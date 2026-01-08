У Раді створили сім підгруп для напрацювання законодавства про вибори під час воєнного стану - Корнієнко

У межах підготовки до виборів створено сім робочих підгруп, які охоплюють технічні, безпекові та окремі політичні питання. Про це заявив голова робочої групи Олександр Корнієнко під час засідання робочої групи з підготовки комплексних законодавчих пропозицій щодо виборів в особливий або повоєнний період, передає УНН.

За словами Корнієнка, робота організована за шістьома напрямами і одну окрему підгрупу створено на запит представників громадянського сектору.

Напрямки всі питання технічні охоплюються і навіть частково політичні. Підгрупа з питань адміністрування виборів та виборчої інфраструктури, підгрупа з питань критеріїв безпеки, підгрупа з питань можливості виборчих прав військовослужбовців, підгрупа з питань внутрішньо-переміщених осіб тимчасово окупованих та прифронтових територій, підгрупа з участі у виборах громадян за кордоном, підгрупа з питань інформаційного забезпечення інформаційної безпеки та агітація

Крім того, голова робочої нрупи наголосив про створення підгрупи, котру буде очолювати.

На замовлення наших колег з громадянського сектору, я їх абсолютно в цьому підтримую, навіть буду цю підгрупу очолювати щодо нашого виконання міжнародних зобов’язань в сфері виборів і демократії, це так звана карта "доментальних демокатичних інституцій"