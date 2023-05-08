ЕС впервые планирует ввести санкции против китайских компаний за поддержку военной машины рф - FT

ukru
08:24 • 20287 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
06:00 • 55750 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 108322 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 83398 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 120168 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 117623 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 107892 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 102184 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 113119 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 133024 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Погроза Трампа ввести 200% пошлину на европейские вина: появилась реакция Франции и Испании

Погроза Трампа ввести 200% пошлину на европейские вина: появилась реакция Франции и Испании

14 марта, 00:32 • 58081 просмотра
Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

14 марта, 02:47 • 88402 просмотра
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

03:43 • 106518 просмотра
В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

04:48 • 34402 просмотра
Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

05:01 • 48382 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 182864 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 213439 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 153687 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 159984 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 196226 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 94938 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 108275 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 124814 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 160157 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 166756 просмотра
Актуальное
ЕС впервые планирует ввести санкции против китайских компаний за поддержку военной машины рф - FT

ЕС впервые планирует ввести санкции против китайских компаний за поддержку военной машины рф - FT

Киев • УНН

 • 1092275 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. Брюссель предложил ввести санкции против китайских компаний за поддержку российской военной машины впервые с начала войны в Украине, что, вероятно, усилит напряженность в отношениях с Пекином, сообщает газета Financial Times, пишет УНН.

Детали

Семь китайских компаний, обвиняемые в продаже оборудования, которое может быть использовано в оружии, были включены в новый пакет санкций, который будет обсуждаться государствами-членами ЕС на этой неделе, отмечает газета.

Некоторые компании уже попали под санкции США. 

"Две компании с материкового Китая из списка, 3HC Semiconductors и King-Pai Technology, уже попали под санкции США. Две компании, расположенные в Гонконге, которые входят в список ЕС, уже входят в список Министерства финансов США: Sinno Electronics и Sigma Technology", - говорится в материале.

Компанию 3HC, которая производит компьютерные микросхемы, обвинили в "попытке уклониться от экспортного контроля и приобретении или попытке приобрести товары американского происхождения для поддержки военной и/или оборонно-промышленной базы россии".

King-Pai поставляет в россию микроэлектронику, которая "имеет оборонное применение, включая системы наведения крылатых ракет", ранее заявило Министерство финансов США.

Шаг ЕС, вероятно, разозлит Пекин, который стремится не дать Брюсселю встать на сторону Вашингтона в их борьбе за глобальное влияние, пишет издание. До сих пор Брюссель избегал нападок на Китай, утверждая, что нет доказательств того, что он напрямую поставлял оружие москве.

В предложении по санкциям от Европейской комиссии говорится: "Учитывая ключевую стимулирующую роль электронных компонентов для использования российским военно-промышленным комплексом для поддержки агрессивной войны против Украины, также целесообразно включить некоторые другие субъекты в третьих странах, вовлеченных в обход торговых ограничений, а также определенные российские субъекты, участвующие в разработке, производстве и поставке электронных компонентов для военно-промышленного комплекса россии".

Брюссель также предлагает ввести санкции против некоторых иранских компаний, которые занимаются производством и поставкой беспилотников в россию, отмечает газета.

ЕС стремится решить проблему обхода санкций в более широком смысле. Проект включает меры, которые бы позволили ЕС ограничить продажу определенных товаров третьим странам, если дипломатическое давление не изменит их поведение. 

Речь идет также о полномочиях запретить нефтяным танкерам, которые без уважительных причин скрывают свое местонахождение, заходить в порты ЕС. Газета FT сообщила, что суда обходят эмбарго на импорт российской нефти морским путем, делая вид, что их грузы откуда-то еще.

Еврокомиссия, как указано, также предложила расширить список запрещенных к экспорту в россию товаров.

Там также ослабляется ограничение на передачу активов компаниям, попавшим под санкции, чтобы позволить западным компаниям, которые создали с ними совместные предприятия, продавать активы, пишет издание.

Санкционный список требует единодушного одобрения 27 государствами-членами, прежде чем его можно будет применять.

Дополнение

США, Европа и другие ключевые союзники Украины готовят новые санкции против россии. Пакеты будут реализовываться индивидуально, но координироваться. Ключевая цель - закрыть лазейки в существующих ограничениях и решить проблему обхода санкций в целом, сказали источники Bloomberg.

Как сообщал Bloomberg, ЕС рассматривает возможность ограничения транзита товаров через россию в рамках 11-го пакета санкций против РФ.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ВойнаполитикаНовости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы