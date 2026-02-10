Оккупанты обратили внимание на семьи пленных и угрожают для регистрации Starlink — координационный штаб
Российские оккупанты угрожают семьям пленных украинцев, требуя регистрации терминалов Starlink на их имена. Это произошло после отключения нелегальных терминалов Starlink, которые использовались для связи российских военных подразделений и дронов-камикадзе.
Российские оккупанты после отключения нелегальных терминалов Starlink ищут выход и обратили внимание на семьи пленных украинцев, угрожают для регистрации ими "старлинков", заявил во вторник Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, пишет УНН.
Детали
"В очередной раз враг расценивает близких и родных пленных украинцев как ресурс для манипуляций", - отметили в штабе.
Там указали, что Министерству обороны во взаимодействии с инженерами компании Space X удалось отключить нелегальные терминалы Starlink. С их помощью в армии страны-агрессора была организована связь для военных подразделений и дронов-камикадзе, которые наносили значительный ущерб в тылу.
Ища выход из затруднительного положения, в котором оказались, оккупанты обратили внимание на семьи пленных. Зафиксированы случаи угроз и требования официально регистрировать на себя терминалы Starlink. Затем эта техника должна быть использована против Украины и украинцев
В Коордштабе подчеркнули, что сотрудничество с врагом является чрезвычайно опасным.
"Официальная регистрация вражеского терминала позволяет легко идентифицировать того, кто это сделал, ведь вы должны во время этого процесса засвидетельствовать свою личность. Враг использует уязвимость семей. До судьбы украинцев им безразлично: это для них одноразовый ресурс. В случае, если терминал применяется для управления дронами, которые разрушают инфраструктуру, забирают жизни, факт регистрации терминала гражданином Украины является основанием для привлечения к уголовной ответственности, - указали в Коордштабе. - Настойчиво советуем в случае получения предложений или угроз с требованием регистрировать старлинки на себя или любым другим шантажом со стороны врага без промедления обращаться в координационный штаб и правоохранительные структуры. Мы посоветуем, что делать, чтобы не нанести вреда себе и близким".
