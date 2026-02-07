росіяни шукають способи активувати термінали Starlinк - Бескрестнов
російські війська шукають способи активувати термінали Starlink, залучаючи сторонніх осіб для реєстрації обладнання в українських ЦНАПах. Радник міністра оборони Сергій Бескрестнов заявив, що всі ці Starlink будуть заблоковані, а причетних до цього чекає ув'язнення.
Деталі
Противник шукає варіанти активації Starlink. Пишуть свої ідеї в групах, потім ці пости гуляють по наших групах. Всі їхні ідеї банальні. Відправити когось в ЦНАП за гроші. Скористатися фіктивним ТОВ. Зняти Starlink з дрона-трофея і т.д. Всі варіанти ми спочатку розуміли і продумували як ризики, так і протидії. Всі ці Starlink ми заблокуємо (знаємо як), а ось любителів спробувати заробити "легкі гроші" від ворога чекає увʼязнення і не мале
Він наголосив, що зареєструвати Starlink "це не машину підпалити і втекти, це прийти в ЦНАП і фактично зафіксувати для суду свій злочин".
російські війська намагаються налагодити зв’язок без Starlink, тестуючи Wi-Fi-мости, LTE та супутниковий інтернет Ямал і Експрес. Найскладнішим залишається зв'язок на нулі та для мобільних екіпажів БПЛА.