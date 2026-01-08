У Раді створили сім підгруп для напрацювання законодавства про вибори під час воєнного стану - Корнієнко

$42.720.15
Хуртовина в Україні: заборона на рух вантажівок розширилася, на заході за ніч випало до 15 см снігу і негода рухається даліPhotoVideo
10:13 • 8478 перегляди
Блекаут у Дніпрі і області: в місті оголосили надзвичайну ситуацію національного рівня - Філатов
10:10 • 5178 перегляди
МЗС через погіршення ситуації з безпекою закликало українців покинути Іран
09:50 • 21017 перегляди
Негода в Україні: кількість ДТП подвоїлася за дві години, зі снігових заметів уже витягують автівкиVideo
07:21 • 41485 перегляди
Велика Британія передала Україні 13 систем ППО Raven: очікується поставка Gravehawk
06:38 • 33980 перегляди
Атака рф на Дніпровщину та Запоріжжя: яка ситуація зі світлом, водою, теплом і залізницею на ранок
7 січня, 23:38 • 35922 перегляди
Трамп підтримав ухвалення двопартійного законопроєкту про санкції проти росії - сенатор Грем
Ексклюзив
7 січня, 16:27 • 43868 перегляди
Миротворчі сили для України: чи можливі реальні гарантії безпеки
7 січня, 16:11 • 45030 перегляди
У Мінрозвитку попереджають про погіршення погоди, створено штаб з ліквідації наслідків НС на головних дорогах
7 січня, 14:21 • 33557 перегляди
Зеленський розраховує на зустріч з Трампом найближчим часом
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

ЦНС: росіяни застосовують токсичні хімікати в агросекторі Криму8 січня, 02:27 • 20584 перегляди
Україна збільшила виробництво озброєння у півтора раза за рік - Міноборони8 січня, 04:04 • 5136 перегляди
Словаччина готова моніторити мирну угоду в Україні, але без військової допомоги - Фіцо8 січня, 04:35 • 22565 перегляди
Україну накрила негода: вже 128 ДТП, є травмовані, обмежено рух для вантажівок на одній з трас07:54 • 21465 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video08:37 • 17204 перегляди
Торговці смертю: як пов’язані одеська приватна клініка “Одрекс” і похоронний дім “Анубіс”7 січня, 12:23 • 54790 перегляди
Як правильно обрати термобілизну: прості поради7 січня, 11:57 • 59735 перегляди
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причинаPhoto
Ексклюзив
7 січня, 11:31 • 62818 перегляди
Мороз і ожеледиця: як уникнути переломів та як діяти, якщо все ж травмувалися6 січня, 11:35 • 102437 перегляди
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 5 січня, 18:15 • 139455 перегляди
Олексій Білошицький
Дональд Трамп
Ніколас Мадуро
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Україна
Сполучені Штати Америки
Запорізька область
Рівненська область
Дніпропетровська область
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video08:37 • 17212 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 30984 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 57003 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 76300 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 118019 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Fox News
Financial Times

У Раді створили сім підгруп для напрацювання законодавства про вибори під час воєнного стану - Корнієнко

Київ • УНН

 • 142 перегляди

Для підготовки до виборів створено сім робочих підгруп, що охоплюють технічні, безпекові та політичні питання. Робота організована за шістьома напрямами та однією окремою підгрупою на запит громадського сектору.

У Раді створили сім підгруп для напрацювання законодавства про вибори під час воєнного стану - Корнієнко

У межах підготовки до виборів створено сім робочих підгруп, які охоплюють технічні, безпекові та окремі політичні питання. Про це заявив голова робочої групи Олександр Корнієнко під час засідання робочої групи з підготовки комплексних законодавчих пропозицій щодо виборів в особливий або повоєнний період, передає УНН.

Деталі

За словами Корнієнка, робота організована за шістьома напрямами і одну окрему підгрупу створено на запит представників громадянського сектору.

Напрямки всі питання технічні охоплюються і навіть частково політичні. Підгрупа з питань адміністрування виборів та виборчої інфраструктури, підгрупа з питань критеріїв безпеки, підгрупа з питань можливості виборчих прав військовослужбовців, підгрупа з питань внутрішньо-переміщених осіб тимчасово окупованих та прифронтових територій, підгрупа з участі у виборах громадян за кордоном, підгрупа з питань інформаційного забезпечення інформаційної безпеки та агітація 

- заявив нардеп.

Крім того, голова робочої нрупи наголосив про створення підгрупи, котру буде очолювати.

На замовлення наших колег з громадянського сектору, я їх абсолютно в цьому підтримую, навіть буду цю підгрупу очолювати щодо нашого виконання міжнародних зобов’язань в сфері виборів і демократії, це так звана карта "доментальних демокатичних інституцій" 

- наголосив Корнієнко.

Нагадаємо

Народна депутатка Ірина Геращенко заявила, що росія намагатиметься втручатися в українські вибори, використовуючи соціальні мережі та месенджери. Вона запропонувала почати роботу над законодавчими змінами, зокрема над законом про деанонімізацію Telegram-каналів.

У робочій групі запропонували закон про деанонімізацію телеграм-каналів на тлі загрози впливу рф на вибори08.01.26, 11:46 • 1636 переглядiв

Алла Кіосак

російська пропаганда
Соціальна мережа
Воєнний стан
Війна в Україні
Telegram
Україна