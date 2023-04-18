G7 предупредила о "высокой цене" для тех, кто поддерживает россию в войне против Украины

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"Мы (главы МИД стран G7 - ред.) по-прежнему привержены усилению санкций против россии, координации и полному их соблюдению, в том числе через Механизм координации принудительного исполнения, а также противодействия попыткам россии и третьих сторон уклониться от наших санкционных мер и подорвать их.

Мы повторяем наш призыв к третьим сторонам прекратить помощь в войне россии, иначе они заплатят высокую цену. Мы усилим нашу координацию, чтобы предотвратить поставки оружия в россию третьими сторонами и реагировать на них, а также продолжать принимать меры против тех, кто материально поддерживает войну россии против Украины", - говорится в коммюнике.

Детали

Министры заявили, что "полны решимости" оставить "недвижимыми" суверенные активы рф в их юрисдикции, пока не будет урегулирован "конфликт", касающийся нарушения россией суверенитета и территориальной целостности Украины, добавив, что должны быть гарантии того, что "россия заплатит причиненный ею вред".

"Не могут быть безнаказанными военные преступления и другие зверства, такие как нападения россии на гражданское население и критическую гражданскую инфраструктуру", - отметили представители G7.

Кроме этого министры в очередной раз осудили войну россии против Украины и подчеркнули, что страна-агрессор "должна немедленно и безоговорочно" свои войска с территорий страны. Они также отметили, что снова обязуются поддерживать Украину "столько, сколько потребуется", в том числе в сферах безопасности, экономики, а также помогать в восстановлении критической инфраструктуры.

"Мы еще раз подчеркиваем нашу решительную поддержку энергетической безопасности Украины. Усилия Украины по борьбе с коррупцией и внутренних реформ должны продолжаться, и мы будем их поддерживать. В связи с этим мы подтверждаем наше полное доверие к группе поддержки послов "Группы семи" в Украине и ее роли в поддержке процесса имплементации", - указали министры.

Также представители G7 осудили "безответственную ядерную риторику" россии, ее "неприемлемые" угрозы развернуть ядерное оружие в Беларуси и захват и милитаризацию оккупантами Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

"Мы поддерживаем усилия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по содействию укреплению ядерной безопасности в Украине, включая руководство Генерального директора усилиями на ЗАЭС", - отмечается в коммюнике.

Напомним

МИД Японии по итогам встречи глав дипломатии стран G7 17 апреля сообщил, что страны "Группы семи" договорились более качественно реагировать на уклонение от санкций и поставки оружия россии.