На саммите G7 усилят изоляцию рф и ослабят ее способность воевать - Белый дом
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. На саммите "Группы семи" (G7) страны-лидеры предпримут конкретные шаги, чтобы усилить изоляцию россии. Об этом заявил во вторник во время брифинга в Вашингтоне координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, пишет УНН.
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"В течение последних 15 месяцев после вторжения россии G7 демонстрировала солидарность с Украиной, объединяла мир в поддержку Украины и отрезала путина от ключевых технологий и финансирования по всему миру", - заявил Кирби.
Представитель администрации Байдена подчеркнул, что уровень солидарности стран "Группы семи" сейчас крепче, чем в прошлом году.
"Вы увидите конкретные действия по дальнейшей изоляции России и ослабление ее способности вести жестокую войну", - подчеркнул чиновник.
Напомним
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ожидает от западных лидеров на грядущих саммитах поддержки двух основных принципов, когда речь идет об Украине: первый принцип - поддерживать Украину "столько, сколько нужно", второй принцип – "ничего об Украине без Украины".
Министры финансов G7 на встрече в Японии обсудили усиление санкционного давления на Россию и призвали присоединиться те страны мира, которые пока не ввели ограничения против страны-агрессора.