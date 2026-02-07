российские войска ищут альтернативы Starlink на фронте - "Флеш"
Киев • УНН
российские войска пытаются наладить связь без Starlink, тестируя Wi-Fi-мосты, LTE и спутниковый интернет Ямал и Экспресс. Самой сложной остается связь на нуле и для мобильных экипажей БпЛА.
российские войска пытаются наладить связь на фронте без использования Starlink. Речь идет о нескольких технических решениях, которые, по имеющейся информации, уже тестируют или применяют. Об этом сообщил советник министра обороны Сергей "Флэш" Бескрестнов, информирует УНН.
По его словам, часть боевых подразделений остается без эффективной связи.
Что будут делать (а точнее уже делают) россияне на фронтах вместо Starlink?
- Наращивание WiFi-мостов
- Попытки использовать LTE в различных вариантах реализации
- Попытки вернуться к спутниковому интернету через спутники Ямал и Экспресс
Кроме того, по предварительной информации, самым сложным сегментом для них остаются позиции на нуле и мобильные экипажи беспилотников.
С этими сегментами им сложнее всего. Фактически, для них рабочего решения просто нет. А о вариантах замены Старлинка позаботятся наши пилоты ударных дронов
Министерство обороны Украины упростило процедуру верификации терминалов Starlink в системе DELTA для военнослужащих. Теперь каждый пользователь DELTA может самостоятельно вносить информацию о терминале, что ускорит подтверждение оборудования.
