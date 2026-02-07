російські війська шукають альтернативи Starlink на фронті - "Флеш"
Київ • УНН
російські війська намагаються налагодити зв’язок без Starlink, тестуючи Wi-Fi-мости, LTE та супутниковий інтернет Ямал і Експрес. Найскладнішим залишається зв'язок на нулі та для мобільних екіпажів БпЛА.
російські війська намагаються налагодити зв’язок на фронті без використання Starlink. Йдеться про кілька технічних рішень, які, за наявною інформацією, вже тестують або застосовують. Про це повідомив радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов, інформує УНН.
Деталі
За його словами, частина бойових підрозділів залишається без ефективного зв’язку.
Що будуть робити (а точніше вже роблять) росіяни на фронтах замість Starlink?
- Нарощування WiFi-мостів
- Спроби використовувати LTE в різних варіантах реалізації
- Спроби повернутися до супутникового інтернету через супутники Ямал і Ехпресс
Крім того, за попередньою інформацією, найскладнішим сегментом для них залишаються позиції на нулі та мобільні екіпажі безпілотників.
З цими сегментами їм найскладніше. Фактично, для них робочого рішення просто немає. А про варіанти заміни Старлінка подбають наші пілоти ударних дронів
Нагадаємо
Міністерство оборони України спростило процедуру верифікації терміналів Starlink у системі DELTA для військовослужбовців. Тепер кожен користувач DELTA може самостійно вносити інформацію про термінал, що пришвидшить підтвердження обладнання.
Блокування Starlink для росіян сповільнить удари по логістиці України - ISW06.02.26, 11:36 • 18707 переглядiв