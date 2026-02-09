Оккупанты срочно поставляют на фронт спутниковый Интернет для замены Starlink - "Флеш"

Россияне начали срочную поставку на фронт для российских оккупантов терминалов спутникового Интернета, чтобы заменить Starlink. Об этом заявил советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш", передает УНН.

Поступает информация о срочной поставке на фронты врага терминалов спутникового Интернета. В России есть несколько провайдеров скоростного спутникового Интернета на основе спутников Ямал и Экспресс - написал Бескрестнов.

Бескрестнов рассказал особенность спутников и как их обнаружить:

все антенны данных терминалов выглядят как спутниковая тарелка для телевидения диаметром 60-120 сантиметров. Овальной или круглой формы;

все тарелки будут смотреть на юго-восток или на юг (азимут 110-180 градусов);

тарелка визуально будет открыта. На этих частотах защитный чехол, как на старлинке, будет мешать работе;

тарелка может быть вынесена в глубь фронта и соединена с передовой WiFi мостом.

Напомним

российские войска пытаются найти способы активировать терминалы Starlink, в частности, используя попытки привлечь посторонних лиц для регистрации оборудования в украинских ЦНАПах за деньги.