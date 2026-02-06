Верифікувати Starlink для військових стало простіше: дані можна внести самостійно - Міноборони

$43.140.03
50.900.14
ukenru
12:09 • 852 перегляди
Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у деяких регіонах: обговорив рішення для покращення збиття "шахедів"
Ексклюзив
11:00 • 9574 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
09:41 • 11418 перегляди
Чи готова Україна до старту Олімпіади: що відомо про стан команди перед першими змаганнями
09:02 • 14543 перегляди
Міжнародні резерви України оновили історичний максимум і сягнули $57,7 млрд
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 53309 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 14:39 • 50075 перегляди
Кінець угоди ядерного стримування між рф та США: що змінюється у світовій безпеці та чи є загроза для світу та України
5 лютого, 13:04 • 39162 перегляди
Зеленський повідомив про повернення 157 українців додому у межах обміну після довгої паузиPhoto
5 лютого, 10:18 • 51506 перегляди
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
Ексклюзив
5 лютого, 10:05 • 94087 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
5 лютого, 09:53 • 35271 перегляди
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−5°
2м/с
73%
741мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Рятувальники показали евакуацію 9 людей з Дружківки на ДонеччиніVideo6 лютого, 03:01 • 10027 перегляди
Ворожа атака на на Запорізький район: загинуло подружжя6 лютого, 03:36 • 6002 перегляди
Бессент: подальші санкції США проти рф залежать від мирних переговорів6 лютого, 04:30 • 18266 перегляди
Блокування Starlink для росіян сповільнить удари по логістиці України - ISW09:36 • 10402 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto11:15 • 5394 перегляди
Публікації
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto11:15 • 5640 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
11:00 • 9572 перегляди
Укрзалізниця запроваджує динамічні ціни на люкс-квитки та нові правила повернення коштів5 лютого, 20:38 • 27141 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 53306 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
Ексклюзив
5 лютого, 10:05 • 94084 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Блогери
Руслан Стефанчук
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Іран
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 16739 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 19641 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 28966 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto5 лютого, 11:46 • 32219 перегляди
Принцеса Уельська підтвердила поповнення в родині: у Кейт і Вільяма з’явилося цуценя4 лютого, 23:05 • 67967 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Starlink
Опалення
Х-47М2 «Кинджал»

Верифікувати Starlink для військових стало простіше: дані можна внести самостійно - Міноборони

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Міністерство оборони України спростило процедуру верифікації терміналів Starlink у системі DELTA для військовослужбовців. Тепер кожен користувач DELTA може самостійно вносити інформацію про термінал, що пришвидшить підтвердження обладнання.

Верифікувати Starlink для військових стало простіше: дані можна внести самостійно - Міноборони
Фото: Міністерство оборони України

Військовослужбовцям спростили процедуру верифікації терміналів Starlink у системі DELTA. Тепер для цього не потрібно звертатися до уповноваженої військової частини чи начальника зв’язку. Про це повідомили у Міністерстві оборони України, передає УНН.

Деталі

Як зазначили у відомстві, внести інформацію про термінал може кожен користувач системи DELTA самостійно. Це дозволить значно пришвидшити процес підтвердження обладнання та уникнути зайвої бюрократії.

У Міноборони наголосили, що новий підхід покликаний полегшити роботу військових та забезпечити стабільний зв’язок у бойових умовах.

Додатково

У Міністерстві оборони України повідомили: термінали Starlink, які використовувались російськими військами на окупованих територіях, вже заблоковані.

Також в Україні запустили реєстрацію терміналів Starlink через "білий список" у відповідь на використання їх росіянами.

Згодом у Міноборони України пояснили процедуру верифікації Starlink через "білий список" SpaceX.

Водночас Інститут вивчення війни повідомив, що блокування терміналів Starlink для росіян вплине на їхні спроби завдавати ударів по українській логістиці.

Нагадаємо

Через масову відмову Starlink на окупованих територіях України у підрозділах російської армії спостерігається паніка - у деяких випадках справа доходить до "дружнього вогню".

Андрій Тимощенков

Війна в УкраїніТехнології
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Starlink
Інститут вивчення війни
SpaceX
Міністерство оборони України
Україна