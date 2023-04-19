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NYT: россия импортирует западные оружейные технологии в обход санкций

NYT: россия импортирует западные оружейные технологии в обход санкций

Киев • УНН

 • 633532 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. В конце прошлого месяца официальные лица США и Европейского Союза обменялись информацией о россии, которая, как отмечается, в обход ограничений импортирует подсанкционные оружейные технологии, в частности чипы, на миллионы долларов. Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на презентацию со встречи 24 марта, с которой ознакомились журналисты издания, передает УНН.

Детали

Согласно слайдам, полученным NYT, высокопоставленные налоговые и торговые чиновники отметили резкий рост импорта чипов и других электронных компонентов в россию через Армению, Казахстан и другие страны Центральной Азии, и выразили обеспокоенность по этому поводу. 

В одном документе, помеченном печатью Бюро промышленности и безопасности США, говорится, что в 2022 году Армения импортировала на 515% больше чипов и процессоров из Соединенных Штатов и на 212% больше из ЕС по сравнению с 2021 годом. Затем Армения экспортировала 97% этой же продукции в россию, говорится в документе. В другом документе Бюро промышленности и безопасности определило восемь категорий чипов и компонентов, которые считаются критически важными для разработки российского оружия, включая ту, что называется полевой программируемой вентильной матрицей, которая была найдена в одной модели российской крылатой ракеты Х-101.

Сообщается, что обмен разведданными между Вашингтоном и Брюсселем является частью усилий по минимизации утечки таких материалов в рф. Союзники недавно направили официальных лиц в страны, которые поставляли больше полупроводников в россию, чтобы попытаться сократить эту торговлю. Американские официальные лица утверждают, что масштабные санкции, которые они ввели в партнерстве с 38 другими правительствами, нанесли "серьезный ущерб" военному потенциалу россии и повысили ее расходы на закупку необходимых частей.

"Я считаю, что мы очень эффективно препятствовали способности россии поддерживать и восстанавливать военную силу. Мы понимаем, что это тяжелая работа. Они адаптируются. Мы приспосабливаемся к их адаптациям", - сказал Алан Эстевес, курирующий экспортный контроль США в Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли.

Как пишет NYT, прямые продажи чипов в россию из Соединенных Штатов и стран-союзников "резко упали до нуля". По словам американских официальных лиц, кремль уже израсходовал большую часть своих запасов и был вынужден заменить детали на те, которые имеют более низкое качество или поддельные, что делает оружие менее точным. Тем не менее, данные о торговле показывают, что другие страны вмешались, чтобы обеспечить россию частью того, что ей нужно. 

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Сообщается, что после резкого падения сразу после полномасштабного вторжения российский импорт микросхем снова начал увеличиваться, в том числе из Китая. По данным центра Silverado Policy Accelerator, импорт с октября 2022-го по январь 2023 года составлял 50 или более процентов от среднего довоенного уровня. Исполнительный директор Silverado Сара Стюарт рассказала, что экспортный контроль, введенный в отношении страны-агрессора, нарушил существующие цепочки поставок, и добавила, что это "действительно положительный момент", однако москва "все еще продолжает получать довольно значительное количество" микросхем.

Выявление незаконной торговли чипами является "трудным" для полиции из-за повсеместного распространения полупроводников, пишет NYT. В 2021 году компании поставили клиентам во всем мире 1,15 триллиона микросхем, пополнив огромный мировой запас. Китай, который не является частью режима санкций, производит все более сложные микросхемы. Ассоциация промышленности полупроводников, которая представляет крупные компании-производители микросхем, заявила, что сотрудничает с правительством США и другими сторонами для борьбы с незаконной торговлей полупроводниками, но контролировать их поступление "чрезвычайно трудно".

"У нас есть строгие протоколы для устранения злоумышленников из наших цепочек поставок, но учитывая, что ежегодно во всем мире продается около одного триллиона микросхем, это не так просто, как нажать переключатель", - говорится в заявлении ассоциации.

Кроме этого, в отчете, опубликованном во вторник независимой группой Conflict Armament Research, которая исследует российское оружие, изъятое с поля боя, был обнаружен первый известный пример производства оружия в россии с микросхемами, изготовленными после начала вторжения. Три идентичных чипа, изготовленные американской компанией на оффшорной фабрике, были найдены в беспилотниках Lancet, изъятых из нескольких объектов в Украине в феврале и марте 2023 года, сообщил Дэмиен Сплитерс, который руководил расследованием для CAR. Он отметил, что его группа не раскрывает производителя чипа, и пока работает над тем, чтобы отследить, как продукт оказался в россии.

"Эти чипы не обязательно были примером нарушения экспортного контроля, поскольку Соединенные Штаты не вводили ограничений в отношении этого конкретного типа чипов до сентября. Чипы были изготовлены в августе и, возможно, были отправлены вскоре после этого", - добавил Сплинтерс.

Однако, подчеркнул он, присутствие этих технологий - это "доказательство того, что большие довоенные запасы электроники в россии окончательно заканчиваются". 

Напомним

Министры иностранных дел стран "Группы семи" (G7) предупредили, что страны, которые будут оказывать помощь россии в войне против Украины, в том числе поставлять государству-агрессору оружие, заплатят "высокую цену".

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