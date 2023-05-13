G7 заявила об обязательствах предоставить Украине до 44 млрд долл. в этом и в начале следующего года

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"Мы решительно настроены продолжать удовлетворять неотложные краткосрочные потребности Украины в финансировании, а также поддерживать ее соседние и другие страны, которые серьезно пострадали. Мы вместе с международным сообществом увеличили наше обязательство по бюджетной и экономической поддержке Украины на 2023 год и начало 2024 года до 44 миллиардов долларов США, что позволило утвердить программу Международного валютного фонда (МВФ) для Украины на сумму 15,6 миллиарда долларов США в течение 4 лет", - говорится в коммюнике.

Детали

Министры G7 отметили, что эта поддержка "придает Украине уверенности и позволяет ее власти гарантировать функционирование правительства, продолжать предоставление базовых услуг, выполнять важнейший ремонт поврежденной инфраструктуры и стабилизировать экономику".

"Мы с нетерпением ожидаем быстрого проведения Украиной структурных реформ в рамках программы, поддерживаемой МВФ, и успешного завершения пересмотров программы, которые будут способствовать макроэкономической и финансовой стабилизации, совершенствованию управления и укреплению институтов, способствовать долгосрочной экономической устойчивости и послевоенному восстановлению. Это также поможет привлечь дальнейшую финансовую поддержку со стороны других стран и учреждений, а также частного сектора", - отмечается в заявлении.

Напомним

Министр финансов США Джанет Йеллен, прибыв на встречу G7 в Японии, 10 мая подчеркнула приверженность Соединенных Штатов поддержке Украины "столько, сколько потребуется". Она указала, что рассчитывает на координацию с другими членами G7, чтобы поддержать Украину и ослабить способность россии вести войну.