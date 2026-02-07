російські війська шукають альтернативи Starlink на фронті - "Флеш"

російські війська намагаються налагодити зв’язок на фронті без використання Starlink. Йдеться про кілька технічних рішень, які, за наявною інформацією, вже тестують або застосовують. Про це повідомив радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов, інформує УНН.

За його словами, частина бойових підрозділів залишається без ефективного зв’язку.

Що будуть робити (а точніше вже роблять) росіяни на фронтах замість Starlink?

Крім того, за попередньою інформацією, найскладнішим сегментом для них залишаються позиції на нулі та мобільні екіпажі безпілотників.

З цими сегментами їм найскладніше. Фактично, для них робочого рішення просто немає. А про варіанти заміни Старлінка подбають наші пілоти ударних дронів