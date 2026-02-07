россияне ищут способы активировать терминалы Starlink - Бескрестнов
Киев • УНН
российские войска ищут способы активировать терминалы Starlink, привлекая сторонних лиц для регистрации оборудования в украинских ЦПАУ. Советник министра обороны Сергей Бескрестнов заявил, что все эти Starlink будут заблокированы, а причастных к этому ждет тюремное заключение.
Подробности
Противник ищет варианты активации Starlink. Пишут свои идеи в группах, потом эти посты гуляют по нашим группам. Все их идеи банальны. Отправить кого-то в ЦНАП за деньги. Воспользоваться фиктивным ООО. Снять Starlink с дрона-трофея и т.д. Все варианты мы изначально понимали и продумывали как риски, так и противодействия. Все эти Starlink мы заблокируем (знаем как), а вот любителей попробовать заработать "легкие деньги" от врага ждет заключение и не малое
Он подчеркнул, что зарегистрировать Starlink "это не машину поджечь и убежать, это прийти в ЦНАП и фактически зафиксировать для суда свое преступление".
Напомним
российские войска пытаются наладить связь без Starlink, тестируя Wi-Fi-мосты, LTE и спутниковый интернет Ямал и Экспресс. Самым сложным остается связь на нуле и для мобильных экипажей БПЛА.