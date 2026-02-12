$43.030.06
Враг пытается вербовать украинцев для регистрации терминалов Starlink. В СБУ напомнили об уголовной ответственности

Киев • УНН

 • 70 просмотра

СБУ противодействует попыткам рф завербовать украинцев для регистрации терминалов Starlink, которыми пользуются россияне. За это предусмотрена уголовная ответственность за государственную измену.

Враг пытается вербовать украинцев для регистрации терминалов Starlink. В СБУ напомнили об уголовной ответственности

Враг пытается завербовать украинцев для регистрации российских терминалов Starlink. В СБУ предостерегли – за это предусмотрена уголовная ответственность, передает УНН.

Детали

В СБУ отметили, что активно противодействуют попыткам РФ завербовать украинцев для незаконной регистрации систем Starlink.

Сейчас рашисты столкнулись с блокировкой терминалов Starlink по всей линии фронта. Установлено, что оккупанты пытаются восстановить этот канал связи любым способом. В частности, предлагают украинским гражданам за деньги зарегистрировать в ЦНАПах терминалы, которыми пользуются россияне.

Враг действует как напрямую – размещает объявления с соответствующими запросами на регистрацию в интернете, так и прибегает к манипуляциям. В том числе выдает себя за украинских военных, которые якобы "приобрели Starlink за собственные средства и сейчас не могут его зарегистрировать", поэтому обращаются "за помощью" к украинским гражданам

- говорится в сообщении.

Служба безопасности Украины призвала граждан быть бдительными и не поддаваться на подобные провокации.

Указанное сотрудничество с оккупантами квалифицируется Уголовным кодексом Украины как государственная измена в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111) и предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества, подчеркнули в СБУ.

Если вы сталкивались с указанными преступлениями или были их свидетелями – срочно сообщите об этом СБУ:

  • чат-бот «Спали» ФСБшника» – t.me/spaly_fsb_bot;
    • тел.: 0 800 501 482;
      • email: [email protected].

        Лица, добровольно помогающие врагу – становятся соучастниками его преступлений, способствуют дальнейшей гибели украинских военных и гражданских, а также обстрелам мирных украинских городов. Они будут установлены и привлечены к ответственности в установленном законом порядке

        - резюмировали в спецслужбе.

        Украинские киберспециалисты собрали данные о тысячах российских Starlink под видом помощи с активацией12.02.26, 18:33 • 378 просмотров

        Напомним

        Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными заявил, что российские оккупанты после отключения нелегальных терминалов Starlink ищут выход и обратили внимание на семьи пленных украинцев, угрожают для регистрации ими "старлинков".

        Антонина Туманова

        Криминал и ЧП
        российская пропаганда
        Военное положение
        Война в Украине
        Пожизненное лишение свободы
        Старлинк
        Служба безопасности Украины
        Украина