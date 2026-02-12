Вимкнення Starlink для росіян - лише початок, Україна має намір і надалі проявляти стратегічну ініціативу - Федоров
Україна має намір посилювати технологічний тиск на ворога після обмеження доступу російських військ до Starlink. Міністр Федоров заявив, що це лише початок, і такі дії вже дали результат.
Після обмеження доступу російських військ до супутникового зв’язку Starlink Україна має намір і надалі посилювати технологічний тиск на ворога та розвивати власну стратегічну ініціативу в цифровому вимірі війни.
Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров під час спільної пресконференції за підсумками зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", передає УНН.
Відповідаючи на запитання журналістів щодо впливу відключення інтернет-терміналів Starlink на російські війська, Федоров наголосив, що такі дії вже дали результат і мають стратегічне значення.
Ми залишили росію без зв’язку, і я вважаю, що це гарна нагода проявити стратегічну ініціативу. І я хотів би сказати, що це лише початок
Він підкреслив, що позбавлення противника доступу до супутникового зв’язку суттєво ускладнює управління військами та координацію дій на полі бою, що безпосередньо впливає на ефективність російських підрозділів.
