ЕС впервые планирует ввести санкции против китайских компаний за поддержку военной машины рф - FT

Детали

Семь китайских компаний, обвиняемые в продаже оборудования, которое может быть использовано в оружии, были включены в новый пакет санкций, который будет обсуждаться государствами-членами ЕС на этой неделе, отмечает газета.

Некоторые компании уже попали под санкции США.

"Две компании с материкового Китая из списка, 3HC Semiconductors и King-Pai Technology, уже попали под санкции США. Две компании, расположенные в Гонконге, которые входят в список ЕС, уже входят в список Министерства финансов США: Sinno Electronics и Sigma Technology", - говорится в материале.

Компанию 3HC, которая производит компьютерные микросхемы, обвинили в "попытке уклониться от экспортного контроля и приобретении или попытке приобрести товары американского происхождения для поддержки военной и/или оборонно-промышленной базы россии".

King-Pai поставляет в россию микроэлектронику, которая "имеет оборонное применение, включая системы наведения крылатых ракет", ранее заявило Министерство финансов США.

Шаг ЕС, вероятно, разозлит Пекин, который стремится не дать Брюсселю встать на сторону Вашингтона в их борьбе за глобальное влияние, пишет издание. До сих пор Брюссель избегал нападок на Китай, утверждая, что нет доказательств того, что он напрямую поставлял оружие москве.

В предложении по санкциям от Европейской комиссии говорится: "Учитывая ключевую стимулирующую роль электронных компонентов для использования российским военно-промышленным комплексом для поддержки агрессивной войны против Украины, также целесообразно включить некоторые другие субъекты в третьих странах, вовлеченных в обход торговых ограничений, а также определенные российские субъекты, участвующие в разработке, производстве и поставке электронных компонентов для военно-промышленного комплекса россии".

Брюссель также предлагает ввести санкции против некоторых иранских компаний, которые занимаются производством и поставкой беспилотников в россию, отмечает газета.

ЕС стремится решить проблему обхода санкций в более широком смысле. Проект включает меры, которые бы позволили ЕС ограничить продажу определенных товаров третьим странам, если дипломатическое давление не изменит их поведение.

Речь идет также о полномочиях запретить нефтяным танкерам, которые без уважительных причин скрывают свое местонахождение, заходить в порты ЕС. Газета FT сообщила, что суда обходят эмбарго на импорт российской нефти морским путем, делая вид, что их грузы откуда-то еще.

Еврокомиссия, как указано, также предложила расширить список запрещенных к экспорту в россию товаров.

Там также ослабляется ограничение на передачу активов компаниям, попавшим под санкции, чтобы позволить западным компаниям, которые создали с ними совместные предприятия, продавать активы, пишет издание.

Санкционный список требует единодушного одобрения 27 государствами-членами, прежде чем его можно будет применять.

Дополнение

США, Европа и другие ключевые союзники Украины готовят новые санкции против россии. Пакеты будут реализовываться индивидуально, но координироваться. Ключевая цель - закрыть лазейки в существующих ограничениях и решить проблему обхода санкций в целом, сказали источники Bloomberg.

Как сообщал Bloomberg, ЕС рассматривает возможность ограничения транзита товаров через россию в рамках 11-го пакета санкций против РФ.