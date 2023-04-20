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Союзники Украины рассматривают возможность почти полного запрета экспорта в россию - Bloomberg

Союзники Украины рассматривают возможность почти полного запрета экспорта в россию - Bloomberg

Киев • УНН

 • 429347 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Некоторые из ключевых союзников Украины рассматривают вопрос почти полного эмбарго на экспорт в рф, как инструмент давления на кремль. Однако это может повлечь за собой острые дискуссии в рамках ЕС из-за уменьшения собственных рынков сбыта и возможности симметричных действий кремля, пишет Bloomberg, сообщает УНН.

Детали

Некоторые из ключевых союзников Украины, включая США, склоняются к прямому запрету еще большей части экспорта в россию, что означает значительное усиление экономического давления на президента владимира путина из-за его войны, сообщает Bloomberg.

По словам источников издания, осведомленных по этому вопросу, представители "Группы семи" обсуждают эту идею накануне саммита лидеров в Японии в мае.

Подход, обсуждаемый дипломатическими представителями, перевернет существующий режим санкций с запретом на любой экспорт в рф. Согласно нынешним критериям, любой экспорт разрешен, если нет санкций на соответствующую группу товаров. Если лидеры G7 поддержат этот шаг на саммите, придется согласовать, что именно еще окажется под запретом. Однако прогнозируемо, что лекарства и сельскохозяйственная продукция, включая продукты питания, останутся исключенными.

Также есть потенциально серьезные препятствия для внедрения нового уровня санкций. Чтобы вступить в силу в ЕС, новые критерии должны быть приняты всеми членами, и это спровоцирует острую дискуссию ввиду вероятной негативной реакции компаний, которые все еще экспортируют товары в россию, а также риск мести со стороны Москвы.

В настоящее время санкции почти вдвое уменьшили количество экспорта из ЕС и G7 в россию, ограничив все, от электроники до предметов роскоши. Если будет введено почти полное эмбарго на экспорт, значительная часть остальных торговых потоков с россией исчезнет. Представитель Совета национальной безопасности США отказался комментировать перспективы такого шага, пишет Bloomberg.

Отдельные члены G7 обеспокоены тем, что это слишком большая польза для экономики путина во время войны, особенно потому, что Москва находит способы обойти санкции, чтобы ввозить товары через третьи страны. G7 и ЕС ввели несколько раундов санкций, некоторые из которых включали льготный период перед вступлением в силу. россия в ответ ввела запрет на собственный экспорт и периодически сокращала поставки энергоресурсов в Европу. ЕС будет особенно уязвим к ограничениям на такие товары как медь. А почти полный запрет на экспорт в россию может еще больше сблизить москву с Китаем, поскольку она ищет альтернативы попавшим под санкции товарам, добавляет Bloomberg.

Дополнение

Москва перестала публиковать данные об импорте, но несколько международных наблюдателей и правительств отслеживают экспорт в россию и таможенные данные. Германия, Италия и Польша остаются тройкой крупнейших европейских экспортеров товаров в россию, свидетельствуют данные Trade Data Monitor.

Даже с существующими ограничениями россия успела импортировать через третьи страны часть санкционных компонентов США и Европы. Это уделяет особое внимание G7 и ЕС в борьбе с обходом санкций, особенно усилению мониторинга так называемых товаров двойного использования, которые могут служить как военным, так и гражданским целям. В то же время европейские страны ищут в Москве некоторые товары, в частности палладий, медь, железо и никель.

Япония проведет седьмой саммит "Группы семи" под своим председательством в Хиросиме с 19 по 21 мая.

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