Верифицировать Starlink для военных стало проще: данные можно внести самостоятельно - Минобороны

12:09 • 842 просмотра
Зеленский считает неудовлетворительной работу Воздушных сил в некоторых регионах: обсудил решения для улучшения сбития "шахедов"
Эксклюзив
11:00 • 9544 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
09:41 • 11410 просмотра
Готова ли Украина к старту Олимпиады: что известно о состоянии команды перед первыми соревнованиями
09:02 • 14534 просмотра
Международные резервы Украины обновили исторический максимум и достигли $57,7 млрд
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 53293 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
5 февраля, 14:39 • 50064 просмотра
Конец соглашения о ядерном сдерживании между рф и США: что меняется в мировой безопасности и есть ли угроза для мира и Украины
5 февраля, 13:04 • 39159 просмотра
Зеленский сообщил о возвращении 157 украинцев домой в рамках обмена после долгой паузыPhoto
5 февраля, 10:18 • 51504 просмотра
США, Украина и рф договорились об обмене 314 пленными - Уиткофф
Эксклюзив
5 февраля, 10:05 • 94076 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
5 февраля, 09:53 • 35270 просмотра
Внесенные в "белый список" Starlink работают, а терминалы россиян уже заблокированы - Федоров
публикации
Эксклюзивы
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой OdrexPhoto11:15 • 5624 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
11:00 • 9544 просмотра
Укрзализныця вводит динамические цены на люкс-билеты и новые правила возврата средств5 февраля, 20:38 • 27134 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 53293 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
Эксклюзив
5 февраля, 10:05 • 94076 просмотра
Верифицировать Starlink для военных стало проще: данные можно внести самостоятельно - Минобороны

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Министерство обороны Украины упростило процедуру верификации терминалов Starlink в системе DELTA для военнослужащих. Теперь каждый пользователь DELTA может самостоятельно вносить информацию о терминале, что ускорит подтверждение оборудования.

Верифицировать Starlink для военных стало проще: данные можно внести самостоятельно - Минобороны
Фото: Министерство обороны Украины

Военнослужащим упростили процедуру верификации терминалов Starlink в системе DELTA. Теперь для этого не нужно обращаться в уполномоченную воинскую часть или к начальнику связи. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины, передает УНН.

Детали

Как отметили в ведомстве, внести информацию о терминале может каждый пользователь системы DELTA самостоятельно. Это позволит значительно ускорить процесс подтверждения оборудования и избежать лишней бюрократии.

В Минобороны подчеркнули, что новый подход призван облегчить работу военных и обеспечить стабильную связь в боевых условиях.

Дополнительно

В Министерстве обороны Украины сообщили: терминалы Starlink, которые использовались российскими войсками на оккупированных территориях, уже заблокированы.

Также в Украине запустили регистрацию терминалов Starlink через "белый список" в ответ на использование их россиянами.

Впоследствии в Минобороны Украины объяснили процедуру верификации Starlink через "белый список" SpaceX.

В то же время Институт изучения войны сообщил, что блокировка терминалов Starlink для россиян повлияет на их попытки наносить удары по украинской логистике.

Напомним

Из-за массового отказа Starlink на оккупированных территориях Украины в подразделениях российской армии наблюдается паника - в некоторых случаях дело доходит до "дружественного огня".

Андрей Тимощенков

Война в УкраинеТехнологии
Техника
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Старлинк
Институт изучения войны
SpaceX
Министерство обороны Украины
Украина