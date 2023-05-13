У G7 обговорили посилення санкційного тиску на росію

ukru
Ексклюзив
08:30 • 37695 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
07:03 • 54860 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
05:38 • 76377 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 296216 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 396742 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 319206 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 350262 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 309544 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 224127 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 207269 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
1 м/с
97 %
746 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

31 березня, 01:13 • 60562 перегляди
Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

31 березня, 01:32 • 61971 перегляди
У Києві сьогодні тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами: подробиці

У Києві сьогодні тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами: подробиці

31 березня, 03:06 • 52370 перегляди
Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

04:23 • 61089 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

06:27 • 54758 перегляди
Публікації
Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

05:38 • 76487 перегляди
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 413328 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 554904 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 586482 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 582556 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

08:36 • 21597 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

06:27 • 54758 перегляди
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 212592 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 396780 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 181715 перегляди
Актуальне
У G7 обговорили посилення санкційного тиску на росію

У G7 обговорили посилення санкційного тиску на росію

Київ • УНН

 • 726392 перегляди

КИЇВ. 13 травня. УНН. Міністри фінансів G7 на зустрічі у Японії обговорили посилення санкційного тиску на росію та закликали приєднатися ті країни світу, що поки не ввели обмеження проти країни-агресора. Про це йдеться в заяві міністрів за підсумками зустрічі, передає УНН.

Цитата

"Ми підтверджуємо нашу непохитну рішучість запроваджувати та застосовувати санкції та інші економічні заходи для подальшого підриву спроможності росії вести незаконну, невиправдану та неспровоковану агресивну війну. Ми як і раніше віддані протидії будь-яким спробам ухилитися від наших санкцій і підірвати їх", - йдеться в заяві.

Деталі

Зазначається, що після заяви лідерів G7 у рамках зусиль щодо посилення виконання санкцій та інших економічних заходів, країни "Групи семи" розпочали обмін типологіями обходу та ухилення та іншою відповідною інформацією через Механізм координації виконання (ECM).

Вони зобов'язалися продовжувати зміцнення координації моніторингу транскордонних транзакцій між росією та іншими країнами та вживати подальших заходів, спрямованих на фінансовий сектор рф за необхідності, а також стежитимуть за ефективністю "стелі цін" на нафту та нафтопродукти з рф. Міністри фінансів заявили, що відслідковуватимуть за тим, що заходи досягають поставлених цілей.

"Ми закликаємо інші країни приєднатися до наших заходів проти росії та зусиль з посилення їх виконання. Ми також забезпечимо, щоб суверенні активи росії в наших юрисдикціях залишалися замороженими відповідно до заяви наших лідерів від 24 лютого", - зазначається в заяві.

Нагадаємо

Міністри фінансів країн G7 за підсумками зустрічі у Японії у своїй заяві закликали до негайного припинення війни росії проти України та зобов'язалися підтримувати Україну "стільки, скільки необхідно"

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$72.91
Bitcoin
$81,484.50
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$41.11
Золото
$3,147.64
Ethereum
$1,788.98