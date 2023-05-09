Глава Еврокомиссии озвучила предложения по 11-му пакету санкций ЕС против рф
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Киев озвучила предложения исполнительного органа ЕС по 11-му пакету санкций против россии, анонсировав, в частности, новый инструмент для борьбы с обходом ограничений, передает УНН.
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"Мы продолжаем делать все, что в наших силах, чтобы подорвать военную машину путина и ее доходы. Европейская комиссия предложила 11-й пакет санкций. Сейчас мы вместе с нашими международными партнерами сосредоточены на борьбе с обходом (санкций - ред.)", - написала фон дер Ляйен в Twitter.
По ее словам, делают следующее:
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- Оттачиваем наши существующие инструменты, добавляя больше продуктов к нашему запрету на транзит.
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- Предлагаем новый инструмент для борьбы с обходом санкций.
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- Предлагаем запретить "теневые" структуры из россии и третьих стран, которые намеренно обходят наши санкции.
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Напомним
Украина рассчитывает, что в 11-м пакете санкций ЕС против рф будут ограничения против российской атомной отрасли.