Голова Мінфіну США прибула на зустріч G7: заявила про підтримку України
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Міністр фінансів США Джанет Єллен, прибувши на зустріч G7 у Японії, у четвер наголосила на прихильності Сполучених Штатів до підтримки України "стільки, скільки буде потрібно", пише УНН.
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Голова Мінфіну США також вказала, що розраховє на координацію з іншими країнами G7 у цьому питанні.
Єллен назвала подвоєння підтримки України як один із трьох своїх пріоритетів. "Перше - це глобальна макроекономіка. Ми вдаємося до широкого спектру індивідуальних і спільних дій, щоб знизити інфляцію, підтримати зростання і допомогти пом'якшити вплив зовнішніх потрясінь, у тому числі на країни, що розвиваються. Друге - подвоїти нашу прихильність до підтримки України, коли вона захищається від росії. І третє - це наша довгострокова робота щодо зміцнення економічної стійкості та безпеки", - сказала вона.
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"Я розраховую на координацію з іншими членами G7, щоб підтримати Україну та послабити здатність росії вести війну", - ідеться в заяві Єллен, опублікованій Міністерством фінансів США.
"Як я вже казала раніше, ми будемо стояти поряд з Україною стільки, скільки буде потрібно", - сказала Єллен.
Вона також торкнулася питання санкцій проти рф, зокрема, запровадження стелі цін на нафту.
"Через кілька місяців після її введення бачимо явні ознаки того, що стеля цін працює. Доходи російського уряду від нафти з січня до березня цього року були більш ніж на 40 відсотків нижчими, ніж роком раніше. І що важливо, світові нафтові ринки залишалися відносно стабільними з моменту запровадження обмежень на сиру нафту у грудні минулого року", - сказала Єллен.