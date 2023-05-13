У G7 обговорили посилення санкційного тиску на росію
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Міністри фінансів G7 на зустрічі у Японії обговорили посилення санкційного тиску на росію та закликали приєднатися ті країни світу, що поки не ввели обмеження проти країни-агресора. Про це йдеться в заяві міністрів за підсумками зустрічі, передає УНН.
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"Ми підтверджуємо нашу непохитну рішучість запроваджувати та застосовувати санкції та інші економічні заходи для подальшого підриву спроможності росії вести незаконну, невиправдану та неспровоковану агресивну війну. Ми як і раніше віддані протидії будь-яким спробам ухилитися від наших санкцій і підірвати їх", - йдеться в заяві.
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Зазначається, що після заяви лідерів G7 у рамках зусиль щодо посилення виконання санкцій та інших економічних заходів, країни "Групи семи" розпочали обмін типологіями обходу та ухилення та іншою відповідною інформацією через Механізм координації виконання (ECM).
Вони зобов'язалися продовжувати зміцнення координації моніторингу транскордонних транзакцій між росією та іншими країнами та вживати подальших заходів, спрямованих на фінансовий сектор рф за необхідності, а також стежитимуть за ефективністю "стелі цін" на нафту та нафтопродукти з рф. Міністри фінансів заявили, що відслідковуватимуть за тим, що заходи досягають поставлених цілей.
"Ми закликаємо інші країни приєднатися до наших заходів проти росії та зусиль з посилення їх виконання. Ми також забезпечимо, щоб суверенні активи росії в наших юрисдикціях залишалися замороженими відповідно до заяви наших лідерів від 24 лютого", - зазначається в заяві.
Нагадаємо
Міністри фінансів країн G7 за підсумками зустрічі у Японії у своїй заяві закликали до негайного припинення війни росії проти України та зобов'язалися підтримувати Україну "стільки, скільки необхідно"