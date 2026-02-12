Ворог намагається вербувати українців для реєстрації терміналів Starlink. У СБУ нагадали про кримінальну відповідальність

Ворог намагається завербувати українців для реєстрації російських терміналів Starlink. У СБУ застерегли - за це передбачена кримінальна відповідальність, передає УНН.

У СБУ зауважили, що активно протидіють спробам рф завербувати українців для незаконної реєстрації систем Starlink.

Наразі рашисти зіткнулися з блокуванням терміналів Starlink по всій лінії фронту. Встановлено, що окупанти намагаються відновити цей канал зв’язку в будь-який спосіб. Зокрема, пропонують українським громадянам за гроші зареєструвати у ЦНАПах термінали, якими користуються росіяни.

Ворог діє як напряму – розміщує оголошення з відповідними запитами на реєстрацію в інтернеті, так і вдається до маніпуляцій. У тому числі видає себе за українських військових, які нібито "придбали Starlink за власні кошти й наразі не можуть його зареєструвати", тому звертаються "по допомогу" до українських громадян

Служба безпеки України закликала громадян бути пильними і не піддаватися на подібні провокації.

Зазначена співпраця з окупантами кваліфікується Кримінальним кодексом України як державна зрада в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111) і передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацією майна, наголосив в СБУ.

Якщо ви стикалися із зазначеними злочинами або були їх свідками – терміново повідомте про це СБУ:

Особи, які добровільно допомагають ворогу – стають співучасниками його злочинів, сприяють подальшій загибелі українських військових та цивільних, а також обстрілам мирних українських міст. Вони будуть встановлені та притягнуті до відповідальності у встановленому законом порядку