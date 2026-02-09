$43.050.09
ЄС готує низку варіантів щодо закріплення членства України у майбутній мирній угоді - ЗМІ
Ексклюзив
16:18 • 6290 перегляди
Київ отримав 9 МВт резервних електропотужностей: що це дає місту та наскільки цього вистачить
Ексклюзив
15:20 • 11138 перегляди
Антидепресанти без міфів: що це за ліки, кому вони справді потрібні і чому їх не варто боятися
9 лютого, 08:22 • 22599 перегляди
Найближча ніч в Україні схоже завершить період "лютої холоднечі" - синоптик
9 лютого, 07:43 • 38596 перегляди
ЄС готується до насиченого дипломатичного тижня із зустріччю лідерів, Федоровим та Зеленським - Politico
8 лютого, 19:59 • 40496 перегляди
Тернувате - наше: українськи військові зачистили від окупантів село на Запорізькому напрямкуVideo
8 лютого, 17:37 • 56102 перегляди
У Києві сьогодні очікується запуск додаткових 9 МВт потужності - Шмигаль
8 лютого, 16:39 • 53817 перегляди
На Полтавщині стався землетрус магнітудою 3,0
Ексклюзив
8 лютого, 13:58 • 42724 перегляди
На порозі коридору затемнень: астропрогноз на 9-15 лютого
8 лютого, 12:29 • 41001 перегляди
Стрічка "2000 метрів до Андріївки" отримала нагороду Гільдії режисерів Америки
Теги
Автори
УНН Lite
"Це мій гріх": Лілія Сандулеса розповіла про вагітність від Іво Бобула та аборт17:00 • 2434 перегляди
"Мандалорець і Ґроґу" повертаються: Lucasfilm презентувала новий тизер під час СупербоулуVideo15:48 • 3660 перегляди
Penisgate на Олімпіаді-2026: на тлі розслідування WADA експерти розкрили ризики ін'єкцій гіалуронової кислоти у статеві органи15:11 • 4692 перегляди
Bad Bunny виступив на Супербоулі, Трамп назвав шоу "ляпасом країні"PhotoVideo9 лютого, 06:52 • 35419 перегляди
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 38743 перегляди
Окупанти терміново постачають на фронт супутниковий Інтернет для заміни Starlink - "Флеш"

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Росіяни почали термінове постачання на фронт терміналів супутникового Інтернету для окупантів. Це замінить Starlink, використовуючи російських провайдерів на основі супутників Ямал та Експрес.

Окупанти терміново постачають на фронт супутниковий Інтернет для заміни Starlink - "Флеш"

Росіяни почали термінове постачання на фронт для російських окупантів терміналів супутникового Інтернету, щоб замінити Starlink. Про це заявив радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов на позивний "Флеш", передає УНН

Надходить інформація про термінову поставку на фронти ворога терміналів супутникового Інтернету. У росії є кілька провайдерів швидкісного супутникового Інтернету на основі супутників Ямал і Експрес 

- написав Бескрестнов. 

Бескрестнов розповів особливість супутників, та як їх виявити: 

  • усі антени даних терміналів виглядають як супутникова тарілка для телебачення діаметром 60-120 сантиметрів. Овальної або круглої форми;
    • усі тарілки будуть дивитися на південний схід або на південь (азимут 110-180 градусів);
      • тарілка візуально буде відкрита. На цих частотах захисний чохол, як на старлинку, буде заважати роботі;
        • тарілка може бути винесена в глиб фронту і з'єднана з передовою WiFi мостом.

          Нагадаємо 

          російські війська намагаються знайти способи активувати термінали Starlink, зокрема, використовуючи спроби залучити сторонніх осіб для реєстрації обладнання в українських ЦНАПах за гроші.

          Павло Башинський

          Війна в УкраїніТехнології
          Техніка
          Воєнний стан
          Війна в Україні
          Starlink
          Міністерство оборони України