, но многие солдаты, использующие волонтерские Старлинки и личные Старлинки, не хотели подавать информацию командованию. Вдруг командир заберет, или новый не даст, или еще что-то. ... Я еще раз прошу прощения у тех, кого временно коснулись принятые меры, но для безопасности страны сейчас это очень важные и необходимые действия", - добавил "Флэш".

Контекст

Недавно украинские специалисты обнаружили терминал Starlink на борту сбитого российского беспилотника БМ-35. Это позволяет операторам управлять аппаратом на больших расстояниях, делая его почти неуязвимым для РЭБ.

Минобороны Украины связалось со SpaceX для решения проблемы использования Starlink на российских беспилотниках. Михаил Федоров поблагодарил Илона Маска за быструю реакцию и начало работы над ситуацией.

Интеграция спутниковой связи SpaceX в конструкцию дрона позволяет операторам управлять аппаратом в режиме реального времени на огромных расстояниях.

Сикорский призвал Маска ограничить Starlink для россиян: тот взорвался оскорблениями28.01.26, 12:45 • 24048 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в УкраинеТехнологии
Война в Украине
Старлинк
Михаил Федоров
Министерство обороны Украины
Илон Маск