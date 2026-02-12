Вимкнення Starlink для росіян - лише початок, Україна має намір і надалі проявляти стратегічну ініціативу - Федоров

$43.030.06
51.210.04
ukenru
Ексклюзив
16:21 • 5672 перегляди
Хто такий зоопсихолог та коли тварині справді потрібен фахівець з поведінки
Ексклюзив
16:03 • 11008 перегляди
У їдальні ВР почалися перевірки після підозр про отруєння нардепів
14:09 • 12603 перегляди
Зеленський нагородив скелетоніста Гераскевича орденом Свободи за громадянську мужність
13:47 • 16707 перегляди
Умєров заявив, що українські компанії отримали дозволи на експорт зброї
Ексклюзив
12 лютого, 11:56 • 18134 перегляди
Мирні переговори між Україною та росією - коли очікувати на припинення вогню
Ексклюзив
12 лютого, 11:18 • 20392 перегляди
Клініка Odrex у центрі нового скандалу: правоохоронці розслідують самовільне захоплення землі
12 лютого, 09:49 • 22261 перегляди
Генштаб підтвердив ураження арсеналу ГРАУ ракетами "Фламінго" і підприємства ОПК рф
12 лютого, 09:16 • 28180 перегляди
Українець Гераскевич назвав "ціною гідності" дискваліфікацію МОК на Олімпіаді-2026Photo
12 лютого, 08:30 • 74062 перегляди
Олімпіада-2026: МОК офіційно повідомив про дискваліфікацію Гераскевича
Ексклюзив
11 лютого, 19:42 • 49324 перегляди
Списання тисяч гривень чайових: у Glovo заявили про технічний збій, гроші обіцяють повернути
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
3.3м/с
90%
732мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Аліна Гросу під пісню "Волошки" розкрила стать свого первісткаVideo12 лютого, 08:43 • 41811 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 28986 перегляди
Назар Задніпровський пояснив, чому Галина Безрук обрала роботу в росії замість України13:20 • 13086 перегляди
Наталія Могилевська розкрила секрет схуднення на 25 кг і назвала свій раціонPhoto14:29 • 8520 перегляди
Рада готує сценарії виборів під час війни та вже обіцяє перший документ14:42 • 6668 перегляди
Публікації
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 29027 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 74111 перегляди
Від "Доктора Пі" до "Справи Odrex": 5 найгучніших медичних скандалів Photo11 лютого, 12:28 • 66015 перегляди
Чому сотням тисяч пенсіонерів призупинили виплати та як їх відновити11 лютого, 10:54 • 68738 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 76495 перегляди
Актуальнi люди
Андрій Сибіга
Марк Рютте
Володимир Зеленський
Михайло Федоров
Дональд Трамп
Актуальні місця
Україна
Німеччина
Мілан
Брюссель
Сполучені Штати Америки
Реклама
УНН Lite
Наталія Могилевська розкрила секрет схуднення на 25 кг і назвала свій раціонPhoto14:29 • 8580 перегляди
Назар Задніпровський пояснив, чому Галина Безрук обрала роботу в росії замість України13:20 • 13117 перегляди
Аліна Гросу під пісню "Волошки" розкрила стать свого первісткаVideo12 лютого, 08:43 • 41843 перегляди
Дженніфер Еністон розповіла, як тримає форму у 5711 лютого, 16:53 • 37010 перегляди
Ріанна з кільцем на пальці підігріває чутки про заручиниPhoto11 лютого, 14:59 • 38609 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Starlink
MIM-104 Patriot
Шахед-136

Вимкнення Starlink для росіян - лише початок, Україна має намір і надалі проявляти стратегічну ініціативу - Федоров

Київ • УНН

 • 62 перегляди

Україна має намір посилювати технологічний тиск на ворога після обмеження доступу російських військ до Starlink. Міністр Федоров заявив, що це лише початок, і такі дії вже дали результат.

Вимкнення Starlink для росіян - лише початок, Україна має намір і надалі проявляти стратегічну ініціативу - Федоров

Після обмеження доступу російських військ до супутникового зв’язку Starlink Україна має намір і надалі посилювати технологічний тиск на ворога та розвивати власну стратегічну ініціативу в цифровому вимірі війни.

Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров під час спільної пресконференції за підсумками зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", передає УНН.

Деталі

Відповідаючи на запитання журналістів щодо впливу відключення інтернет-терміналів Starlink на російські війська, Федоров наголосив, що такі дії вже дали результат і мають стратегічне значення.

Ми залишили росію без зв’язку, і я вважаю, що це гарна нагода проявити стратегічну ініціативу. І я хотів би сказати, що це лише початок

- сказав Федоров.

Він підкреслив, що позбавлення противника доступу до супутникового зв’язку суттєво ускладнює управління військами та координацію дій на полі бою, що безпосередньо впливає на ефективність російських підрозділів.

Нагадаємо

Україна найближчим часом оголосить рішення щодо перших виробників, які отримають дозвіл на експорт озброєння. Пріоритетом залишається забезпечення Сил оборони та масштабування виробництва дронів.

Українські кіберфахівці зібрали дані про тисячі російських Starlink під виглядом допомоги з активацією12.02.26, 18:33 • 1832 перегляди

Андрій Тимощенков

ПолітикаТехнології
Війна в Україні
Starlink
Михайло Федоров
Контактна група з питань оборони України
Україна