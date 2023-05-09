Глава Еврокомиссии озвучила предложения по 11-му пакету санкций ЕС против рф

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"Мы продолжаем делать все, что в наших силах, чтобы подорвать военную машину путина и ее доходы. Европейская комиссия предложила 11-й пакет санкций. Сейчас мы вместе с нашими международными партнерами сосредоточены на борьбе с обходом (санкций - ред.)", - написала фон дер Ляйен в Twitter.

По ее словам, делают следующее:



Оттачиваем наши существующие инструменты, добавляя больше продуктов к нашему запрету на транзит.



Предлагаем новый инструмент для борьбы с обходом санкций.



Предлагаем запретить "теневые" структуры из россии и третьих стран, которые намеренно обходят наши санкции.



Напомним

Украина рассчитывает, что в 11-м пакете санкций ЕС против рф будут ограничения против российской атомной отрасли.