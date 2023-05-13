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Міністри фінансів G7 закликали рф негайно припинити війну в Україні

Міністри фінансів G7 закликали рф негайно припинити війну в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 травня. УНН. Міністри фінансів країн G7 за підсумками зустрічі у Японії у своїй заяві закликали до негайного припинення війни росії проти України та зобов'язалися підтримувати Україну "стільки, скільки необхідно", передає УНН.

Цитата

"Ми знову заявляємо про нашу непохитну підтримку України стільки, скільки це буде потрібно, і єдині в нашому засудженні незаконної, нічим не виправданої та неспровокованої агресивної війни Росії проти України... Ми закликаємо до негайного припинення незаконної війни росії проти України, що усуне одну з найбільших невизначеностей щодо глобальних економічних перспектив", - йдеться в заяві.

Деталі

Міністри заявили, що російська війна загострила глобальні економічні виклики, у тому числі через посилення інфляційного тиску, порушення ланцюгів постачання та посилення ризиків енергетичної та продовольчої безпеки.

"Ми як і раніше сповнені рішучості сприяти міжнародній співпраці для подолання глобальних економічних труднощів, спричинених війною Росії та використанням нею продовольства та енергії як зброї, які непропорційно відчувають країни з низьким і середнім рівнем доходу та вразливі групи", - наголосили міністри.

Крім цього вони рішуче відкинули "неодноразові неправдиві наративи" росії про побічні ефекти міжнародних санкцій на продовольчу та енергетичну безпеку. 

Нагадаємо

Країни G7 разом з міжнародним співтовариством зобов'язалися надати Україні бюджетної та економічної підтримки на суму до 44 млрд дол. цього і на початку наступного року.

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