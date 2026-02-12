Вимкнення Starlink для росіян - лише початок, Україна має намір і надалі проявляти стратегічну ініціативу - Федоров

Після обмеження доступу російських військ до супутникового зв’язку Starlink Україна має намір і надалі посилювати технологічний тиск на ворога та розвивати власну стратегічну ініціативу в цифровому вимірі війни.

Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров під час спільної пресконференції за підсумками зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", передає УНН.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо впливу відключення інтернет-терміналів Starlink на російські війська, Федоров наголосив, що такі дії вже дали результат і мають стратегічне значення.

Ми залишили росію без зв’язку, і я вважаю, що це гарна нагода проявити стратегічну ініціативу. І я хотів би сказати, що це лише початок