В Раде создали семь подгрупп для наработки законодательства о выборах во время военного положения - Корниенко

В рамках подготовки к выборам создано семь рабочих подгрупп, охватывающих технические вопросы, вопросы безопасности и отдельные политические вопросы. Об этом заявил глава рабочей группы Александр Корниенко во время заседания рабочей группы по подготовке комплексных законодательных предложений относительно выборов в особый или послевоенный период, передает УНН.

По словам Корниенко, работа организована по шести направлениям, и одна отдельная подгруппа создана по запросу представителей гражданского сектора.

Направления все вопросы технические охватываются и даже частично политические. Подгруппа по вопросам администрирования выборов и избирательной инфраструктуры, подгруппа по вопросам критериев безопасности, подгруппа по вопросам возможности избирательных прав военнослужащих, подгруппа по вопросам внутренне перемещенных лиц временно оккупированных и прифронтовых территорий, подгруппа по участию в выборах граждан за рубежом, подгруппа по вопросам информационного обеспечения информационной безопасности и агитация

Кроме того, глава рабочей группы подчеркнул создание подгруппы, которую он будет возглавлять.

По заказу наших коллег из гражданского сектора, я их абсолютно в этом поддерживаю, даже буду эту подгруппу возглавлять относительно нашего выполнения международных обязательств в сфере выборов и демократии, это так называемая карта "доментальных демократических институций"