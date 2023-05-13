Міністри фінансів G7 закликали рф негайно припинити війну в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Міністри фінансів країн G7 за підсумками зустрічі у Японії у своїй заяві закликали до негайного припинення війни росії проти України та зобов'язалися підтримувати Україну "стільки, скільки необхідно", передає УНН.
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"Ми знову заявляємо про нашу непохитну підтримку України стільки, скільки це буде потрібно, і єдині в нашому засудженні незаконної, нічим не виправданої та неспровокованої агресивної війни Росії проти України... Ми закликаємо до негайного припинення незаконної війни росії проти України, що усуне одну з найбільших невизначеностей щодо глобальних економічних перспектив", - йдеться в заяві.
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Міністри заявили, що російська війна загострила глобальні економічні виклики, у тому числі через посилення інфляційного тиску, порушення ланцюгів постачання та посилення ризиків енергетичної та продовольчої безпеки.
"Ми як і раніше сповнені рішучості сприяти міжнародній співпраці для подолання глобальних економічних труднощів, спричинених війною Росії та використанням нею продовольства та енергії як зброї, які непропорційно відчувають країни з низьким і середнім рівнем доходу та вразливі групи", - наголосили міністри.
Крім цього вони рішуче відкинули "неодноразові неправдиві наративи" росії про побічні ефекти міжнародних санкцій на продовольчу та енергетичну безпеку.
Нагадаємо
Країни G7 разом з міжнародним співтовариством зобов'язалися надати Україні бюджетної та економічної підтримки на суму до 44 млрд дол. цього і на початку наступного року.