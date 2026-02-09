Окупанти терміново постачають на фронт супутниковий Інтернет для заміни Starlink - "Флеш"
Київ • УНН
Росіяни почали термінове постачання на фронт терміналів супутникового Інтернету для окупантів. Це замінить Starlink, використовуючи російських провайдерів на основі супутників Ямал та Експрес.
Росіяни почали термінове постачання на фронт для російських окупантів терміналів супутникового Інтернету, щоб замінити Starlink. Про це заявив радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов на позивний "Флеш", передає УНН.
Надходить інформація про термінову поставку на фронти ворога терміналів супутникового Інтернету. У росії є кілька провайдерів швидкісного супутникового Інтернету на основі супутників Ямал і Експрес
Бескрестнов розповів особливість супутників, та як їх виявити:
- усі антени даних терміналів виглядають як супутникова тарілка для телебачення діаметром 60-120 сантиметрів. Овальної або круглої форми;
- усі тарілки будуть дивитися на південний схід або на південь (азимут 110-180 градусів);
- тарілка візуально буде відкрита. На цих частотах захисний чохол, як на старлинку, буде заважати роботі;
- тарілка може бути винесена в глиб фронту і з'єднана з передовою WiFi мостом.
Нагадаємо
російські війська намагаються знайти способи активувати термінали Starlink, зокрема, використовуючи спроби залучити сторонніх осіб для реєстрації обладнання в українських ЦНАПах за гроші.