Ворог намагається вербувати українців для реєстрації терміналів Starlink. У СБУ нагадали про кримінальну відповідальність
СБУ протидіє спробам рф завербувати українців для реєстрації терміналів Starlink, якими користуються росіяни. За це передбачена кримінальна відповідальність за державну зраду.
Деталі
У СБУ зауважили, що активно протидіють спробам рф завербувати українців для незаконної реєстрації систем Starlink.
Наразі рашисти зіткнулися з блокуванням терміналів Starlink по всій лінії фронту. Встановлено, що окупанти намагаються відновити цей канал зв’язку в будь-який спосіб. Зокрема, пропонують українським громадянам за гроші зареєструвати у ЦНАПах термінали, якими користуються росіяни.
Ворог діє як напряму – розміщує оголошення з відповідними запитами на реєстрацію в інтернеті, так і вдається до маніпуляцій. У тому числі видає себе за українських військових, які нібито "придбали Starlink за власні кошти й наразі не можуть його зареєструвати", тому звертаються "по допомогу" до українських громадян
Служба безпеки України закликала громадян бути пильними і не піддаватися на подібні провокації.
Зазначена співпраця з окупантами кваліфікується Кримінальним кодексом України як державна зрада в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111) і передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацією майна, наголосив в СБУ.
Якщо ви стикалися із зазначеними злочинами або були їх свідками – терміново повідомте про це СБУ:
- чат-бот «Спали» ФСБшника» – t.me/spaly_fsb_bot;
- тел.: 0 800 501 482;
- email: [email protected].
Особи, які добровільно допомагають ворогу – стають співучасниками його злочинів, сприяють подальшій загибелі українських військових та цивільних, а також обстрілам мирних українських міст. Вони будуть встановлені та притягнуті до відповідальності у встановленому законом порядку
Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими заявив, що російські окупанти після відключення нелегальних терміналів Starlink шукають вихід і звернули увагу на родини полонених українців, погрожують для реєстрації ними "старлінків".