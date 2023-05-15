Глава Еврокомиссии ожидает от западных лидеров поддержки двух основных принципов в отношении Украины

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"Первая тема – большая и важная тема – это, конечно, Украина. И здесь речь идет о нашем едином ответе на российское вторжение в Украину, а также о нашей длительной и надежной поддержке этого храброго народа. Как вы, возможно, знаете, на прошлой неделе во вторник я была в Киеве, и было впечатляюще снова увидеть и лично убедиться в настойчивости, стойкости и выносливости украинского народа. Поэтому я думаю, что и нам, странам, которые поддерживают, тоже сейчас нужно проявить такой же уровень выносливости и настойчивости. И я ожидаю, что лидеры поддержат это. Я также ожидаю, что лидеры сплотятся вокруг двух основных принципов: первый принцип заключается в том, что мы будем продолжать поддерживать Украину «столько, сколько нужно». Второй принцип – «ничего об Украине без Украины»", - сказала фон дер Ляйен.

Детали

Она пояснила, что принцип "столько, сколько нужно" "должен в основном означать: стабильную финансовую поддержку, конечно, и после 2023 года; ускоренную военную поддержку, ориентированную на «здесь» и «сейчас»".

Другой принцип - "ничего об Украине без Украины" - по ее словам, "означает очень сильную поддержку "Формулы мира" президента Зеленского". "Мы никогда не должны забывать, что Украина - это страна, которая подверглась жестокому вторжению. Поэтому именно она должна установить основные принципы справедливого мира. Эту "Формулу мира" представил сам президент Зеленский, он заявляет, что открыт для обсуждения. Но "Формула мира" должна быть для всех нас основой всех наших усилий и основой, на которой мы начинаем работать", - отметила фон дер Ляйен.

"Затем в «Группе семи» мы также обсудим санкции и, конечно, подведем итоги существующих и будущих мер", - отметила она.

И напомнила, что Еврокомиссия предложила 11-й пакет санкций. "Он в основном сосредоточен на обеспечении соблюдения и противодействии обходу (санкций - ред.). Это, конечно, как всегда, очень тесно координируется с другими партнерами по G7, которые также разрабатывают аналогичные пакеты", - указала она.

"В конце концов, в Рейкьявике мы обсудим, как привлечь россию к ответственности. Я решительно поддержу создание специального трибунала для судебного разбирательства по делу об агрессии россии. Мы также примем решение о создании реестра убытков в Гааге. Это будет первый шаг, но очень хороший шаг к компенсации россии", - сказала председатель Еврокомиссии.

Напомним

Глава Еврокомиссии озвучила предложения по 11-му пакету санкций ЕС против россии.