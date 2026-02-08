Отключение Starlink парализовало ключевую тактику российских войск – ВСУ

$43.140.00
20:45 • 6284 просмотра
Победитель Нацотбора 2026: Украину на Евровидении представит LelekaPhotoVideo
20:13 • 11325 просмотра
Критическая ситуация в Киевской области: острый дефицит энергии и гибель спасателя - в ОВА рассказали деталиPhoto
7 февраля, 13:35 • 16705 просмотра
Зеленский провел селектор после массированного удара рф: в Украине значительные отключения света
7 февраля, 10:29 • 22124 просмотра
СБУ поразила российский завод, производящий компоненты топлива для вражеских ракет Х-55 и Х-101PhotoVideo
Эксклюзив
7 февраля, 10:00 • 20502 просмотра
Минус 2 трлн долларов с октября: что сломало биткоин и началась ли новая крипто-кризис
Эксклюзив
7 февраля, 06:00 • 23909 просмотра
"Радостный момент": отец и тренер скелетониста и знаменосца Владислава Гераскевича о впечатлениях от церемонии открытия Олимпиады-2026, поддержке Украины и амбициях команды
Эксклюзив
6 февраля, 16:55 • 35489 просмотра
Санкции сильно бьют по рф, но кремль не останавливается: Уполномоченный Президента Украины по вопросам санкций рассказал, как работает давление Запада
Эксклюзив
6 февраля, 16:00 • 47493 просмотра
Компьютерные очки: реальная защита или удачный маркетинг
6 февраля, 14:58 • 42615 просмотра
В НБУ не исключают, что после отопительного сезона вырастут тарифы на свет и другие коммунальные услуги
6 февраля, 14:54 • 32098 просмотра
Запрет на морские поставки нефти, новые баны на импорт металлов, теневой флот и банки: в ЕС представили 20-й пакет санкций против рф
Популярные новости
В Польше задержали украинца за попытку перевозки группы нелегальных мигрантовVideo7 февраля, 16:11 • 3854 просмотра
Бурштынская ТЭС прекратила работу из-за массированной атаки: город остался без тепла и воды – мэрVideo7 февраля, 16:33 • 5104 просмотра
Энергосистема на грани: в Киеве и области разворачивают дополнительные пункты поддержки из-за критического дефицита света – Минэнерго7 февраля, 17:17 • 8102 просмотра
Ограничения света 8 февраля: Укрэнерго вводит графики на все сутки7 февраля, 18:19 • 7090 просмотра
Сырский: россияне планируют увеличить численность войск беспилотных систем до 165 тысяч в 2026 году21:21 • 3936 просмотра
публикации
День святого Валентина без банальностей: оригинальные идеи для подарковPhoto7 февраля, 07:00 • 27612 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 48834 просмотра
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой OdrexPhoto6 февраля, 11:15 • 43613 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
6 февраля, 11:00 • 45422 просмотра
Укрзализныця вводит динамические цены на люкс-билеты и новые правила возврата средств5 февраля, 20:38 • 58728 просмотра
УНН Lite
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto6 февраля, 17:59 • 15637 просмотра
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессииVideo5 февраля, 18:35 • 29918 просмотра
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро5 февраля, 15:30 • 32164 просмотра
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерьюVideo5 февраля, 13:14 • 41099 просмотра
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имяPhoto5 февраля, 11:46 • 44223 просмотра
Актуальное
Отопление
Техника
Дипломатка
Шахед-136
Dassault Rafale

Отключение Starlink парализовало ключевую тактику российских войск – ВСУ

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Отключение терминалов Starlink привело к потере управления российскими войсками, в частности связи с малыми штурмовыми группами через БПЛА. Это парализовало ключевую тактику врага, в частности на Купянском направлении и в Волчанске.

Отключение Starlink парализовало ключевую тактику российских войск – ВСУ

После отключения терминалов Starlink у россиян возникла проблема с управлением войсками – в частности, утрачена возможность через БпЛА держать связь с малыми штурмовыми группами в реальном времени. Об этом сообщает Группировка Объединенных сил Вооруженных сил Украины, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что отключение Starlink и сложные погодные условия фактически парализовали ключевую тактику врага – малые штурмовые группы под прикрытием БпЛА.

На Купянском направлении – изолированные группы, которые борются не за наступление, а за выживание. Волчанск и приграничье – попытки лезть без системного управления

- говорится в сообщении.

Также указывается, что россияне "продолжают давление вдоль северной границы, но без прорывов и результата".

Напомним

российские войска ищут способы активировать терминалы Starlink, привлекая посторонних лиц для регистрации оборудования в украинских ЦНАПах.

Отказ Starlink парализовал управление войсками рф, вызвав "дружественный огонь" - "АТЕШ"06.02.26, 14:01 • 4070 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в Украине