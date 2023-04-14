Reuters: Украина находит все больше китайских компонентов в российском оружии

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"В изъятом с поля боя оружии мы продолжаем находить различную электронику", - сказал Владислав Власюк, который консультирует руководителя администрации президента по санкционной политике.

"Тенденция сейчас такова, что компонентов западного производства меньше, но нетрудно догадаться, из какой страны больше компонентов производства. Конечно, Китая", - добавил он.

Детали

Разведка, собранная украинскими экспертами с поля боя и переданная агентству Reuters, показала, что компоненты китайского производства были обнаружены в навигационной системе беспилотников "Орлан", которые ранее использовали швейцарскую систему.

Эксперты также сообщили об обнаружении китайских деталей в системе управления огнем российских танков, в которых ранее использовались детали французского производства.

Агентство Reuters не смогло провести независимую проверку разведывательных данных, включая вопрос о том, предназначались ли эти компоненты для невоенного использования или они были перевезены в россию третьей стороной.

"Мы собираем много разных вещей, сделанных в Китае", - сказал Власюк.

На вопрос, поставляли ли китайские компании детали для российской военной техники, официальный представитель министерства иностранных дел Китая ответил Reuters: "На протяжении всей истории Китай налаживал нормальное торговое сотрудничество со всеми странами, включая россию, на основе равенства и взаимной выгоды".

"Что касается экспорта товаров военного назначения, Китай всегда занимал разумную и ответственную позицию. Позиция и действия Китая всегда были такими".

Власюк сообщил, что Украина смогла определить некоторых производителей или поставщиков и поделиться этой информацией с западными союзниками.

Он назвал China North Industries Group (Norinco), китайского производителя оружия, как одного из поставщиков и военный поставщик Xinxing Guangzhou Import & Export Co как другого, не уточнив, что они поставили.

Власюк описал "продолжающуюся борьбу" сначала за введение санкций против россии, а затем за закрытие лазеек, которые Москва найдет в санкциях, чтобы их избежать.

"Мы видим, что есть много примеров того, как третьи страны продолжают поддерживать обход санкций", - сказал он.

Что было раньше

В прошлом месяце высокопоставленный американский дипломат Энтони Блинкен заявил, что Китай "еще не перешел черту" предоставления россии смертоносной помощи.

Однако официальные лица США внимательно следят за развитием событий и обеспокоены, в частности, так называемыми продуктами двойного назначения, такими как электроника, которую можно использовать, скажем, в микроволновой печи или ракете.

Ранее на этой неделе США добавили к своим последним санкциям китайские компании, в том числе реселлера спутниковых изображений, который, по словам Госдепартамента, поставлял снимки мест в Украине организациям, связанным с вагнером и его главой пригожиным.

Украина ввела санкции против китайской компании Comnav Technology за поставку в россию навигационного и радиолокационного оборудования, которое может быть использовано для поддержки российских и иранских беспилотников и ракет.