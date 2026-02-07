россияне ищут способы активировать терминалы Starlink - Бескрестнов

$43.140.00
50.900.00
ukenru
13:35 • 3064 просмотра
Зеленский провел селектор после массированного удара рф: в Украине значительные отключения света
10:29 • 7816 просмотра
СБУ поразила российский завод, производящий компоненты топлива для вражеских ракет Х-55 и Х-101PhotoVideo
Эксклюзив
10:00 • 10301 просмотра
Минус 2 трлн долларов с октября: что сломало биткоин и началась ли новая крипто-кризис
Эксклюзив
7 февраля, 06:00 • 15421 просмотра
"Радостный момент": отец и тренер скелетониста и знаменосца Владислава Гераскевича о впечатлениях от церемонии открытия Олимпиады-2026, поддержке Украины и амбициях команды
Эксклюзив
6 февраля, 16:55 • 29129 просмотра
Санкции сильно бьют по рф, но кремль не останавливается: Уполномоченный Президента Украины по вопросам санкций рассказал, как работает давление Запада
Эксклюзив
6 февраля, 16:00 • 43050 просмотра
Компьютерные очки: реальная защита или удачный маркетинг
6 февраля, 14:58 • 37569 просмотра
В НБУ не исключают, что после отопительного сезона вырастут тарифы на свет и другие коммунальные услуги
6 февраля, 14:54 • 30429 просмотра
Запрет на морские поставки нефти, новые баны на импорт металлов, теневой флот и банки: в ЕС представили 20-й пакет санкций против рф
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 40902 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
6 февраля, 12:09 • 15886 просмотра
Зеленский считает неудовлетворительной работу Воздушных сил в некоторых регионах: обсудил решения для улучшения сбития "шахедов"
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−4°
1.9м/с
91%
741мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
День святого Валентина без банальностей: оригинальные идеи для подарковPhoto7 февраля, 07:00 • 18036 просмотра
Движение поездов на Ивано-Франковщине задерживается из-за российских атак7 февраля, 07:07 • 8560 просмотра
Атака РФ на Ровенскую область: повреждены дома и инфраструктура, два человека ранены7 февраля, 07:23 • 5358 просмотра
Армия рф ночью совершила массированную атаку на энергетику Украины: атакованы ТЭС7 февраля, 07:29 • 5590 просмотра
Из-за ночной атаки рф атомные электростанции вынужденно снизили мощность генерации - Укрэнерго7 февраля, 08:31 • 11487 просмотра
публикации
День святого Валентина без банальностей: оригинальные идеи для подарковPhoto7 февраля, 07:00 • 18082 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 40902 просмотра
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой OdrexPhoto6 февраля, 11:15 • 37375 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
6 февраля, 11:00 • 39537 просмотра
Укрзализныця вводит динамические цены на люкс-билеты и новые правила возврата средств5 февраля, 20:38 • 50840 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Музыкант
Прокудин Александр Сергеевич
Игорь Гарбарук
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Винница
Винницкая область
Реклама
УНН Lite
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto6 февраля, 17:59 • 12414 просмотра
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессииVideo5 февраля, 18:35 • 26580 просмотра
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро5 февраля, 15:30 • 29027 просмотра
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерьюVideo5 февраля, 13:14 • 38003 просмотра
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имяPhoto5 февраля, 11:46 • 41103 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Шахед-136
Х-101
БМ-27 "Ураган"

россияне ищут способы активировать терминалы Starlink - Бескрестнов

Киев • УНН

 • 558 просмотра

российские войска ищут способы активировать терминалы Starlink, привлекая сторонних лиц для регистрации оборудования в украинских ЦПАУ. Советник министра обороны Сергей Бескрестнов заявил, что все эти Starlink будут заблокированы, а причастных к этому ждет тюремное заключение.

россияне ищут способы активировать терминалы Starlink - Бескрестнов
Фото: Министерство обороны Украины

российские войска пытаются найти способы активировать терминалы Starlink, в частности, используя попытки привлечь сторонних лиц для регистрации оборудования в украинских ЦНАПах за деньги. Об этом заявил советник министра обороны Сергей "Флэш" Бескрестнов, передает УНН.

Подробности

Противник ищет варианты активации Starlink. Пишут свои идеи в группах, потом эти посты гуляют по нашим группам. Все их идеи банальны. Отправить кого-то в ЦНАП за деньги. Воспользоваться фиктивным ООО. Снять Starlink с дрона-трофея и т.д. Все варианты мы изначально понимали и продумывали как риски, так и противодействия. Все эти Starlink мы заблокируем (знаем как), а вот любителей попробовать заработать "легкие деньги" от врага ждет заключение и не малое

- заявил советник министра обороны Украины.

Он подчеркнул, что зарегистрировать Starlink "это не машину поджечь и убежать, это прийти в ЦНАП и фактически зафиксировать для суда свое преступление".

Напомним

российские войска пытаются наладить связь без Starlink, тестируя Wi-Fi-мосты, LTE и спутниковый интернет Ямал и Экспресс. Самым сложным остается связь на нуле и для мобильных экипажей БПЛА.

Павел Башинский

Война в УкраинеТехнологии
Техника
Военное положение
Война в Украине
Старлинк
Министерство обороны Украины
Украина