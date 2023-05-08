ЄС вперше планує ввести санкції проти китайських компаній за підтримку воєнної машини рф - FT

Деталі

Сім китайських компаній, які звинувачуються у продажу обладнання, яке може бути використане у зброї, були включені до нового пакету санкцій, який обговорюватиметься державами-членами ЄС цього тижня, зазначає газета.

Деякі компанії вже потрапили під санкції США.

"Дві компанії з материкового Китаю зі списку, 3HC Semiconductors і King-Pai Technology, уже потрапили під санкції США. Дві компанії, розташовані в Гонконгу, які входять до списку ЄС, уже входять до списку Міністерства фінансів США: Sinno Electronics і Sigma Technology", - ідеться у матеріалі.

Компанію 3HC, яка виробляє комп’ютерні мікросхеми, звинуватили у "спробі ухилитися від експортного контролю та придбанні або спробі придбати товари американського походження для підтримки військової та/або оборонно-промислової бази росії".

King-Pai постачає в росію мікроелектроніку, яка "має оборонне застосування, включаючи системи наведення крилатих ракет", раніше заявило Міністерство фінансів США.

Крок ЄС, ймовірно, роздратує Пекін, який прагне не дати Брюсселю стати на бік Вашингтона в їхній боротьбі за глобальний вплив, пише видання. Досі Брюссель уникав нападок на Китай, стверджуючи, що немає доказів того, що він безпосередньо постачав зброю москві.

У пропозиції щодо санкцій від Європейської комісії йдеться: "З огляду на ключову стимулюючу роль електронних компонентів для використання російським військово-промисловим комплексом для підтримки агресивної війни проти України, також доцільно включити деякі інші суб’єкти в третіх країнах, залучених до обходу торговельних обмежень, а також певні російські суб’єкти, що беруть участь у розробці, виробництві та постачанні електронних компонентів для військово-промислового комплексу росії".

Брюссель також пропонує запровадити санкції проти деяких іранських компаній, які займаються виробництвом і постачанням безпілотників до росії, зауважує газета.

ЄС прагне вирішити проблему обходу санкцій у ширшому значенні. Проект включає заходи, які б дозволили ЄС обмежити продаж певних товарів третім країнам, якщо дипломатичний тиск не змінить їх поведінку.

Ідеться також про повноваження заборонити нафтовим танкерам, які без поважних причин приховують своє місцезнаходження, заходити до портів ЄС. Газета FT повідомила, що судна обходять ембарго на імпорт російської нафти морським шляхом, вдаючи, що їхні вантажі звідкись ще.

Єврокомісія, як вказано, також запропонувала розширити список заборонених до експорту в росію товарів.

Там також послаблюється обмеження на передачу активів компаніям, які потрапили під санкції, щоб дозволити західним компаніям, які створили з ними спільні підприємства, продавати активи, пише видання.

Список санкцій потребує одностайного схвалення 27 державами-членами, перш ніж його можна буде застосовувати.

Доповнення

США, Європа та інші ключові союзники України готують нові санкції проти росії. Пакети реалізовуватимуться індивідуально, але координуватимуться. Ключова мета - закрити лазівки в існуючих обмеженнях та вирішити проблему обходу санкцій загалом, сказали джерела Bloomberg.

Як повідомляв Bloomberg, ЄС розглядає можливість обмеження транзиту товарів через росію у межах 11-го пакету санкцій роти рф.