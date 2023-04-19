NYT: росія імпортує західні збройові технології в обхід санкцій

ukru
12:29 • 63284 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

10:29 • 188024 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 147573 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 151586 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 231465 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 450353 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 344081 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 356509 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 313436 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 225270 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Прямий єфір
+12°
1.9 м/с
81 %
746 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 169930 перегляди
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

08:36 • 141301 перегляди
Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

09:36 • 116454 перегляди
Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 103184 перегляди
До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

11:39 • 58789 перегляди
Публікації
"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

10:29 • 188013 перегляди
Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 231458 перегляди
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 480898 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 617502 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 643884 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

13:38 • 24287 перегляди
"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 34921 перегляди
Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 103184 перегляди
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

08:36 • 141301 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 169930 перегляди
Актуальне
NYT: росія імпортує західні збройові технології в обхід санкцій

NYT: росія імпортує західні збройові технології в обхід санкцій

Київ • УНН

 • 633535 перегляди

КИЇВ. 19 квітня. УНН. Наприкінці минулого місяця офіційні особи США та Європейського Союзу обмінялися інформацією щодо росії, яка, як зазначається, в обхід обмежень імпортує підсанкційні збройові технології, зокрема чипи, на мільйони доларів. Про це пише The New York Times, посилаючись на презентацію із зустрічі 24 березня, з якою ознайомилися журналісти видання, передає УНН.

Деталі

Згідно зі слайдами, отриманими NYT, високопоставлені податкові та торгові чиновники відзначили різке зростання імпорту чипів та інших електронних компонентів до росії через Вірменію, Казахстан та інші країни Центральної Азії, і висловили стурбованість з цього приводу. 

В одному документі, позначеному печаткою Бюро промисловості та безпеки США, говориться, що у 2022 році Вірменія імпортувала на 515% більше чипів і процесорів зі Сполучених Штатів і на 212% більше з ЄС у порівнянні з 2021 роком. Потім Вірменія експортувала 97% цього цієї ж продукції до росії, ідеться в документі. В іншому документі Бюро промисловості та безпеки визначило вісім категорій чипів і компонентів, які вважаються критично важливими для розробки російської зброї, включно з тією, що називається польовою програмованою вентильною матрицею, яка була знайдена в одній моделі російської крилатої ракети Х-101.

Повідомляється, що обмін розвідданими між Вашингтоном та Брюсселем є частиною зусиль з мінімізації витоку таких матеріалів до росії. Союзники нещодавно направили офіційних осіб до країн, які постачали більше напівпровідників до росії, щоб спробувати скоротити цю торгівлю. Американські офіційні особи стверджують, що масштабні санкції, які вони запровадили у партнерстві з 38 іншими урядами, завдали "серйозної шкоди" військовому потенціалу росії та підвищили її витрати на закупівлю необхідних частин.

"Я вважаю, що ми дуже ефективно перешкоджали здатності росії підтримувати та відновлювати військову силу... Ми розуміємо, що це важка робота. Вони адаптуються. Ми пристосовуємося до їхніх адаптацій", - сказав Алан Естевес, який курирує експортний контроль США в Бюро промисловості та безпеки Міністерства торгівлі.

Як пише NYT, прямі продажі чипів в росію зі Сполучених Штатів і країн-союзників "різко впали до нуля". За словами американських офіційних осіб, кремль вже витратив більшу частину своїх запасів та був змушений замінити деталі на ті, які мають нижчу якість або підроблені, що робить зброю менш точною. Проте, дані про торгівлю показують, що інші країни втрутилися, щоб забезпечити росію частиною того, що їй потрібно. 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна знаходить все більше китайських компонентів у російській зброї

Повідомляється, що після різкого падіння відразу після повномасштабного вторгнення російський імпорт мікросхем знову почав збільшуватися, у тому числі з Китаю. За даними центру Silverado Policy Accelerator, імпорт із жовтня 2022-го по січень 2023 року він становив 50 або більше відсотків від середнього довоєнного рівня. Виконавчий директор Silverado Сара Стюарт розповіла, що експортний контроль, запроваджений щодо країни-агресора, порушив існуючі ланцюги поставок, і додала, що це "справді позитивний момент", однак москва "все ще продовжує отримувати досить значну кількість" мікросхем.

Виявлення незаконної торгівлі чипами є "важким" для поліції через повсюдне поширення напівпровідників, пише NYT. У 2021 році компанії поставили клієнтам у всьому світі 1,15 трильйона мікросхем, поповнивши величезний світовий запас. Китай, який не є частиною режиму санкцій, виробляє все більш складні мікросхеми. Асоціація промисловості напівпровідників, яка представляє великі компанії-виробники мікросхем, заявила, що співпрацює з урядом США та іншими сторонами для боротьби з незаконною торгівлею напівпровідниками, але контролювати їх надходження "надзвичайно важко".

"У нас є суворі протоколи для усунення зловмисників із наших ланцюгів постачання, але з огляду на те, що щорічно у всьому світі продається близько одного трильйона мікросхем, це не так просто, як натиснути перемикач", - йдеться в заяві асоціації.

Окрім цього, у звіті, опублікованому у вівторок незалежною групою Conflict Armament Research, яка досліджує російську зброю, вилучену з поля бою, було виявлено перший відомий приклад виробництва зброї в росії з мікросхемами, виготовленими після початку вторгнення. Три ідентичні чипи, виготовлені американською компанією на офшорній фабриці, були знайдені в безпілотниках Lancet, вилучених з кількох об’єктів в Україні в лютому та березні 2023 року, повідомив Деміен Сплітерс, який керував розслідуванням для CAR. Він зауважив, що його група не розкриває виробника чипа, і поки працює над тим, щоб відстежити, як продукт опинився в росії.

"Ці чипи не обов’язково були прикладом порушення експортного контролю, оскільки Сполучені Штати не вводили обмежень щодо цього конкретного типу чипів до вересня. Чипи були виготовлені в серпні і, можливо, були відправлені незабаром після цього", - додав Сплінтерс.

Однак, наголосив він, присутність цих технологій - це "доказ того, що великі довоєнні запаси електроніки в росії остаточно закінчуються". 

Нагадаємо

Міністри закордонних справ країн "Групи семи" (G7) попередили, що країни, які надаватимуть допомогу росії у війні проти України, у тому числі постачатимуть державі-агресору зброю, заплатять "високу ціну".

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Tesla
$248.65
Brent
$73.69
Bitcoin
$82,488.20
S&P 500
$5,517.50
Газ TTF
$40.35
Золото
$3,146.21
Ethereum
$1,818.34