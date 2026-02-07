россияне ищут способы активировать терминалы Starlink - Бескрестнов

российские войска пытаются найти способы активировать терминалы Starlink, в частности, используя попытки привлечь сторонних лиц для регистрации оборудования в украинских ЦНАПах за деньги. Об этом заявил советник министра обороны Сергей "Флэш" Бескрестнов, передает УНН.

Противник ищет варианты активации Starlink. Пишут свои идеи в группах, потом эти посты гуляют по нашим группам. Все их идеи банальны. Отправить кого-то в ЦНАП за деньги. Воспользоваться фиктивным ООО. Снять Starlink с дрона-трофея и т.д. Все варианты мы изначально понимали и продумывали как риски, так и противодействия. Все эти Starlink мы заблокируем (знаем как), а вот любителей попробовать заработать "легкие деньги" от врага ждет заключение и не малое