Оккупанты срочно поставляют на фронт спутниковый Интернет для замены Starlink - "Флеш"
Киев • УНН
Россияне начали срочную поставку на фронт терминалов спутникового Интернета для оккупантов. Это заменит Starlink, используя российских провайдеров на основе спутников Ямал и Экспресс.
Россияне начали срочную поставку на фронт для российских оккупантов терминалов спутникового Интернета, чтобы заменить Starlink. Об этом заявил советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш", передает УНН.
Поступает информация о срочной поставке на фронты врага терминалов спутникового Интернета. В России есть несколько провайдеров скоростного спутникового Интернета на основе спутников Ямал и Экспресс
Бескрестнов рассказал особенность спутников и как их обнаружить:
- все антенны данных терминалов выглядят как спутниковая тарелка для телевидения диаметром 60-120 сантиметров. Овальной или круглой формы;
- все тарелки будут смотреть на юго-восток или на юг (азимут 110-180 градусов);
- тарелка визуально будет открыта. На этих частотах защитный чехол, как на старлинке, будет мешать работе;
- тарелка может быть вынесена в глубь фронта и соединена с передовой WiFi мостом.
Напомним
российские войска пытаются найти способы активировать терминалы Starlink, в частности, используя попытки привлечь посторонних лиц для регистрации оборудования в украинских ЦНАПах за деньги.