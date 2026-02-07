$43.140.03
Ексклюзив
6 лютого, 16:55 • 10858 перегляди
Санкції сильно б’ють по рф, але кремль не зупиняється: Уповноважений Президента України з питань санкцій розповів як працює тиск Заходу
Ексклюзив
6 лютого, 16:00 • 18537 перегляди
Комп’ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг
6 лютого, 14:58 • 17302 перегляди
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
6 лютого, 14:54 • 15927 перегляди
Заборона на морські поставки нафти, нові бани на імпорт металів, тіньовий флот і банки: у ЄС представили 20-й пакет санкцій проти рф
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 20362 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
6 лютого, 12:09 • 12435 перегляди
Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у деяких регіонах: обговорив рішення для покращення збиття "шахедів"
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 26893 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 09:41 • 17772 перегляди
Чи готова Україна до старту Олімпіади: що відомо про стан команди перед першими змаганнями
6 лютого, 09:02 • 20369 перегляди
Міжнародні резерви України оновили історичний максимум і сягнули $57,7 млрд
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 67329 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
російські війська шукають альтернативи Starlink на фронті - "Флеш"

Київ • УНН

 • 30 перегляди

російські війська намагаються налагодити зв’язок без Starlink, тестуючи Wi-Fi-мости, LTE та супутниковий інтернет Ямал і Експрес. Найскладнішим залишається зв'язок на нулі та для мобільних екіпажів БпЛА.

російські війська шукають альтернативи Starlink на фронті - "Флеш"

російські війська намагаються налагодити зв’язок на фронті без використання Starlink. Йдеться про кілька технічних рішень, які, за наявною інформацією, вже тестують або застосовують. Про це повідомив радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов, інформує УНН.

Деталі

За його словами, частина бойових підрозділів залишається без ефективного зв’язку.

Що будуть робити (а точніше вже роблять) росіяни на фронтах замість Starlink?

  • Нарощування WiFi-мостів
    • Спроби використовувати LTE в різних варіантах реалізації
      • Спроби повернутися до супутникового інтернету через супутники Ямал і Ехпресс

        Крім того, за попередньою інформацією, найскладнішим сегментом для них залишаються позиції на нулі та мобільні екіпажі безпілотників.

        З цими сегментами їм найскладніше. Фактично, для них робочого рішення просто немає. А про варіанти заміни Старлінка подбають наші пілоти ударних дронів

        – наголошує Безкрестнов.

        Нагадаємо

        Міністерство оборони України спростило процедуру верифікації терміналів Starlink у системі DELTA для військовослужбовців. Тепер кожен користувач DELTA може самостійно вносити інформацію про термінал, що пришвидшить підтвердження обладнання.

        Блокування Starlink для росіян сповільнить удари по логістиці України - ISW06.02.26, 11:36 • 18707 переглядiв

        Алла Кіосак

        Війна в УкраїніТехнології
        Техніка
        Війна в Україні
        Starlink
        Міністерство оборони України