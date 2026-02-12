$43.030.06
Ексклюзив
16:21 • 1414 перегляди
Хто такий зоопсихолог та коли тварині справді потрібен фахівець з поведінки
Ексклюзив
16:03 • 3456 перегляди
У їдальні ВР почалися перевірки після підозр про отруєння нардепів
14:09 • 10035 перегляди
Зеленський нагородив скелетоніста Гераскевича орденом Свободи за громадянську мужність
13:47 • 14107 перегляди
Умєров заявив, що українські компанії отримали дозволи на експорт зброї
Ексклюзив
11:56 • 16058 перегляди
Мирні переговори між Україною та росією - коли очікувати на припинення вогню
Ексклюзив
11:18 • 19297 перегляди
Клініка Odrex у центрі нового скандалу: правоохоронці розслідують самовільне захоплення землі
12 лютого, 09:49 • 21399 перегляди
Генштаб підтвердив ураження арсеналу ГРАУ ракетами "Фламінго" і підприємства ОПК рф
12 лютого, 09:16 • 27819 перегляди
Українець Гераскевич назвав "ціною гідності" дискваліфікацію МОК на Олімпіаді-2026Photo
12 лютого, 08:30 • 73782 перегляди
Олімпіада-2026: МОК офіційно повідомив про дискваліфікацію Гераскевича
Ексклюзив
11 лютого, 19:42 • 48959 перегляди
Списання тисяч гривень чайових: у Glovo заявили про технічний збій, гроші обіцяють повернути
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Ворог намагається вербувати українців для реєстрації терміналів Starlink. У СБУ нагадали про кримінальну відповідальність

Київ • УНН

 • 234 перегляди

СБУ протидіє спробам рф завербувати українців для реєстрації терміналів Starlink, якими користуються росіяни. За це передбачена кримінальна відповідальність за державну зраду.

Ворог намагається вербувати українців для реєстрації терміналів Starlink. У СБУ нагадали про кримінальну відповідальність

Ворог намагається завербувати українців для реєстрації російських терміналів Starlink. У СБУ застерегли - за це передбачена кримінальна відповідальність, передає УНН.

Деталі

У СБУ зауважили, що активно протидіють спробам рф завербувати українців для незаконної реєстрації систем Starlink. 

Наразі рашисти зіткнулися з блокуванням терміналів Starlink по всій лінії фронту. Встановлено, що окупанти намагаються відновити цей канал зв’язку в будь-який спосіб. Зокрема, пропонують українським громадянам за гроші зареєструвати у ЦНАПах термінали, якими користуються росіяни. 

Ворог діє як напряму – розміщує оголошення з відповідними запитами на реєстрацію в інтернеті, так і вдається до маніпуляцій. У тому числі видає себе за українських військових, які нібито "придбали Starlink за власні кошти й наразі не можуть його зареєструвати", тому звертаються "по допомогу" до українських громадян 

- йдеться у повідомленні.

Служба безпеки України закликала громадян бути пильними і не піддаватися на подібні провокації.

Зазначена співпраця з окупантами кваліфікується Кримінальним кодексом України як державна зрада в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111) і передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацією майна, наголосив в СБУ.

Якщо ви стикалися із зазначеними злочинами або були їх свідками – терміново повідомте про це СБУ:

  • чат-бот «Спали» ФСБшника» – t.me/spaly_fsb_bot;
    • тел.: 0 800 501 482;
      • email: [email protected].

        Особи, які добровільно допомагають ворогу – стають співучасниками його злочинів, сприяють подальшій загибелі українських військових та цивільних, а також обстрілам мирних українських міст. Вони будуть встановлені та притягнуті до відповідальності у встановленому законом порядку 

        - резюмували в спецслужбі.

        Українські кіберфахівці зібрали дані про тисячі російських Starlink під виглядом допомоги з активацією12.02.26, 18:33 • 736 переглядiв

        Нагадаємо

        Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими заявив, що російські окупанти після відключення нелегальних терміналів Starlink шукають вихід і звернули увагу на родини полонених українців, погрожують для реєстрації ними "старлінків".

        Антоніна Туманова

        Кримінал та НП
        російська пропаганда
        Воєнний стан
        Війна в Україні
        Довічне позбавлення волі
        Starlink
        Служба безпеки України
        Україна