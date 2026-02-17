$43.170.07
Окупанти відчули відключення Starlink і шукають "аналоговнєт", але марно - ГУР

Київ • УНН

 • 218 перегляди

ГУР зафіксувало відключення Starlink у російських окупантів по всій лінії фронту. Росіяни змушені використовувати низькоякісні термінали "Газпром", які не забезпечують стабільного зв'язку.

Окупанти відчули відключення Starlink і шукають "аналоговнєт", але марно - ГУР

Російські окупанти відчули відключення Starlink, шукають "аналоговнєт", але марно, повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони, пише УНН.

Воєнна розвідка України фіксує відключення терміналів супутникового зв’язку Starlink в окупаційних військах уздовж усієї лінії бойового зіткнення. У результаті московити змушені шукати "аналоговнєтні" альтернативи, які не здатні змагатися за якістю зв’язку із західними технологіями

- вказують у ГУР.

Деталі

У ГУР оприлюднили перехоалення, де окупанти говорять про альтернативи.

"У соседей терминал "газпром", работает на "газпромах", как принял", - згадує окупант про російський аналог.

"Просто насколько я знаю, такой "газпром" (ред. - термінал зв’язку), это очко, б..дь", - відгукується окупант про якість російських супутникових систем.

"Навіть маючи альтернативу, користуватися нею в бойових умовах практично неможливо через низьку якість зв’язку. Зафіксовано, що термінали "газпром" не забезпечують стабільної ретрансляції відео на командні пункти", - наголосили у ГУР.

"Да, но может что-то поменялось, до этого мы ходили к соседям, 76-ого хозяйства, большого ВДВ-шного, у них же стоял "газпром", и трансляцию не вывозило", - скаржиться окупант.

Як вказують у ГУР, термінали "газпром" працюють через супутники серії "ямал", п’ять апаратів якої перебувають на геостаціонарній орбіті.

"Такої кількості недостатньо для повноцінного покриття всієї лінії фронту, адже супутниковий ресурс цієї групи здебільшого задіяний для обслуговування абонентів на території рф", - зазначили у ГУР.

З 23 лютого 2024 року компанія-оператор перебуває під міжнародними санкціями.

"Зупинка роботи Starlink в окупантів уже призвела до серйозних проблем із взаємодією підрозділів, логістикою та застосуванням безпілотних систем різних типів - від наземних до повітряних", - підсумували у ГУР.

Юлія Шрамко

