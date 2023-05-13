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Министры финансов G7 призвали рф немедленно прекратить войну в Украине

Министры финансов G7 призвали рф немедленно прекратить войну в Украине

Киев • УНН

 • 1097547 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. Министры финансов стран G7 по итогам встречи в Японии в своем заявлении призвали к немедленному прекращению войны hоссии против Украины и обязались поддерживать Украину "столько, сколько необходимо", передает УНН.

Цитата

"Мы вновь заявляем о нашей непоколебимой поддержке Украины столько, сколько это потребуется, и едины в нашем осуждении незаконной, ничем не оправданной и неспровоцированной агрессивной войны России против Украины... Мы призываем к немедленному прекращению незаконной войны hоссии против Украины, что устранит одну из самых больших неопределенностей относительно глобальных экономических перспектив", - говорится в заявлении.

Детали

Министры заявили, что российская война обострила глобальные экономические вызовы, в том числе из-за усиления инфляционного давления, нарушения цепей поставок и усиления рисков энергетической и продовольственной безопасности.

"Мы по-прежнему полны решимости способствовать международному сотрудничеству для преодоления глобальных экономических трудностей, вызванных войной россии и использованием ею продовольствия и энергии как оружия, которые непропорционально испытывают страны с низким и средним уровнем дохода и уязвимые группы", - отметили министры.

Кроме этого они решительно отвергли "неоднократные ложные нарративы" россии о побочных эффектах международных санкций на продовольственную и энергетическую безопасность. 

Напомним

Страны G7 вместе с международным сообществом обязались предоставить Украине бюджетную и экономическую поддержку на сумму до 44 млрд долл. в этом и в начале следующего года.

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