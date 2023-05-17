США оголосять новий пакет антиросійських санкцій на саміті G7
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. На саміті “Групи семи” (G7) США оголосять новий пакет санкцій проти рф, націлених на виконання тих санкцій, які були введені раніше. Про це заявив радник президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван у ході аудіопресконференції, пише УНН.
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"У США буде пакет антиросійських санкцій, асоційованих із заявою G7, сконцентрованих на проблемі забезпечення виконання", - сказав Салліван.
За його словами, обговорення війни в Україні матиме чільне місце на зустрічі лідерів G7 в Японії, куди прямує американська делегація на чолі із президентом США Джо Байденом.
Нагадаємо
Під час брифінгу у Вашингтоні координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що на саміті "Групи семи" (G7) країни-лідери здійснять конкретні кроки, аби посилити ізоляцію росії.