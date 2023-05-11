Глава Минфина США прибыла на встречу G7: заявила о поддержке Украины

Детали

Глава Минфина США также указала, что рассчитывает на координацию с другими странами G7 в этом вопросе.

Йеллен назвала удвоение поддержки Украины как один из трех своих приоритетов. "Первое - это глобальная макроэкономика. Мы прибегаем к широкому спектру индивидуальных и совместных действий, чтобы снизить инфляцию, поддержать рост и помочь смягчить влияние внешних потрясений, в том числе на развивающиеся страны. Второе - удвоить нашу приверженность поддержке Украины, когда она защищается от россии. И третье - это наша долгосрочная работа по укреплению экономической устойчивости и безопасности", - сказала она.

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"Я рассчитываю на координацию с другими членами G7, чтобы поддержать Украину и ослабить способность россии вести войну", - говорится в заявлении Йеллен, опубликованном Министерством финансов США.

"Как я уже говорила ранее, мы будем стоять рядом с Украиной столько, сколько потребуется", - сказала Йеллен.

Она также затронула вопрос санкций против рф, в частности, введение потолка цен на нефть.

"Через несколько месяцев после его введения видим явные признаки того, что потолок цен работает. Доходы российского правительства от нефти с января по март этого года были более чем на 40 процентов ниже, чем годом ранее. И что важно, мировые нефтяные рынки оставались относительно стабильными с момента введения ограничений на сырую нефть в декабре прошлого года", - сказала Йеллен.