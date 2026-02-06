Отказ Starlink парализовал управление войсками рф, вызвав "дружественный огонь" - "АТЕШ"

$43.140.03
50.900.14
ukenru
Эксклюзив
11:00 • 5830 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
09:41 • 9248 просмотра
Готова ли Украина к старту Олимпиады: что известно о состоянии команды перед первыми соревнованиями
09:02 • 12903 просмотра
Международные резервы Украины обновили исторический максимум и достигли $57,7 млрд
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 50435 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
5 февраля, 14:39 • 48367 просмотра
Конец соглашения о ядерном сдерживании между рф и США: что меняется в мировой безопасности и есть ли угроза для мира и Украины
5 февраля, 13:04 • 38120 просмотра
Зеленский сообщил о возвращении 157 украинцев домой в рамках обмена после долгой паузыPhoto
5 февраля, 10:18 • 50533 просмотра
США, Украина и рф договорились об обмене 314 пленными - Уиткофф
Эксклюзив
5 февраля, 10:05 • 92428 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
5 февраля, 09:53 • 34981 просмотра
Внесенные в "белый список" Starlink работают, а терминалы россиян уже заблокированы - Федоров
5 февраля, 09:33 • 31512 просмотра
Силы обороны поразили инфраструктуру российского полигона "Капустин Яр" с использованием в том числе "Фламинго" - Генштаб
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−5°
3.3м/с
73%
743мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Колумбии обстреляли кортеж сенатора: погибли охранники6 февраля, 02:28 • 10169 просмотра
Спасатели показали эвакуацию 9 человек из Дружковки в Донецкой областиVideo6 февраля, 03:01 • 8008 просмотра
Вражеская атака на Запорожский район: погибли супруги6 февраля, 03:36 • 4434 просмотра
Бессент: дальнейшие санкции США против РФ зависят от мирных переговоров6 февраля, 04:30 • 16918 просмотра
Блокировка Starlink для россиян замедлит удары по логистике Украины - ISW09:36 • 7826 просмотра
публикации
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой OdrexPhoto11:15 • 2638 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
11:00 • 5830 просмотра
Укрзализныця вводит динамические цены на люкс-билеты и новые правила возврата средств5 февраля, 20:38 • 25815 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 50435 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
Эксклюзив
5 февраля, 10:05 • 92428 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Блогеры
Богдан Хмельницкий
Илон Маск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Иран
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессииVideo5 февраля, 18:35 • 16088 просмотра
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро5 февраля, 15:30 • 19033 просмотра
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерьюVideo5 февраля, 13:14 • 28339 просмотра
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имяPhoto5 февраля, 11:46 • 31611 просмотра
Принцесса Уэльская подтвердила пополнение в семье: у Кейт и Уильяма появился щенок4 февраля, 23:05 • 66643 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Золото
Старлинк
Х-47М2 "Кинжал"

Отказ Starlink парализовал управление войсками рф, вызвав "дружественный огонь" - "АТЕШ"

Киев • УНН

 • 26 просмотра

Массовый отказ Starlink на оккупированных территориях Украины вызвал панику в российских подразделениях. Управление войсками парализовано, что привело к случаю "дружественного огня" на Запорожском направлении, где погибла штурмовая группа из 12 человек.

Отказ Starlink парализовал управление войсками рф, вызвав "дружественный огонь" - "АТЕШ"

Из-за массового отказа Starlink на оккупированных территориях Украины в подразделениях российской армии наблюдается паника - в некоторых случаях дело доходит до "дружественного огня". Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ", передает УНН.

Подробности

Источники партизан в 122-м мотострелковом полку на Купянском направлении и 1152-м полку на Запорожском направлении сообщают, что управление войсками в обоих случаях фактически парализовано.

Кроме того, на Запорожском направлении из-за полного разрыва коммуникации произошел случай "дружественного огня". Вражеские подразделения, не имевшие никакой информации друг о друге, открыли огонь по своим. В результате была уничтожена штурмовая группа из 12 человек.

Без стабильной связи на передовой начинается хаос. Отсутствие координации уже приводит к тяжелым потерям - и не только от противника. Зависимость российской армии от гражданских технологий сыграла против нее. Как только связь исчезает - управление распадается, а войска начинают истреблять сами себя

- заявили в "АТЕШ".

Напомним

В Министерстве обороны Украины сообщили: терминалы Starlink, которые использовались российскими войсками на оккупированных территориях, уже заблокированы.

Также в Украине запустили регистрацию терминалов Starlink через "белый список" в ответ на использование их россиянами.

Впоследствии в Минобороны Украины объяснили процедуру верификации Starlink через "белый список" SpaceX.

В то же время Институт изучения войны сообщил, что блокировка терминалов Starlink для россиян повлияет на их попытки наносить удары по украинской логистике.

Евгений Устименко

Война в УкраинеТехнологии
Техника
Военное положение
Война в Украине
Старлинк
Институт изучения войны
SpaceX
Министерство обороны Украины
Украина