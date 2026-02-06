Отказ Starlink парализовал управление войсками рф, вызвав "дружественный огонь" - "АТЕШ"
Киев • УНН
Массовый отказ Starlink на оккупированных территориях Украины вызвал панику в российских подразделениях. Управление войсками парализовано, что привело к случаю "дружественного огня" на Запорожском направлении, где погибла штурмовая группа из 12 человек.
Подробности
Источники партизан в 122-м мотострелковом полку на Купянском направлении и 1152-м полку на Запорожском направлении сообщают, что управление войсками в обоих случаях фактически парализовано.
Кроме того, на Запорожском направлении из-за полного разрыва коммуникации произошел случай "дружественного огня". Вражеские подразделения, не имевшие никакой информации друг о друге, открыли огонь по своим. В результате была уничтожена штурмовая группа из 12 человек.
Без стабильной связи на передовой начинается хаос. Отсутствие координации уже приводит к тяжелым потерям - и не только от противника. Зависимость российской армии от гражданских технологий сыграла против нее. Как только связь исчезает - управление распадается, а войска начинают истреблять сами себя
Напомним
В Министерстве обороны Украины сообщили: терминалы Starlink, которые использовались российскими войсками на оккупированных территориях, уже заблокированы.
Также в Украине запустили регистрацию терминалов Starlink через "белый список" в ответ на использование их россиянами.
Впоследствии в Минобороны Украины объяснили процедуру верификации Starlink через "белый список" SpaceX.
В то же время Институт изучения войны сообщил, что блокировка терминалов Starlink для россиян повлияет на их попытки наносить удары по украинской логистике.