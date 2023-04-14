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Reuters: Україна знаходить все більше китайських компонентів у російській зброї

Reuters: Україна знаходить все більше китайських компонентів у російській зброї

Київ • УНН

 • 854189 перегляди

КИЇВ. 15 квітня. УНН. Україна виявляє дедалі більше компонентів з Китаю у російській зброї, яка використовується у війні, повідомив Reuters старший радник в офісі президента Володимира Зеленського, пише УНН.

Цитата

"У вилученій з поля бою зброї ми продовжуємо знаходити різну електроніку", - сказав Владислав Власюк, який консультує керівника адміністрації президента щодо санкційної політики.

"Тенденція зараз така, що компонентів західного виробництва менше, але неважко здогадатися, з якої країни більше компонентів виробництва. Звичайно, Китаю", - додав він.

Деталі

Розвідка, зібрана українськими експертами з поля бою та передана агентству Reuters, показала, що компоненти китайського виробництва було виявлено у навігаційній системі безпілотників «Орлан», які раніше використовували швейцарську систему.

Експерти також повідомили про виявлення китайських деталей у системі управління вогнем російських танків, у яких раніше використовувалися деталі французького виробництва.

Агентство Reuters не змогло провести незалежну перевірку розвідувальних даних, включаючи питання про те, чи призначалися ці компоненти для невоєнного використання, чи вони були перевезені до росії третьою стороною.

"Ми збираємо багато різних речей, зроблених у Китаї", - сказав Власюк.

На запитання, чи постачали китайські компанії деталі для російської військової техніки, офіційний представник міністерства закордонних справ Китаю відповів Reuters: "Протягом усієї історії Китай налагоджував нормальну торговельну співпрацю з усіма країнами, включаючи росію, на основі рівності та взаємної вигоди".

"Що стосується експорту товарів військового призначення, Китай завжди займав розумну та відповідальну позицію. Позиція та дії Китаю завжди були такими".

Власюк повідомив, що Україна змогла визначити деяких виробників чи постачальників та поділитися цією інформацією із західними союзниками.

Він назвав China North Industries Group (Norinco), китайського виробника зброї, як одного із постачальників і військовий постачальник Xinxing Guangzhou Import & Export Co як іншого, не уточнивши, що вони поставили.

Власюк описав "боротьбу, що триває" спочатку за введення санкцій проти росії, а потім за закриття лазівок, які Москва знайде в санкціях, щоб їх уникнути.

"Ми бачимо, що є багато прикладів того, як треті країни продовжують підтримувати обхід санкцій", - сказав він.

Що було раніше

Минулого місяця високопоставлений американський дипломат Ентоні Блінкен заявив, що Китай "ще не перейшов межу" надання росії смертоносної допомоги.

Проте офіційні особи США уважно стежать за розвитком подій та стурбовані, зокрема, так званими продуктами подвійного призначення, такими як електроніка, яку можна використовувати, скажімо, у мікрохвильовій печі або ракеті.

Раніше цього тижня США додали до своїх останніх санкцій китайські компанії, у тому числі реселера супутникових зображень, який, за словами Держдепартаменту, постачав знімки місць в Україні організаціям, пов'язаним із вагнером та його головою євгеном пригожиним.

Україна ввела санкції проти китайської компанії Comnav Technology за постачання до росії навігаційного та радіолокаційного обладнання, яке може бути використане для підтримки російських та іранських безпілотників та ракет.

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