NYT: росія імпортує західні збройові технології в обхід санкцій

Деталі

Згідно зі слайдами, отриманими NYT, високопоставлені податкові та торгові чиновники відзначили різке зростання імпорту чипів та інших електронних компонентів до росії через Вірменію, Казахстан та інші країни Центральної Азії, і висловили стурбованість з цього приводу.

В одному документі, позначеному печаткою Бюро промисловості та безпеки США, говориться, що у 2022 році Вірменія імпортувала на 515% більше чипів і процесорів зі Сполучених Штатів і на 212% більше з ЄС у порівнянні з 2021 роком. Потім Вірменія експортувала 97% цього цієї ж продукції до росії, ідеться в документі. В іншому документі Бюро промисловості та безпеки визначило вісім категорій чипів і компонентів, які вважаються критично важливими для розробки російської зброї, включно з тією, що називається польовою програмованою вентильною матрицею, яка була знайдена в одній моделі російської крилатої ракети Х-101.

Повідомляється, що обмін розвідданими між Вашингтоном та Брюсселем є частиною зусиль з мінімізації витоку таких матеріалів до росії. Союзники нещодавно направили офіційних осіб до країн, які постачали більше напівпровідників до росії, щоб спробувати скоротити цю торгівлю. Американські офіційні особи стверджують, що масштабні санкції, які вони запровадили у партнерстві з 38 іншими урядами, завдали "серйозної шкоди" військовому потенціалу росії та підвищили її витрати на закупівлю необхідних частин.

"Я вважаю, що ми дуже ефективно перешкоджали здатності росії підтримувати та відновлювати військову силу... Ми розуміємо, що це важка робота. Вони адаптуються. Ми пристосовуємося до їхніх адаптацій", - сказав Алан Естевес, який курирує експортний контроль США в Бюро промисловості та безпеки Міністерства торгівлі.

Як пише NYT, прямі продажі чипів в росію зі Сполучених Штатів і країн-союзників "різко впали до нуля". За словами американських офіційних осіб, кремль вже витратив більшу частину своїх запасів та був змушений замінити деталі на ті, які мають нижчу якість або підроблені, що робить зброю менш точною. Проте, дані про торгівлю показують, що інші країни втрутилися, щоб забезпечити росію частиною того, що їй потрібно.

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Повідомляється, що після різкого падіння відразу після повномасштабного вторгнення російський імпорт мікросхем знову почав збільшуватися, у тому числі з Китаю. За даними центру Silverado Policy Accelerator, імпорт із жовтня 2022-го по січень 2023 року він становив 50 або більше відсотків від середнього довоєнного рівня. Виконавчий директор Silverado Сара Стюарт розповіла, що експортний контроль, запроваджений щодо країни-агресора, порушив існуючі ланцюги поставок, і додала, що це "справді позитивний момент", однак москва "все ще продовжує отримувати досить значну кількість" мікросхем.

Виявлення незаконної торгівлі чипами є "важким" для поліції через повсюдне поширення напівпровідників, пише NYT. У 2021 році компанії поставили клієнтам у всьому світі 1,15 трильйона мікросхем, поповнивши величезний світовий запас. Китай, який не є частиною режиму санкцій, виробляє все більш складні мікросхеми. Асоціація промисловості напівпровідників, яка представляє великі компанії-виробники мікросхем, заявила, що співпрацює з урядом США та іншими сторонами для боротьби з незаконною торгівлею напівпровідниками, але контролювати їх надходження "надзвичайно важко".

"У нас є суворі протоколи для усунення зловмисників із наших ланцюгів постачання, але з огляду на те, що щорічно у всьому світі продається близько одного трильйона мікросхем, це не так просто, як натиснути перемикач", - йдеться в заяві асоціації.

Окрім цього, у звіті, опублікованому у вівторок незалежною групою Conflict Armament Research, яка досліджує російську зброю, вилучену з поля бою, було виявлено перший відомий приклад виробництва зброї в росії з мікросхемами, виготовленими після початку вторгнення. Три ідентичні чипи, виготовлені американською компанією на офшорній фабриці, були знайдені в безпілотниках Lancet, вилучених з кількох об’єктів в Україні в лютому та березні 2023 року, повідомив Деміен Сплітерс, який керував розслідуванням для CAR. Він зауважив, що його група не розкриває виробника чипа, і поки працює над тим, щоб відстежити, як продукт опинився в росії.

"Ці чипи не обов’язково були прикладом порушення експортного контролю, оскільки Сполучені Штати не вводили обмежень щодо цього конкретного типу чипів до вересня. Чипи були виготовлені в серпні і, можливо, були відправлені незабаром після цього", - додав Сплінтерс.

Однак, наголосив він, присутність цих технологій - це "доказ того, що великі довоєнні запаси електроніки в росії остаточно закінчуються".

Нагадаємо

Міністри закордонних справ країн "Групи семи" (G7) попередили, що країни, які надаватимуть допомогу росії у війні проти України, у тому числі постачатимуть державі-агресору зброю, заплатять "високу ціну".