росіяни шукають способи активувати термінали Starlinк - Бескрестнов

російські війська намагаються знайти способи активувати термінали Starlink, зокрема, використовуючи спроби залучити сторонніх осіб для реєстрації обладнання в українських ЦНАПах за гроші. Про це заявив радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов, передає УНН.

Противник шукає варіанти активації Starlink. Пишуть свої ідеї в групах, потім ці пости гуляють по наших групах. Всі їхні ідеї банальні. Відправити когось в ЦНАП за гроші. Скористатися фіктивним ТОВ. Зняти Starlink з дрона-трофея і т.д. Всі варіанти ми спочатку розуміли і продумували як ризики, так і протидії. Всі ці Starlink ми заблокуємо (знаємо як), а ось любителів спробувати заробити "легкі гроші" від ворога чекає увʼязнення і не мале