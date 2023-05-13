G7 заявила про зобов'язання надати Україні до 44 млрд дол. цього і на початку наступного року
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Країни "Групи семи" (G7) разом з міжнародним співтовариством зобов'язалися надати Україні бюджетної та економічної підтримки на суму до 44 млрд дол. цього і на початку наступного року. Про це ідеться у заяві міністрів фінансів країн G7 за підсумками зустрічі у Японії, пише УНН.
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"Ми рішуче налаштовані продовжувати задовольняти нагальні потреби України у короткостроковому фінансуванні, а також підтримувати її сусідні та інші країни, які серйозно постраждали. Ми разом із міжнародним співтовариством збільшили наше зобов’язання щодо бюджетної та економічної підтримки України на 2023 рік і початок 2024 року до 44 мільярдів доларів США, що дозволило затвердити програму Міжнародного валютного фонду (МВФ) для України на суму 15,6 мільярда доларів США протягом 4 років", - ідеться у комюніке.
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Міністри G7 наголосили, що ця підтримка "надає Україні впевненості та дозволяє її владі гарантувати функціонування уряду, продовжувати надання базових послуг, виконувати найважливіший ремонт пошкодженої інфраструктури та стабілізувати економіку".
"Ми з нетерпінням очікуємо швидке проведення Україною структурних реформ у межах програми, що підтримується МВФ, та успішного завершення переглядів програми, які сприятимуть макроекономічній та фінансовій стабілізації, удосконаленню управління та зміцненню інституцій, сприятимуть довгостроковій економічній стійкості та повоєнному відновленню. Це також допоможе залучити подальшу фінансову підтримку з боку інших країн та установ, а також приватного сектору", - зазначається у заяві.
Нагадаємо
Міністр фінансів США Джанет Єллен, прибувши на зустріч G7 у Японії, 10 травня наголосила на прихильності Сполучених Штатів щодо підтримки України "стільки, скільки буде потрібно". Вона вказала, що розраховує на координацію з іншими членами G7, щоб підтримати Україну та послабити здатність росії вести війну.