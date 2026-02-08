Отключение Starlink парализовало ключевую тактику российских войск – ВСУ
Киев • УНН
Отключение терминалов Starlink привело к потере управления российскими войсками, в частности связи с малыми штурмовыми группами через БПЛА. Это парализовало ключевую тактику врага, в частности на Купянском направлении и в Волчанске.
После отключения терминалов Starlink у россиян возникла проблема с управлением войсками – в частности, утрачена возможность через БпЛА держать связь с малыми штурмовыми группами в реальном времени. Об этом сообщает Группировка Объединенных сил Вооруженных сил Украины, информирует УНН.
Подробности
Отмечается, что отключение Starlink и сложные погодные условия фактически парализовали ключевую тактику врага – малые штурмовые группы под прикрытием БпЛА.
На Купянском направлении – изолированные группы, которые борются не за наступление, а за выживание. Волчанск и приграничье – попытки лезть без системного управления
Также указывается, что россияне "продолжают давление вдоль северной границы, но без прорывов и результата".
Напомним
российские войска ищут способы активировать терминалы Starlink, привлекая посторонних лиц для регистрации оборудования в украинских ЦНАПах.
Отказ Starlink парализовал управление войсками рф, вызвав "дружественный огонь" - "АТЕШ"06.02.26, 14:01 • 4070 просмотров