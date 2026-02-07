$43.140.00
13:35 • 3070 перегляди
Зеленський провів селектор після масованого удару рф: в Україні значні відключення світла
10:29 • 7832 перегляди
СБУ уразила російський завод, який виготовляє компоненти пального для ворожих ракет Х-55 і Х-101PhotoVideo
Ексклюзив
10:00 • 10310 перегляди
Мінус 2 трлн доларів з жовтня: що зламало біткоїн і чи почалась нова криптокриза
Ексклюзив
7 лютого, 06:00 • 15431 перегляди
"Радісний момент": батько і тренер скелетоніста та прапороносця Владислава Гераскевича про враження від церемонії відкриття Олімпіади-2026, підтримку України та амбіції команди
Ексклюзив
6 лютого, 16:55 • 29140 перегляди
Санкції сильно б’ють по рф, але кремль не зупиняється: Уповноважений Президента України з питань санкцій розповів як працює тиск Заходу
Ексклюзив
6 лютого, 16:00 • 43062 перегляди
Комп’ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг
6 лютого, 14:58 • 37578 перегляди
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
6 лютого, 14:54 • 30435 перегляди
Заборона на морські поставки нафти, нові бани на імпорт металів, тіньовий флот і банки: у ЄС представили 20-й пакет санкцій проти рф
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 40908 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
6 лютого, 12:09 • 15887 перегляди
Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у деяких регіонах: обговорив рішення для покращення збиття "шахедів"
росіяни шукають способи активувати термінали Starlinк - Бескрестнов

Київ • УНН

 • 566 перегляди

російські війська шукають способи активувати термінали Starlink, залучаючи сторонніх осіб для реєстрації обладнання в українських ЦНАПах. Радник міністра оборони Сергій Бескрестнов заявив, що всі ці Starlink будуть заблоковані, а причетних до цього чекає ув'язнення.

росіяни шукають способи активувати термінали Starlinк - Бескрестнов
Фото: Міністерство оборони України

російські війська намагаються знайти способи активувати термінали Starlink, зокрема, використовуючи спроби залучити сторонніх осіб для реєстрації обладнання в українських ЦНАПах за гроші. Про це заявив радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов, передає УНН.

Деталі

Противник шукає варіанти активації Starlink. Пишуть свої ідеї в групах, потім ці пости гуляють по наших групах. Всі їхні ідеї банальні. Відправити когось в ЦНАП за гроші. Скористатися фіктивним ТОВ. Зняти Starlink з дрона-трофея і т.д. Всі варіанти ми спочатку розуміли і продумували як ризики, так і протидії. Всі ці Starlink ми заблокуємо (знаємо як), а ось любителів спробувати заробити "легкі гроші" від ворога чекає увʼязнення і не мале

- заявив радник міністра оборони України.

Він наголосив, що зареєструвати Starlink "це не машину підпалити і втекти, це прийти в ЦНАП і фактично зафіксувати для суду свій злочин".

Нагадаємо

російські війська намагаються налагодити зв’язок без Starlink, тестуючи Wi-Fi-мости, LTE та супутниковий інтернет Ямал і Експрес. Найскладнішим залишається зв'язок на нулі та для мобільних екіпажів БПЛА.

Павло Башинський

Війна в УкраїніТехнології
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Starlink
Міністерство оборони України
Україна