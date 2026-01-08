В Раде создали семь подгрупп для наработки законодательства о выборах во время военного положения - Корниенко
Киев • УНН
В рамках подготовки к выборам создано семь рабочих подгрупп, охватывающих технические вопросы, вопросы безопасности и отдельные политические вопросы. Об этом заявил глава рабочей группы Александр Корниенко во время заседания рабочей группы по подготовке комплексных законодательных предложений относительно выборов в особый или послевоенный период, передает УНН.
Детали
По словам Корниенко, работа организована по шести направлениям, и одна отдельная подгруппа создана по запросу представителей гражданского сектора.
Направления все вопросы технические охватываются и даже частично политические. Подгруппа по вопросам администрирования выборов и избирательной инфраструктуры, подгруппа по вопросам критериев безопасности, подгруппа по вопросам возможности избирательных прав военнослужащих, подгруппа по вопросам внутренне перемещенных лиц временно оккупированных и прифронтовых территорий, подгруппа по участию в выборах граждан за рубежом, подгруппа по вопросам информационного обеспечения информационной безопасности и агитация
Кроме того, глава рабочей группы подчеркнул создание подгруппы, которую он будет возглавлять.
По заказу наших коллег из гражданского сектора, я их абсолютно в этом поддерживаю, даже буду эту подгруппу возглавлять относительно нашего выполнения международных обязательств в сфере выборов и демократии, это так называемая карта "доментальных демократических институций"
Напомним
Народный депутат Ирина Геращенко заявила, что Россия будет пытаться вмешиваться в украинские выборы, используя социальные сети и мессенджеры. Она предложила начать работу над законодательными изменениями, в частности над законом о деанонимизации Telegram-каналов.
