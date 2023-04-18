G7 попередила про "високу ціну" для тих, хто підтримує росію у війні проти України

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"Ми (голови МЗС країн G7 - ред.) як і раніше віддані посиленню санкцій проти росії, координації та повному їх дотриманню, у тому числі через Механізм координації примусового виконання, а також протидії спробам росії та третіх сторін ухилитися від наших санкційних заходів і підірвати їх.

Ми повторюємо наш заклик до третіх сторін припинити допомогу у війні росії, інакше вони заплатять високу ціну. Ми посилимо нашу координацію, щоб запобігти постачанню зброї до росії третіми сторонами та реагувати на них, а також продовжувати вживати заходів проти тих, хто матеріально підтримує війну росії проти України", - ідеться в комюніке.

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Міністри заявили, що "сповнені рішучості" залишити "нерухомими" суверенні активи рф в їхній юрисдикції, доки не буде врегульовано "конфлікт", який стосується порушення росією суверенітету та територіальної цілісності України, додавши, що мають бути гарантії того, що "росія заплатить за завдану нею шкоду".

"Не може бути безкарними воєнні злочини та інші звірства, такі як напади росії на цивільне населення та критичну цивільну інфраструктуру", - зазначили представники G7.

Окрім цього міністри вкотре засудили війну росії проти України та наголосили, що країна-агресор "повинна негайно і беззастережно" свої війська з територій країни. Вони також зауважили, що знову зобов'язуються підтримувати Україну "стільки, скільки буде потрібно", зокрема у сферах безпеки, економіки, а також допомагати у відновленні критичної інфраструктури.

"Ми ще раз наголошуємо на нашій рішучій підтримці енергетичної безпеки України. Зусилля України щодо боротьби з корупцією та внутрішніх реформ мають продовжуватися, і ми будемо їх підтримувати. У зв’язку з цим ми підтверджуємо нашу повну довіру до групи підтримки послів "Групи семи" в Україні та її ролі підтримки процесу імплементації", - вказали міністри.

Також представники G7 засудили "безвідповідальну ядерну риторику" росії, її "неприйнятні" погрози розгорнути ядерну зброю в білорусі та захоплення і мілітаризацію окупантами Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС).

"Ми підтримуємо зусилля Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) щодо сприяння зміцненню ядерної безпеки в Україні, включаючи керівництво Генерального директора зусиллями на ЗАЕС", - наголошується в комюніке.

Нагадаємо

МЗС Японії за підсумками зустрічі очільників дипломатії країн G7 17 квітня повідомило, що країни "Групи семи" домовилися якісніше реагувати на ухилення від санкцій і поставки зброї росії.