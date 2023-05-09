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Глава Еврокомиссии озвучила предложения по 11-му пакету санкций ЕС против рф

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 мая. УНН. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Киев озвучила предложения исполнительного органа ЕС по 11-му пакету санкций против россии, анонсировав, в частности, новый инструмент для борьбы с обходом ограничений, передает УНН.

Цитата

"Мы продолжаем делать все, что в наших силах, чтобы подорвать военную машину путина и ее доходы. Европейская комиссия предложила 11-й пакет санкций. Сейчас мы вместе с нашими международными партнерами сосредоточены на борьбе с обходом (санкций - ред.)", - написала фон дер Ляйен в Twitter.

По ее словам, делают следующее:

  • Оттачиваем наши существующие инструменты, добавляя больше продуктов к нашему запрету на транзит.
  • Предлагаем новый инструмент для борьбы с обходом санкций.
  • Предлагаем запретить "теневые" структуры из россии и третьих стран, которые намеренно обходят наши санкции.

Напомним

Украина рассчитывает, что в 11-м пакете санкций ЕС против рф будут ограничения против российской атомной отрасли.

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