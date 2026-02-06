Верифікувати Starlink для військових стало простіше: дані можна внести самостійно - Міноборони
Київ • УНН
Міністерство оборони України спростило процедуру верифікації терміналів Starlink у системі DELTA для військовослужбовців. Тепер кожен користувач DELTA може самостійно вносити інформацію про термінал, що пришвидшить підтвердження обладнання.
Військовослужбовцям спростили процедуру верифікації терміналів Starlink у системі DELTA. Тепер для цього не потрібно звертатися до уповноваженої військової частини чи начальника зв’язку. Про це повідомили у Міністерстві оборони України, передає УНН.
Деталі
Як зазначили у відомстві, внести інформацію про термінал може кожен користувач системи DELTA самостійно. Це дозволить значно пришвидшити процес підтвердження обладнання та уникнути зайвої бюрократії.
У Міноборони наголосили, що новий підхід покликаний полегшити роботу військових та забезпечити стабільний зв’язок у бойових умовах.
Додатково
У Міністерстві оборони України повідомили: термінали Starlink, які використовувались російськими військами на окупованих територіях, вже заблоковані.
Також в Україні запустили реєстрацію терміналів Starlink через "білий список" у відповідь на використання їх росіянами.
Згодом у Міноборони України пояснили процедуру верифікації Starlink через "білий список" SpaceX.
Водночас Інститут вивчення війни повідомив, що блокування терміналів Starlink для росіян вплине на їхні спроби завдавати ударів по українській логістиці.
Нагадаємо
Через масову відмову Starlink на окупованих територіях України у підрозділах російської армії спостерігається паніка - у деяких випадках справа доходить до "дружнього вогню".