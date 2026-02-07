$43.140.03
Эксклюзив
6 февраля, 16:55
Санкции сильно бьют по рф, но кремль не останавливается: Уполномоченный Президента Украины по вопросам санкций рассказал, как работает давление Запада
Эксклюзив
6 февраля, 16:00
Компьютерные очки: реальная защита или удачный маркетинг
6 февраля, 14:58
В НБУ не исключают, что после отопительного сезона вырастут тарифы на свет и другие коммунальные услуги
6 февраля, 14:54
Запрет на морские поставки нефти, новые баны на импорт металлов, теневой флот и банки: в ЕС представили 20-й пакет санкций против рф
Эксклюзив
6 февраля, 14:41
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
6 февраля, 12:09
Зеленский считает неудовлетворительной работу Воздушных сил в некоторых регионах: обсудил решения для улучшения сбития "шахедов"
Эксклюзив
6 февраля, 11:00
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
6 февраля, 09:41
Готова ли Украина к старту Олимпиады: что известно о состоянии команды перед первыми соревнованиями
6 февраля, 09:02
Международные резервы Украины обновили исторический максимум и достигли $57,7 млрд
Эксклюзив
5 февраля, 15:05
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
российские войска ищут альтернативы Starlink на фронте - "Флеш"

Киев • УНН

 • 4 просмотра

российские войска пытаются наладить связь без Starlink, тестируя Wi-Fi-мосты, LTE и спутниковый интернет Ямал и Экспресс. Самой сложной остается связь на нуле и для мобильных экипажей БпЛА.

российские войска ищут альтернативы Starlink на фронте - "Флеш"

российские войска пытаются наладить связь на фронте без использования Starlink. Речь идет о нескольких технических решениях, которые, по имеющейся информации, уже тестируют или применяют. Об этом сообщил советник министра обороны Сергей "Флэш" Бескрестнов, информирует УНН.

Детали

По его словам, часть боевых подразделений остается без эффективной связи.

Что будут делать (а точнее уже делают) россияне на фронтах вместо Starlink?

  • Наращивание WiFi-мостов
    • Попытки использовать LTE в различных вариантах реализации
      • Попытки вернуться к спутниковому интернету через спутники Ямал и Экспресс

        Кроме того, по предварительной информации, самым сложным сегментом для них остаются позиции на нуле и мобильные экипажи беспилотников.

        С этими сегментами им сложнее всего. Фактически, для них рабочего решения просто нет. А о вариантах замены Старлинка позаботятся наши пилоты ударных дронов

        – отмечает Бескрестнов.

        Напомним

        Министерство обороны Украины упростило процедуру верификации терминалов Starlink в системе DELTA для военнослужащих. Теперь каждый пользователь DELTA может самостоятельно вносить информацию о терминале, что ускорит подтверждение оборудования.

        Блокировка Starlink для россиян замедлит удары по логистике Украины - ISW06.02.26, 11:36 • 18705 просмотров

        Алла Киосак

        Война в УкраинеТехнологии
        Техника
        Война в Украине
        Старлинк
        Министерство обороны Украины