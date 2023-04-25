Евросоюз и Япония выступили против идеи запрета почти весь экспорт в рф - FT

Детали

Сообщается, что согласно документам, с которыми ознакомилась Financial Times, заявление лидеров G7, которое готовится к встрече в Хиросиме в следующем месяце, содержит обещание заменить текущий режим секторальных санкций против россии на полный запрет экспорта с несколькими исключениями. Полный запрет на экспорт будет включать исключения для сельскохозяйственной, медицинской и другой продукции.

По словам двух чиновников, такое предложение сделали США на фоне растущего разочарования в Вашингтоне существующей системой, полной лазеек, которые позволяют россии продолжать импортировать западные технологии.

Но представители Японии и стран ЕС на подготовительной встрече на прошлой неделе предположили, что такой шаг будет невыполнимым.

«С нашей точки зрения это просто невозможно», - сказал один из чиновников.

Отмечается, что Совет национальной безопасности Белого дома отказался комментировать разговоры с партнерами по G7, но заявил, что США «будут продолжать искать способы привлечь россию к ответственности».

Дополнение

Bloomberg сообщало, что некоторые из ключевых союзников Украины рассматривают вопрос почти полного эмбарго на экспорт в рф, как инструмент давления на кремль. Однако это может вызвать острые дискуссии в рамках ЕС из-за уменьшения собственных рынков сбыта и возможности симметричных действий кремля.

москва перестала публиковать данные об импорте, но несколько международных наблюдателей и правительств отслеживают экспорт в россию и таможенные данные. Германия, Италия и Польша остаются тройкой крупнейших европейских экспортеров товаров в россию, свидетельствуют данные Trade Data Monitor.

Даже с существующими ограничениями россия успела импортировать через третьи страны часть подсанкционных американских и европейских компонентов. Это заостряет внимание G7 и ЕС на борьбе с обходом санкций, особенно на усилении мониторинга так называемых товаров двойного использования, которые могут служить как военным, так и гражданским целям. В то же время европейские страны ищут у москвы некоторые товары, в частности палладий, медь, железо и никель.

Япония проведет седьмой саммит "Группы семи" под своим председательством в Хиросиме с 19 по 21 мая.