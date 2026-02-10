$43.030.02
В ЕС рассматривают 5 шагов для вступления Украины уже в 2027 году - Politico
9 февраля, 22:01 • 18678 просмотра
Гераскевич напомнил миру об убитых РФ атлетах с помощью портретов на шлеме: Зеленский поблагодарил украинского спортсмена
9 февраля, 20:00 • 28931 просмотра
ЕС готовит санкции против портов Грузии и Индонезии за сотрудничество с "теневым флотом" рф - СМИ
9 февраля, 19:32 • 26583 просмотра
Вторник и среда, из-за низких температур, пройдут в сложных графиках - Шмыгаль
9 февраля, 18:49 • 24965 просмотра
Зеленский заявил, что документы по гарантиям безопасности готовы
9 февраля, 18:25 • 21417 просмотра
ЕС готовит ряд вариантов закрепления членства Украины в будущем мирном соглашении - СМИ
Эксклюзив
9 февраля, 16:18 • 19081 просмотра
Киев получил 9 МВт резервных электромощностей: что это дает городу и насколько этого хватит
Эксклюзив
9 февраля, 15:20 • 19954 просмотра
Антидепрессанты без мифов: что это за лекарства, кому они действительно нужны и почему их не стоит бояться
9 февраля, 08:22 • 30286 просмотра
Ближайшая ночь в Украине похоже завершит период "лютой стужи" - синоптик
9 февраля, 07:43 • 48713 просмотра
ЕС готовится к насыщенной дипломатической неделе со встречей лидеров, Федоровым и Зеленским - Politico
"Это мой грех": Лилия Сандулеса рассказала о беременности от Иво Бобула и аборте
"Мандалорец и Грогу" возвращаются: Lucasfilm представила новый тизер во время Супербоула
Penisgate на Олимпиаде-2026: на фоне расследования WADA эксперты раскрыли риски инъекций гиалуроновой кислоты в половые органы
Bad Bunny выступил на Супербоуле, Трамп назвал шоу "пощечиной стране"
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизни
Оккупанты обратили внимание на семьи пленных и угрожают для регистрации Starlink — координационный штаб

Киев • УНН

 • 964 просмотра

Российские оккупанты угрожают семьям пленных украинцев, требуя регистрации терминалов Starlink на их имена. Это произошло после отключения нелегальных терминалов Starlink, которые использовались для связи российских военных подразделений и дронов-камикадзе.

Оккупанты обратили внимание на семьи пленных и угрожают для регистрации Starlink — координационный штаб

Российские оккупанты после отключения нелегальных терминалов Starlink ищут выход и обратили внимание на семьи пленных украинцев, угрожают для регистрации ими "старлинков", заявил во вторник Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, пишет УНН.

Детали

"В очередной раз враг расценивает близких и родных пленных украинцев как ресурс для манипуляций", - отметили в штабе.

Там указали, что Министерству обороны во взаимодействии с инженерами компании Space X удалось отключить нелегальные терминалы Starlink. С их помощью в армии страны-агрессора была организована связь для военных подразделений и дронов-камикадзе, которые наносили значительный ущерб в тылу.

Отключение Starlink парализовало ключевую тактику российских войск – ВСУ08.02.26, 04:11 • 7190 просмотров

Ища выход из затруднительного положения, в котором оказались, оккупанты обратили внимание на семьи пленных. Зафиксированы случаи угроз и требования официально регистрировать на себя терминалы Starlink. Затем эта техника должна быть использована против Украины и украинцев

- сообщили в координационном штабе.

В Коордштабе подчеркнули, что сотрудничество с врагом является чрезвычайно опасным.

"Официальная регистрация вражеского терминала позволяет легко идентифицировать того, кто это сделал, ведь вы должны во время этого процесса засвидетельствовать свою личность. Враг использует уязвимость семей. До судьбы украинцев им безразлично: это для них одноразовый ресурс. В случае, если терминал применяется для управления дронами, которые разрушают инфраструктуру, забирают жизни, факт регистрации терминала гражданином Украины является основанием для привлечения к уголовной ответственности, - указали в Коордштабе. - Настойчиво советуем в случае получения предложений или угроз с требованием регистрировать старлинки на себя или любым другим шантажом со стороны врага без промедления обращаться в координационный штаб и правоохранительные структуры. Мы посоветуем, что делать, чтобы не нанести вреда себе и близким".

Оккупанты срочно поставляют на фронт спутниковый Интернет для замены Starlink - "Флеш"09.02.26, 20:39 • 9586 просмотров


Юлия Шрамко

