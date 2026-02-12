Враг пытается вербовать украинцев для регистрации терминалов Starlink. В СБУ напомнили об уголовной ответственности
Киев • УНН
СБУ противодействует попыткам рф завербовать украинцев для регистрации терминалов Starlink, которыми пользуются россияне. За это предусмотрена уголовная ответственность за государственную измену.
Враг пытается завербовать украинцев для регистрации российских терминалов Starlink. В СБУ предостерегли – за это предусмотрена уголовная ответственность, передает УНН.
Детали
В СБУ отметили, что активно противодействуют попыткам РФ завербовать украинцев для незаконной регистрации систем Starlink.
Сейчас рашисты столкнулись с блокировкой терминалов Starlink по всей линии фронта. Установлено, что оккупанты пытаются восстановить этот канал связи любым способом. В частности, предлагают украинским гражданам за деньги зарегистрировать в ЦНАПах терминалы, которыми пользуются россияне.
Враг действует как напрямую – размещает объявления с соответствующими запросами на регистрацию в интернете, так и прибегает к манипуляциям. В том числе выдает себя за украинских военных, которые якобы "приобрели Starlink за собственные средства и сейчас не могут его зарегистрировать", поэтому обращаются "за помощью" к украинским гражданам
Служба безопасности Украины призвала граждан быть бдительными и не поддаваться на подобные провокации.
Указанное сотрудничество с оккупантами квалифицируется Уголовным кодексом Украины как государственная измена в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111) и предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества, подчеркнули в СБУ.
Если вы сталкивались с указанными преступлениями или были их свидетелями – срочно сообщите об этом СБУ:
- чат-бот «Спали» ФСБшника» – t.me/spaly_fsb_bot;
- тел.: 0 800 501 482;
- email: [email protected].
Лица, добровольно помогающие врагу – становятся соучастниками его преступлений, способствуют дальнейшей гибели украинских военных и гражданских, а также обстрелам мирных украинских городов. Они будут установлены и привлечены к ответственности в установленном законом порядке
Украинские киберспециалисты собрали данные о тысячах российских Starlink под видом помощи с активацией12.02.26, 18:33 • 378 просмотров
Напомним
Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными заявил, что российские оккупанты после отключения нелегальных терминалов Starlink ищут выход и обратили внимание на семьи пленных украинцев, угрожают для регистрации ими "старлинков".