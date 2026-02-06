Верифицировать Starlink для военных стало проще: данные можно внести самостоятельно - Минобороны
Киев • УНН
Министерство обороны Украины упростило процедуру верификации терминалов Starlink в системе DELTA для военнослужащих. Теперь каждый пользователь DELTA может самостоятельно вносить информацию о терминале, что ускорит подтверждение оборудования.
Военнослужащим упростили процедуру верификации терминалов Starlink в системе DELTA. Теперь для этого не нужно обращаться в уполномоченную воинскую часть или к начальнику связи. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины, передает УНН.
Детали
Как отметили в ведомстве, внести информацию о терминале может каждый пользователь системы DELTA самостоятельно. Это позволит значительно ускорить процесс подтверждения оборудования и избежать лишней бюрократии.
В Минобороны подчеркнули, что новый подход призван облегчить работу военных и обеспечить стабильную связь в боевых условиях.
Дополнительно
В Министерстве обороны Украины сообщили: терминалы Starlink, которые использовались российскими войсками на оккупированных территориях, уже заблокированы.
Также в Украине запустили регистрацию терминалов Starlink через "белый список" в ответ на использование их россиянами.
Впоследствии в Минобороны Украины объяснили процедуру верификации Starlink через "белый список" SpaceX.
В то же время Институт изучения войны сообщил, что блокировка терминалов Starlink для россиян повлияет на их попытки наносить удары по украинской логистике.
Напомним
Из-за массового отказа Starlink на оккупированных территориях Украины в подразделениях российской армии наблюдается паника - в некоторых случаях дело доходит до "дружественного огня".