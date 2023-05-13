В G7 обсудили усиление санкционного давления на россию

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"Мы подтверждаем нашу непоколебимую решимость вводить и применять санкции и другие экономические меры для дальнейшего подрыва способности россии вести незаконную, неоправданную и неспровоцированную агрессивную войну. Мы по-прежнему привержены противодействию любым попыткам уклониться от наших санкций и подорвать их", - говорится в заявлении.

Детали

Отмечается, что после заявления лидеров G7 в рамках усилий по усилению выполнения санкций и других экономических мер, страны "Группы семи" начали обмен типологиями обхода и уклонения и другой соответствующей информацией через Механизм координации выполнения (ECM).

Они обязались продолжать укрепление координации мониторинга трансграничных транзакций между россией и другими странами и принимать дальнейшие меры, направленные на финансовый сектор рф при необходимости, а также следить за эффективностью "потолка цен" на нефть и нефтепродукты из рф. Министры финансов заявили, что будут отслеживать, что меры достигают поставленных целей.

"Мы призываем другие страны присоединиться к нашим мерам против россии и усилиям по усилению их выполнения. Мы также обеспечим, чтобы суверенные активы россии в наших юрисдикциях оставались замороженными в соответствии с заявлением наших лидеров от 24 февраля", - отмечается в заявлении.

Напомним

Министры финансов стран G7 по итогам встречи в Японии в своем заявлении призвали к немедленному прекращению войны россии против Украины и обязались поддерживать Украину "столько, сколько необходимо"